Biroul Electoral Central a centralizat rezultatele din mai multe localități din județul Suceava. Vezi rezultatele și care sunt primarii aleși pentru mandatul 2024-2028

Intră acum și în grupul de
În urma alegerilor locale din 2024, partidele politice au obținut un număr variat de mandate de primar în județul Suceava. Conform datelor oficiale, distribuția mandatelor este următoarea:
ADÂNCATA
|CUCU VIOREL
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1.292
|74,85 %
|CEOBANU MARIAN-VIOREL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|262
|15,17 %
|UNGUREANU DANIEL
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|172
|9,96 %
ARBORE
TIPERCIUC VASILE-DAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2.207
|82,90 %
|BULIGA CRISTINEL-TOADER
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|331
|12,43 %
|CAPUSTINSCHI SILVIU-ROMAN
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|124
|4,65 %
BAIA
|TOMESCU MARIA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2.038
|84,98 %
|GOGU CONSTANTIN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|202
|8,42 %
|MIRON ELENA
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|95
|3,96 %
|PAVEL FLORINEL
|ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
|63
|2,62 %
BĂLĂCEANA
|COJOCARIU CONSTANTIN-OCTAVIAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|520
|89,04 %
|MELNECIUC GRIGORE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|34
|5,82 %
|GROSU GEORGEL
|ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
|30
|5,13 %
BĂLCĂUȚI
|CHIDEŞA IULIAN-PETRU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|706
|51,64 %
|ŞOIMAN VASILE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|661
|48,35 %
BERCHIȘEȘTI
|ŢARAN ZENOVIA-VIOLETA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|988
|63,41 %
|TABARCEA GEORGIANA-ANCA
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|548
|35,17 %
|ŞTEFĂROI DUMITRU
|ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
|22
|1,41 %
BILCA
|RUSU ZAHARIE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|998
|65,61 %
|SAVU CORNELIU-PAMFIL-COSTICĂ
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|226
|14,85 %
|PUHA IONEL-CRISTINEL
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|177
|11,63 %
|BAHNEAN VASILE
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|55
|3,61 %
|MUCEA VASILE-FLORIN
|PARTIDUL LEGE EDUCAȚIE UNITATE
|33
|2,16 %
|POPESCU ISIDOR-IONEL
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|32
|2,10 %
BOGDĂNEȘTI
|SOPON CRISTIAN-FLORIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|976
|56,09 %
|PAVEL DANIEL
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|423
|24,31 %
|ROGOJÎNĂ TRAIAN
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|341
|19,59 %
BOROAIA
|BERARIU VASILE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1.534
|90,76 %
|RUSU GHEORGHE
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|120
|7,10 %
|DENCEF VALENTIN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|36
|2,13 %
BOSANCI
|MIRON NECULAI
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|1.387
|55,99 %
|SOLOGIUC DORIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|714
|28,82 %
|CURIC ANTON
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|299
|12,07 %
|MUNTEAN IONEL
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|77
|3,10 %
BOTOȘANA
|STICLEŢ ANDREI-TUDOREL
|ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
|559
|44,18 %
|GHIAŢĂ IOAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|517
|40,86 %
|DUMITRIUC VASILE
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE
|108
|8,53 %
|GHIAŢĂ IOAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|81
|6,40 %
BREAZA
|LESENCIUC GHEORGHE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|556
|92,97 %
|COSINSCHI MIHAI
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|42
|7,02 %
BRODINA
|UHLIUC VASILE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|745
|44,31 %
|URSACIUC ŞTEFAN-FILIP
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|663
|39,44 %
|POPESCU MARIA
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|89
|5,29 %
|SAVIN LIVIU
|ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – FORȚA DREPTEI
|64
|3,80 %
|HLODEC ADRIAN
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|61
|3,62 %
|BODNAR IONUŢ-ALIN
|59
|3,50 %
BUNEȘTI
|ŞTEFAN IOAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|699
