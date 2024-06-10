Biroul Electoral Central a centralizat rezultatele din mai multe localități din județul Suceava. Vezi rezultatele și care sunt primarii aleși pentru mandatul 2024-2028


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

În urma alegerilor locale din 2024, partidele politice au obținut un număr variat de mandate de primar în județul Suceava. Conform datelor oficiale, distribuția mandatelor este următoarea:

ADÂNCATA

CUCU VIORELPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL1.29274,85 %
CEOBANU MARIAN-VIORELPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT26215,17 %
UNGUREANU DANIELALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR1729,96 %

ARBORE


TIPERCIUC VASILE-DAN		PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT2.20782,90 %
BULIGA CRISTINEL-TOADERPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL33112,43 %
CAPUSTINSCHI SILVIU-ROMANALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR1244,65 %

BAIA

TOMESCU MARIAPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT2.03884,98 %
GOGU CONSTANTINPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL2028,42 %
MIRON ELENAALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR953,96 %
PAVEL FLORINELALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP632,62 %

BĂLĂCEANA

COJOCARIU CONSTANTIN-OCTAVIANPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT52089,04 %
MELNECIUC GRIGOREPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL345,82 %
GROSU GEORGELALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP305,13 %

BĂLCĂUȚI

CHIDEŞA IULIAN-PETRUPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT70651,64 %
ŞOIMAN VASILEPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL66148,35 %

BERCHIȘEȘTI

ŢARAN ZENOVIA-VIOLETAPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT98863,41 %
TABARCEA GEORGIANA-ANCAPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL54835,17 %
ŞTEFĂROI DUMITRUALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP221,41 %

BILCA

RUSU ZAHARIEPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL99865,61 %
SAVU CORNELIU-PAMFIL-COSTICĂPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT22614,85 %
PUHA IONEL-CRISTINELALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR17711,63 %
BAHNEAN VASILEPARTIDUL PRO ROMÂNIA553,61 %
MUCEA VASILE-FLORINPARTIDUL LEGE EDUCAȚIE UNITATE332,16 %
POPESCU ISIDOR-IONELPARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA322,10 %

BOGDĂNEȘTI

SOPON CRISTIAN-FLORINPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT97656,09 %
PAVEL DANIELPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL42324,31 %
ROGOJÎNĂ TRAIANALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR34119,59 %

BOROAIA

BERARIU VASILEPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT1.53490,76 %
RUSU GHEORGHEUNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA1207,10 %
DENCEF VALENTINPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL362,13 %

BOSANCI

MIRON NECULAIALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR1.38755,99 %
SOLOGIUC DORINPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT71428,82 %
CURIC ANTONPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL29912,07 %
MUNTEAN IONELPARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA773,10 %

BOTOȘANA

STICLEŢ ANDREI-TUDORELALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP55944,18 %
GHIAŢĂ IOANPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL51740,86 %
DUMITRIUC VASILEPARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE1088,53 %
GHIAŢĂ IOANPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT816,40 %

BREAZA

LESENCIUC GHEORGHEPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT55692,97 %
COSINSCHI MIHAIPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL427,02 %

BRODINA

UHLIUC VASILEPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL74544,31 %
URSACIUC ŞTEFAN-FILIPPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT66339,44 %
POPESCU MARIAPARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ895,29 %
SAVIN LIVIUALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – FORȚA DREPTEI643,80 %
HLODEC ADRIANALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR613,62 %
BODNAR IONUŢ-ALIN593,50 %

BUNEȘTI

ŞTEFAN IOANPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT69957,76 %
CIORNEI CEZAR-GABRIELPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL51142,23 %

BURLA

PINTILIUC VIORELPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL74682,61 %
LUPAŞTEAN ORESTPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT889,74 %
JURAVLE NICHIFORALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR697,64 %

CACICA

CIUC DINU-RADUPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT1.12560,94 %
TODOSI PETRUPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL66936,24 %
BOLOCA GHEORGHEALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR522,81 %

CALAFINDEȘTI

FRÎNCU ADRIANPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL99573,48 %
SAVIUC ALEODOR-CLAUDIUPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT35926,51 %

CAPU CÂMPULUI

BÎRSAN MARCELA-ELENAPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL1.23791,42 %
CATARGIU RODICA-DIANAPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT1168,57 %

CÂRLIBABA

DANCIU GABRIEL-MICHAELPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL60568,90 %
ŞANDRU CONSTANTINPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT23927,22 %
MARINCESC VIORELALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR343,87 %

