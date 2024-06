Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Gheorghe Flutur a votat la Gura Humorului pentru continuarea dezvoltării județului Suceava

Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, a votat, duminică dimineața la Gura Humorului pentru continuarea marilor proiecte de dezvoltare a județului.

„Am votat la mine acasă pentru bunăstarea oamenilor, pentru siguranța lor, pentru confortul lor. Am votat pentru continuarea dezvoltării județului Suceava, pentru marile proiecte care sunt așteptate aici. Am votat cu echipa mea cu care am pornit la drum. Sper ca această zi să aducă dezvoltare și progres pentru județul Suceava și pentru România”, a spus Flutur.