|57,76 %
|CIORNEI CEZAR-GABRIEL
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|511
|42,23 %
BURLA
|PINTILIUC VIOREL
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|746
|82,61 %
|LUPAŞTEAN OREST
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|88
|9,74 %
|JURAVLE NICHIFOR
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|69
|7,64 %
CACICA
|CIUC DINU-RADU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1.125
|60,94 %
|TODOSI PETRU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|669
|36,24 %
|BOLOCA GHEORGHE
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|52
|2,81 %
CALAFINDEȘTI
|FRÎNCU ADRIAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|995
|73,48 %
|SAVIUC ALEODOR-CLAUDIU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|359
|26,51 %
CAPU CÂMPULUI
|BÎRSAN MARCELA-ELENA
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1.237
|91,42 %
|CATARGIU RODICA-DIANA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|116
|8,57 %
CÂRLIBABA
|DANCIU GABRIEL-MICHAEL
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|605
|68,90 %
|ŞANDRU CONSTANTIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|239
|27,22 %
|MARINCESC VIOREL
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|34
|3,87 %
CIOCĂNEȘTI
|CIOCAN RADU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|625
|77,83 %
|NEGOIŢĂ MUGUREL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|153
|19,05 %
|HODIŞ DORIN
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|25
|3,11 %
CIPRIAN PORUMBESCU
|NIMIŢEAN DUMITRU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|697
|97,75 %
|CORSEI ANDREEA
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|16
|2,24 %
COMĂNEȘTI
|PĂSTRĂV GRIGORAŞ
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|789
|83,22 %
|SOFIAN MARIUS-IONUŢ
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|110
|11,60 %
|SOFIAN ION
|ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
|49
|5,16 %
CORNU LUNCII
|FRON GHEORGHE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1.920
|65,35 %
|VERDEŞ LUCIAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|738
|25,11 %
|POPOVICI VASILE
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|175
|5,95 %
|LĂZĂROI IOAN
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|105
|3,57 %
COȘNA
|PARDĂU GAVRIL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|669
|75,59 %
|GRIGORAŞ ADRIAN-VASILE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|168
|18,98 %
|PAHOMI NICULAI
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|25
|2,82 %
|SANDU IOAN-BOGDAN
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|23
|2,59 %
CRUCEA
|RUSU DORIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|625
|68,53 %
|POPOVICI FABIAN-ALEXANDRU
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|217
|23,79 %
|LĂZĂRUŢ ALINA-ELENA
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|70
|7,67 %
DĂRMĂNEȘTI
|CHIDOVEŢ DAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1.968
|72,86 %
|VORONIUC GHEORGHE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|509
|18,84 %
|URZICĂ COSTEL
|ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
|81
|2,99 %
|MALEŞ GHEORGHE ALIN
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|72
|2,66 %
|CHIŢĂU COSTEL
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|71
|2,62 %
DOLHEȘTI
|BĂRCULESCU CRISTINEL-NECULAI
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1.452
|90,24 %
|BOBOC NICU-GABRIEL
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|100
|6,21 %
|PANDELEA NECULAI
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|57
|3,54 %
DORNA ARINI
|MAZĂRE ANDREI-ŞTEFĂNIŢĂ
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1.312
|86,08 %
|HAJA MARIUS-DUMITRU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|184
|12,07 %
|LEUŞTIAN TEODOR-ŞTEFAN
|ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
|28
|1,83 %
DORNA CANDRENILOR
|CANDREA DĂNUŢ
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1.284
|79,25 %
|ŢÎCŞA DANIEL
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|294
|18,14 %
|FLOREA TOMA
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|42
|2,59 %
DORNEȘTI
|CAZACU VASILE-SĂNDEL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|682
|37,80 %
|LUŢA GHEORGHE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|524
|29,04 %
|CUŞNIR IULIAN-MARIUS
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|221