CIOCĂNEȘTI

CIOCAN RADUPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL62577,83 %
NEGOIŢĂ MUGURELPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT15319,05 %
HODIŞ DORINALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR253,11 %

CIPRIAN PORUMBESCU

NIMIŢEAN DUMITRUPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT69797,75 %
CORSEI ANDREEAPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL162,24 %

COMĂNEȘTI

PĂSTRĂV GRIGORAŞPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL78983,22 %
SOFIAN MARIUS-IONUŢPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT11011,60 %
SOFIAN IONALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP495,16 %

CORNU LUNCII

FRON GHEORGHEPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT1.92065,35 %
VERDEŞ LUCIANPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL73825,11 %
POPOVICI VASILEALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR1755,95 %
LĂZĂROI IOANPARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA1053,57 %

COȘNA

PARDĂU GAVRILPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT66975,59 %
GRIGORAŞ ADRIAN-VASILEPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL16818,98 %
PAHOMI NICULAIALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR252,82 %
SANDU IOAN-BOGDANPARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ232,59 %

CRUCEA

RUSU DORINPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT62568,53 %
POPOVICI FABIAN-ALEXANDRUALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR21723,79 %
LĂZĂRUŢ ALINA-ELENAPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL707,67 %

DĂRMĂNEȘTI

CHIDOVEŢ DANPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL1.96872,86 %
VORONIUC GHEORGHEPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT50918,84 %
URZICĂ COSTELALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP812,99 %
MALEŞ GHEORGHE ALINPARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA722,66 %
CHIŢĂU COSTELALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR712,62 %

DOLHEȘTI

BĂRCULESCU CRISTINEL-NECULAIPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT1.45290,24 %
BOBOC NICU-GABRIELPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL1006,21 %
PANDELEA NECULAIALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR573,54 %

DORNA ARINI

MAZĂRE ANDREI-ŞTEFĂNIŢĂPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL1.31286,08 %
HAJA MARIUS-DUMITRUPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT18412,07 %
LEUŞTIAN TEODOR-ŞTEFANALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP281,83 %

DORNA CANDRENILOR

CANDREA DĂNUŢPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT1.28479,25 %
ŢÎCŞA DANIELPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL29418,14 %
FLOREA TOMAALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR422,59 %

DORNEȘTI

CAZACU VASILE-SĂNDELPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT68237,80 %
LUŢA GHEORGHEPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL52429,04 %
CUŞNIR IULIAN-MARIUSPARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA22112,25 %
COTOS DANIELALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR20711,47 %
OLARIU CRISTINELALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP904,98 %
BODNAR PETRICĂ-SORINPARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL532,93 %
NASTASI GHEORGHEPARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN271,49 %

DRĂGOIEȘTI

POPESCU CONSTANTINPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT48639,64 %
CHIŞ CORINA-LILIANA36329,60 %
BRĂDĂŢAN ADRIAN-IONELPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL21017,12 %
ACHIŢEI LILIANAALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP1139,21 %
MIRĂUŢI ALINAALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR393,18 %
CIOBANU VASILEPARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA151,22 %

DRĂGUȘENI

CEPOI VASILE-LICĂPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT79577,78 %
VARTOLOMEI DUMITRU16616,24 %
CHIRILĂ-BOTEZATU IOANAPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL615,96 %

DUMBRĂVENI

PAVĂL IOANPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT2.98582,11 %
CÂRLIG CRISTIANPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL3369,24 %
MUSTEAŢĂ CRISTINELALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR3148,63 %

FÂNTÂNA MARE

URSACHE PETRU-OCTAVIANPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT70063,57 %
MUCILENIŢA VASILEPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL35532,24 %
AGRIGOROAEI PETRUALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR464,17 %

FÂNTÂNELE

SABIE VASILE-MARIANPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT1.17057,24 %
HÎJ VASILEPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL48023,48 %
AGHIORGHIESEI CORNELIUALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR1457,09 %
NEMŢOI LAZĂR-PETRUALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP1195,82 %
PRISACARU GHEORGHIŢĂPARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL1075,23 %
MÎNICAN IOANPARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA231,12 %

