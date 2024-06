Doi bărbați din Ostra au plonjat cu un autoturism de teren în albia râului Suha. Șoferul se întorsese de la un botez și a adormit la volan, iar celălalat fusese la o nuntă

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Doi bărbați din Ostra au ajuns cu mașina, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în albia râului Suha după ce șoferul a adormit la volan.

Potrivit datelor din ancgetă, duminică dimineața, în jurul orei 2:30, un bărbat din Ostra, C.C. a venit cu familia de la o ceremonie de botez, iar la domiciliul lui a venit și socrul său V.R. ce participase la o nuntă. Cei doi au stat de vorbă, timp în care socrul a mai consumat băuturi alcoolice.

În jurul orei 03.15, bărbatul i-a spus socrului că îl va duce la domiciliu său cu mașina, iar cei doi s-au urcat în autoturismul marca Land Rover, condus de ginere.

În timp de se deplasau pe strada Băișescu, au intrat pe un drum forestier, timp în care conducătorul autoturismului a adormit la volan, și a plonjat în albia râului Suha.

În urma impactului, socrul șoferului, pasager pe scaunul din dreapta a acuzat dureri în zona spatelui, motiv pentru care la fața locului s-a deplasat un echipaj de ambulanță, care l-a transportat la Spitalul Gura Humorului, și ulterior transferat la Spitalul Județean Suceava, cu diagnosticul traumatism coloană dorso lombară și traumatism șold drept.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru rezultatul fiind 0, fiind posesor al permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C, BE, E, CE.

La fața locului s-au deplasat și lucrători din cadrul Poliției orașului Gura Humorului – Compartimentul Rutier, care au stabilit faptul că fapta a fost comisă pe un drum nedestinat circulației publice, motiv pentru care polițiștii din cadrul Poliției orașului Frasin vor continua cercetările.