|12,25 %
|COTOS DANIEL
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|207
|11,47 %
|OLARIU CRISTINEL
|ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
|90
|4,98 %
|BODNAR PETRICĂ-SORIN
|PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL
|53
|2,93 %
|NASTASI GHEORGHE
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|27
|1,49 %
DRĂGOIEȘTI
|POPESCU CONSTANTIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|486
|39,64 %
|CHIŞ CORINA-LILIANA
|363
|29,60 %
|BRĂDĂŢAN ADRIAN-IONEL
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|210
|17,12 %
|ACHIŢEI LILIANA
|ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
|113
|9,21 %
|MIRĂUŢI ALINA
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|39
|3,18 %
|CIOBANU VASILE
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|15
|1,22 %
DRĂGUȘENI
|CEPOI VASILE-LICĂ
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|795
|77,78 %
|VARTOLOMEI DUMITRU
|166
|16,24 %
|CHIRILĂ-BOTEZATU IOANA
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|61
|5,96 %
DUMBRĂVENI
|PAVĂL IOAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2.985
|82,11 %
|CÂRLIG CRISTIAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|336
|9,24 %
|MUSTEAŢĂ CRISTINEL
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|314
|8,63 %
FÂNTÂNA MARE
|URSACHE PETRU-OCTAVIAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|700
|63,57 %
|MUCILENIŢA VASILE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|355
|32,24 %
|AGRIGOROAEI PETRU
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|46
|4,17 %
FÂNTÂNELE
|SABIE VASILE-MARIAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1.170
|57,24 %
|HÎJ VASILE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|480
|23,48 %
|AGHIORGHIESEI CORNELIU
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|145
|7,09 %
|NEMŢOI LAZĂR-PETRU
|ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
|119
|5,82 %
|PRISACARU GHEORGHIŢĂ
|PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL
|107
|5,23 %
|MÎNICAN IOAN
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|23
|1,12 %
FORĂȘTI
FRĂTĂUȚII NOI
|OLARI GEORGE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|950
|50,05 %
|BUCEVSCHI ALEXANDRA-ECATERINA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|418
|22,02 %
|BABALEAN TUDOR-MIHAI
|ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
|405
|21,33 %
|LAVRIC DANIEL
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|79
|4,16 %
|JACOTĂ DOINA
|PARTIDUL REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI
|46
|2,42 %
FRĂTĂUȚII VECHI
|ANTEMIE CRISTINEL-DINU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1.173
|64,27 %
|IONESI ARTIMON-VASILE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|542
|29,69 %
|MALOŞ CONSTANTIN-ILIE
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|110
|6,02 %
FRUMOSU
FUNDU MOLDOVEI
|ZDROB TUDOR-ION
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1.249
|64,98 %
|VANCEA CRISTIAN
|ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
|279
|14,51 %
|POENARI BOGDAN-VASILE
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|264
|13,73 %
|ŢÎMPĂU CONSTANTIN-STRATON
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|130
|6,76 %
GĂLĂNEȘTI
|MIRONESCU LIVIU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|620
|60,01 %
|BABALEAN ADRIAN-CONSTANTIN
|ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
|241
|23,33 %
|COROAMĂ ELENA
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|113
|10,93 %
|ŞORODOC VASILE
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|59
|5,71 %
GRĂMEȘTI
GRĂNICEȘTI
|NUŢU GHEORGHE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|710
|40,89 %
|CHIŢAN FLORIN-TUDOR
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|368
|21,19 %
|ŞALAR FLORIN
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|343
|19,75 %
|COZACHEVICI GHEORGHE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|264
|15,20 %
|MOROŞAN NICOLAE
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|51
|2,93 %
HĂNȚEȘTI
|OLARIU DANIEL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1.432
|83,44 %
|BALTARIU ILIEŞ
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|284
|16,55 %
HÂRTOP
|HRESCANU VASILE-CĂTĂLIN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|395
|33,78 %
|NECHIFOR VASILE
|ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
|352
|30,11 %
