Lucian Harșovschi a votat pentru ca viitorul copiiilor și al sucevenilor să fie mai bun

Președintele organizației municipale PNL Suceava, viceprimarul Lucian Harșovschi, candidat pentru funcția de primar al Sucevei a votat, duminică dimineața, la secția de votare amenajată la Colegiul „Samuil Isopescu” din Suceava fiind însoțit de familie și de conducerea PNL.

El a spus că a votat alături de copiii lui și pentru ei.

„Am votat pentru copiii noștri, pentru copiii sucevenilor. Astăzi am ales viitorul, un viitor în care copiii noștri, noi și sucevenii să fim mai bine. Bineînțeles am votat pentru ca tinerii să crească, să rămână, să se dezvolte în municipiul Suceava. Am votat pentru un viitor în care părinții și bunicii noștri să fie prețuiți și în siguranță. Am ales un oraș în care vocea noastră să fie auzită și respectată”, a spus Harșovschi.

El i-a îndemnat pe suceveni să meargă la vot pentru că votul este foarte important.

„Votul nu este doar un drept, ci și o datorie, o datorie față de copiii noștri”, a spus Harșovschi.

Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a completat că la PNL se combină tinerețea cu experiența și că este cea mai sigură formulă, iar viitorul Sucevei este în mâinile oamenilor care votează și este încrezător că sucevenii vor decide ca această echipă să continue proiectele.