|TRIFINA IULIAN-SORIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|277
|23,69 %
|HRECENIUC DUMITRU-VASILE
|145
|12,40 %
HORODNIC DE JOS
|ANDRIŞAN IONEL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|916
|87,23 %
|PRELIPCEAN PETRU-VIOREL
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|134
|12,76 %
HORODNIC DE SUS
|LUŢA VALENTIN-PETRICĂ
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1.716
|89,56 %
|POPESCU IONEL-ANDREI
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|127
|6,62 %
|GRIJINCU MIRCEA-DUMITRU
|ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
|73
|3,81 %
HORODNICENI
|FLOREA NECULAI
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1.255
|76,61 %
|TOADER VASILE
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|176
|10,74 %
|TANASĂ PETRU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|133
|8,11 %
|TOADER DAN-IULIAN
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|74
|4,51 %
IACOBENI
|MAXIM VIOREL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|653
|65,16 %
|LUPUŞANSCHI ANDREI-CIPRIAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|349
|34,83 %
IASLOVĂȚ
|COTOARĂ ION
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|767
|59,27 %
|SOLOVĂSTRU DORIN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|527
|40,72 %
ILIȘEȘTI
|NIŢAN ILIE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|532
|43,07 %
|DÎRŢU GHEORGHE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|487
|39,43 %
|TERTEŞ VASILE
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|199
|16,11 %
|SCALCO MARIA
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|17
|1,37 %
IPOTEȘTI
IZVOARELE SUCEVEI
|MEHNU LEONARD-TIBERIU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|543
|55,40 %
|MECHNO MARIAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|422
|43,06 %
|DRONIUC SIMION-IULIAN
|PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL
|15
|1,53 %
MĂLNI
|NISTOR PETRU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2.876
|76,34 %
|ILIŞESCU NICOLAE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|891
|23,65 %
MĂNĂSTIREA HUMORULUI
|CROITORU VIOREL
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1.141
|65,05 %
|JUCAN CONSTANTIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|397
|22,63 %
|FÎRCAL ALEXANDRU-MARIAN
|ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
|158
|9,00 %
|CÎMPANU FLORIN
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|58
|3,30 %
MARGINEA
|LAZAR GHEORGHE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2.279
|57,31 %
|PRELIPCEAN DANIEL
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|1.210
|30,43 %
|GHELIUC VASILE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|228
|5,73 %
|NICHITEAN DUMITRU
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|132
|3,31 %
|SFÎRNACIUC DOREL
|PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL
|127
|3,19 %
MITOCU DRAGOMIRNEI
|REZIUC RADU-CONSTANTIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1.251
|49,90 %
|POPOVICI DANIEL
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|446
|17,79 %
|AIROAIE AURELIAN-RADU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|333
|13,28 %
|SOLCAN DĂNUŢ
|ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
|315
|12,56 %
|COJOCARIU ION VASILE
|FORȚA DREPTEI
|162
|6,46 %
MOARA
|DZIMINSCHI FERDINAND-EDUARD
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2.370
|84,13 %
|TURTUREAN ANGELA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|303
|10,75 %
|RUSU GABRIELA-CRISTINA
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|144
|5,11 %
MOLDOVA SULIȚA
|JECALO PETRU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|663
|77,18 %
|REBENCIUC VASILE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|196
|22,81 %
MOLDOVIȚA
MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
|NEGURĂ MIHĂIŢĂ
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|4.871
|66,99 %
|POPESCU NICOLAE-DANIEL
|ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
|1.285
|17,67 %
|POSA ADRIAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|643
|8,84 %
|SIMION ALEXANDRU-GHEORGHE
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|472
|6,49 %
MUNICIPIUL FĂLTICENI
|COMAN GHEORGHE-CĂTĂLIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|8.211
|75,11 %
|ŢĂPOI EUSEBIU-LUCIAN
|ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI
|1.377
|12,59 %
|BENŢA CODRIN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|570
|5,21 %
|ASAFTEI-TITIANU ION
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|487
|4,45 %
|ZANCU MARIANA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|286
|2,61 %
MUNICIPIUL RĂDĂUȚI
MUNICIPIUL SUCEAVA
MUNICIPIUL VATRA DORNEI
|RÎPAN MARIUS-VASILE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|3.502
|50,15 %
|APETRII GHEORGHE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2.676
|38,32 %
|ANDREI SORIN
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|324
|4,63 %
|DULGHERU PETREA
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE
|253
|3,62 %
|POPOVICI GHEORGHE
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|228
|3,26 %
MUȘENIȚA
|TUDUREAN RADU-FLORIN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|598
|75,12 %
|CERNOVSCHI MARIA
|ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
|109
|13,69 %
|OLAR NICOLAE
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|46
|5,77 %
|CHISILICIUC IOAN-AREC
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|43
|5,40 %
ORAȘ BROȘTENI
ORAȘ CAJVANA
|TOMĂSCU GHEORGHE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1.067
|36,90 %
|MÂRZA IOAN
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|1.014
|35,07 %
|IACOBAN GHEORGHE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|399
|13,80 %
|FLUTUR GHEORGHE
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|249
|8,61 %
|NEGRUŞER EUDOCHIA
|PARTIDUL LEGE EDUCAȚIE UNITATE
|162
|5,60 %
ORAȘ DOLHASCA
ORAȘ FRASIN
|BALAN MARINEL
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1.192
|44,34 %
|BRĂTEANU ALEXANDRA
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|1.008
|37,5 %
|VOLANSCHI DORIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|320
|11,90 %
|PALAHNIUC IULIAN
|PARTIDUL VERDE
|61
|2,26 %
|COJOCARIU CAMELIA-ALINA
|ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
|61
|2,26 %
|COTOC COCUŢA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|46
|1,71 %
ORAȘ GURA HUMORULUI
ORAȘ LITENI
|ONISII TOMIŢĂ
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2.822
|78,41 %
|CĂRĂUŞU MARIA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|390
|10,83 %
|BALAN LENUŢA
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|273
|7,58 %
|ILAŞCU FLORENTINA-TATIANA
|ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
|114
|3,16 %
ORAȘ MILIȘĂUȚI
|CĂRARE VASILE
|ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
|1.148
|52,70 %
|MARIUŢEAC GHEORGHE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|888
|40,77 %
|PASCARU IOAN-VIRGIL
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|142
|6,51 %
ORAȘ SALCEA
|BELŢIC PÂRWUŞOR-ŢICU-EZEKIEL
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|3.771
|85,31 %
|BELŢIC MIRCEA
|649
|14,68 %
ORAȘ SOLCA
|ŢEHANIUC CORNEL-TRIFAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|702
|72,74 %
|MAXIMIUC ALEXANDRU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|147
|15,23 %
|MALINESCU MARIA
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|116
|12,02 %
ORAȘ VICOVU DE SUS
|ILIUŢ VASILE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|3.875
|74,53 %
|JURAVLE IONEL-ADRIAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1.324
|25,46 %
OSTRA
|OROŞ IOAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|907
|70,25 %
|CALENCIUC MARIAN-RĂZVAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|178
|13,78 %
|SADOSCHI GABRIELA-IULIANA
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|178
|13,78 %
|VEBER VASILE
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|28
|2,16 %
PĂLTINOASA
|WENDLING EDUARD-RUDOLF
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1.740
|64,23 %
|DROB MIHAI
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|844
|31,15 %
|NUŢU FLORIN
|ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
|125
|4,61 %
PANACI
|COZAN VASILE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|724
|73,42 %
|ACATRINEI ANDREI
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|220
|22,31 %
|COJOC NECULAI
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|42
|4,25 %
PÂRTEȘTII DE JOS
PĂTRĂUȚI
|ISEPCIUC ADRIAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1.389
|73,37 %
|RUŞTI LUCIAN-VASILE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|457
|24,14 %
|FĂGĂRAŞ MARIA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|29
|1,53 %
|RĂSCOL VASILE
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”
|18
|0,95 %
POIANA STAMPEI
|MEZDREA VILUŢ
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1.147
|96,46 %
|ŢIGANEA GHEORGHE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|42
|3,53 %
POIENI SOLCA
|LĂZĂREAN DUMITRU-ICHIM
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|567
|71,77 %
|ILIŞOI GRIGORE-GHIOCEL
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|223
|28,22 %
POJORÂTA
|CODREANU IOAN-BOGDAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|972
|63,40 %
|BEŞLIU IOAN-DUMITRU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|561
|36,59 %
PREUTEȘTI
PUTNA
|COROAMĂ GHEORGHE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1.275
|83,77 %
|ZUBAŞ ORNELLA-DANIELA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|247
|16,22 %
RĂDĂȘENI
|PERJU NECULAI
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|980
|55,46 %
|PINTILIE VASILE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|517
|29,25 %
|BLANĂ CĂTĂLINA-ELENA
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|249
|14,09 %
|APOSTOL SEVERIN
|21
|1,18 %
RÂȘCA
|ANDREICA IONUŢ-DRAGOMIR
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|852
|37,48 %
|RUSU ANA-MARIA
|753
|33,12 %
|SBÎRN AUREL
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|364
|16,01 %
|CLIPA PETRICĂ
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|246
|10,82 %
|LUNGU ANDREI
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|58
|2,55 %
SADOVA
|CONSTANTINESCU-OTCU MIHAI
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1.213
|88,99 %
|COZMA CONSTANTIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|150
|11,00 %
ȘARU DORNEI
|IORDACHE IOAN-CĂTĂLIN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1.124
|50,97 %
|URSU MIHAI
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1.033
|46,84 %
|BUCEAŢCHI MIHAI
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|48
|2,17 %
SATU MARE
|LAVRIC TOADER-ADRIAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|721
|39,35 %
|DUMITRESCU VASILE-DĂNUŢ
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|659
|35,97 %
|LUPANCU ABEL-GHEORGHE
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|289
|15,77 %
|ANDRIŞOAIE ALEXANDRU-ŞTEFAN
|ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
|122
|6,65 %
|BĂLAN LILIANA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|41
|2,23 %
ȘCHEIA
|BURAC ION-CRISTINEL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2.943
|51,00 %
|CRISTUREAN DAN-VASILE
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|962
|16,67 %
|RUSU ALIN-CONSTANTIN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|677
|11,73 %
|COJOC ILIE
|PARTIDUL ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ
|371
|6,42 %
|CIMPOEŞU IULIAN
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|277
|4,80 %
|ROŞU ALEXANDRU
|FORȚA DREPTEI
|240
|4,15 %
|MATEICIUC NICOLETA
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|221
|3,83 %
|ROTARIU IOAN
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|79
|1,36 %
ȘERBĂUȚI
|SANDULEAC CĂTĂLIN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|471
|35,81 %
|MACIUC FLORIN
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|382
|29,04 %
|CORNICIUC ION
|228
|17,33 %
|GRIGORICIUC PAUL-SILVIU
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|179
|13,61 %
|HAPENCIUC DINU-CRISTIAN
|ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
|34
|2,58 %
|MARICI GHEORGHE
|UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA
|21
|1,59 %
SIMINICEA
|PENCIUC MIHAI
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|604
|56,60 %
|CLIM VASILE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|424
|39,73 %
|VLĂDEANU BOGDAN-CRISTIAN
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|39
|3,65 %
SLATINA
|GHERMAN VASILE-VLĂDUŢ
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|2.452
|96,00 %
|GEMĂNARU ADRIAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|88
|3,44 %
|GHERMAN ŞTEFAN
|14
|0,54 %
STRAJA
|JURAVLE MIHAI
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1.682
|65,39 %
|JURAVLE VASILE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|756
|29,39 %
|JURAVLE VASILE
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|134
|5,20 %
STROIEȘTI
|SENIC MIHAI
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1.260
|83,49 %
|ISTRĂTESCU IULIAN
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|132
|8,74 %
|CHIRILĂ GHEORGHIŢĂ-CRISTINEL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|117
|7,75 %
STULPICANI
|ZAMCU VASILE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2.260
|86,59 %
|GEMĂNARI GEORGE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|294
|11,26 %
|SCHEULEAC PETRU
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|56
|2,14 %
SUCEVIȚA
|BODNARESCU LIVIU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|870
|61,61 %
|HREHORCIUC GHEORGHE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|415
|29,39 %
|RÎPANU GHEORGHE-MARIN
|PARTIDUL PATRIOȚILOR
|96
|6,79 %
|BACIU CRISTINA
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|31
|2,19 %
TODIREȘTI
|BOCANCEA MUGUREL
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1.162
|45,82 %
|RUSU CRISTIAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|881
|34,73 %
|IGNAT VASILICĂ-PETRU
|PARTIDUL VERDE
|382
|15,06 %
|PICLER CONSTANTIN
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|111
|4,37 %
UDEȘTI
|OSTROVAN CRISTEA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1.367
|43,59 %
|ŢAN MIRCEA
|984
|31,37 %
|SPOIALĂ MARIUS
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|332
|10,58 %
|BOTEZATU LIVIU-BOGDAN
|PARTIDUL ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ
|191
|6,09 %
|MORARIU MIHAI
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|173
|5,51 %
|MARŢOLEA DRAGOŞ
|ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
|89
|2,83 %
ULMA
|SCHIPOR NICOLAE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|428
|45,29 %
|MAROCICO PETRU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|407
|43,06 %
|JECALO VASILE
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|110
|11,64 %
VADU MOLDOVEI
|AMARIEI IULIAN-BOGDAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1.613
|76,48 %
|BURLACU CONSTANTIN
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|209
|9,90 %
|IACOB MARICEL
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|154
|7,30 %
|IACOB SERGIU-CONSTANTIN
|ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
|133
|6,30 %
VALEA MOLDOVEI
|FLORIŞTEAN NICULAI-ROMICĂ
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1.310
|66,19 %
|PINTILEI OANA-ELENA
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|543
|27,43 %
|FLORIŞTEAN VASILE
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|76
|3,84 %
|MASLOVSCHI DUMITRU-CRISTIN
|26
|1,31 %
|PLAIU ADRIAN
|PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA
|24
|1,21 %
VAMA
|LUCUŢAR CONSTANTIN-TIBERIUS
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1.760
|64,16 %
|CIOSNAR CONSTANTIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|452
|16,47 %
|BALTAG MARIANA
|416
|15,16 %
|MOROŞAN CĂTĂLIN-GEORGE
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|115
|4,19 %
VATRA MOLDOVIȚEI
|SAGHIN VIRGIL
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|1.611
|78,81 %
|STRUGARIU CORNEL
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|277
|13,55 %
|STIBLEI ANGHEL-NICOLAE
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|156
|7,63 %
VEREȘTI
|GAVRILIUC DĂNUŢ
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1.377
|56,94 %
|MANOLACHE ŞTEFAN-TIMOTEI
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|694
|28,70 %
|RUSU SILVIU-IULIAN
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|347
|14,35 %
VICOVU DE JOS
VOITINEL
|PLEŞCA MARIA
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1.448
|87,22 %
|CRĂCIUN ALEXANDRU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|212
|12,77 %
VOLOVĂȚ
|VICOL IOAN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1.574
|80,10 %
|VICOL IONEL
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|321
|16,33 %
|NISTOR IOAN
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|70
|3,56 %
VULTUREȘTI
|SALAMAHA CORNEL
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|906
|55,89 %
|CRĂCIUN IOAN
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|527
|32,51 %
|GRĂDINARIU GABRIEL
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|188
|11,59 %
ZAMOSTEA
ZVORIȘTEA
|BARARIU CONSTANTIN
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|1.243
|60,16 %
|LUPAŞCU PETRU
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|613
|29,67 %
|CHIRILĂ LIVIU
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|116
|5,61 %
|JITARIUC DUMITRU
|ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
|94
|4,54 %
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