FORĂȘTI

FRĂTĂUȚII NOI

OLARI GEORGEPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL95050,05 %
BUCEVSCHI ALEXANDRA-ECATERINAPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT41822,02 %
BABALEAN TUDOR-MIHAIALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP40521,33 %
LAVRIC DANIELALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR794,16 %
JACOTĂ DOINAPARTIDUL REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI462,42 %

FRĂTĂUȚII VECHI

ANTEMIE CRISTINEL-DINUPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL1.17364,27 %
IONESI ARTIMON-VASILEPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT54229,69 %
MALOŞ CONSTANTIN-ILIEALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR1106,02 %

FRUMOSU

FUNDU MOLDOVEI

ZDROB TUDOR-IONPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL1.24964,98 %
VANCEA CRISTIANALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP27914,51 %
POENARI BOGDAN-VASILEALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR26413,73 %
ŢÎMPĂU CONSTANTIN-STRATONPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT1306,76 %

GĂLĂNEȘTI

MIRONESCU LIVIUPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT62060,01 %
BABALEAN ADRIAN-CONSTANTINALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP24123,33 %
COROAMĂ ELENAPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL11310,93 %
ŞORODOC VASILEALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR595,71 %

GRĂMEȘTI

GRĂNICEȘTI

NUŢU GHEORGHEPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT71040,89 %
CHIŢAN FLORIN-TUDORALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR36821,19 %
ŞALAR FLORINPARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ34319,75 %
COZACHEVICI GHEORGHEPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL26415,20 %
MOROŞAN NICOLAEPARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA512,93 %

HĂNȚEȘTI

OLARIU DANIELPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT1.43283,44 %
BALTARIU ILIEŞPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL28416,55 %

HÂRTOP

HRESCANU VASILE-CĂTĂLINPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL39533,78 %
NECHIFOR VASILEALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP35230,11 %
TRIFINA IULIAN-SORINPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT27723,69 %
HRECENIUC DUMITRU-VASILE14512,40 %

HORODNIC DE JOS

ANDRIŞAN IONELPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT91687,23 %
PRELIPCEAN PETRU-VIORELPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL13412,76 %

HORODNIC DE SUS

LUŢA VALENTIN-PETRICĂPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL1.71689,56 %
POPESCU IONEL-ANDREIALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR1276,62 %
GRIJINCU MIRCEA-DUMITRUALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP733,81 %

HORODNICENI

FLOREA NECULAIPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL1.25576,61 %
TOADER VASILEALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR17610,74 %
TANASĂ PETRUPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT1338,11 %
TOADER DAN-IULIANUNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA744,51 %

IACOBENI

MAXIM VIORELPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT65365,16 %
LUPUŞANSCHI ANDREI-CIPRIANPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL34934,83 %

IASLOVĂȚ

COTOARĂ IONPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT76759,27 %
SOLOVĂSTRU DORINPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL52740,72 %

ILIȘEȘTI

NIŢAN ILIEPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT53243,07 %
DÎRŢU GHEORGHEPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL48739,43 %
TERTEŞ VASILEALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR19916,11 %
SCALCO MARIAPARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN171,37 %

IPOTEȘTI

IZVOARELE SUCEVEI

MEHNU LEONARD-TIBERIUPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT54355,40 %
MECHNO MARIANPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL42243,06 %
DRONIUC SIMION-IULIANPARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL151,53 %

MĂLNI

NISTOR PETRUPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT2.87676,34 %
ILIŞESCU NICOLAEPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL89123,65 %

MĂNĂSTIREA HUMORULUI

CROITORU VIORELPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL1.14165,05 %
JUCAN CONSTANTINPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT39722,63 %
FÎRCAL ALEXANDRU-MARIANALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP1589,00 %
CÎMPANU FLORINALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR583,30 %

MARGINEA

LAZAR GHEORGHEPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL2.27957,31 %
PRELIPCEAN DANIELALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR1.21030,43 %
GHELIUC VASILEPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT2285,73 %
NICHITEAN DUMITRUUNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA1323,31 %
SFÎRNACIUC DORELPARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL1273,19 %

MITOCU DRAGOMIRNEI

REZIUC RADU-CONSTANTINPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT1.25149,90 %
POPOVICI DANIELALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR44617,79 %
AIROAIE AURELIAN-RADUPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL33313,28 %
SOLCAN DĂNUŢALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP31512,56 %
COJOCARIU ION VASILEFORȚA DREPTEI1626,46 %

MOARA

DZIMINSCHI FERDINAND-EDUARDPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL2.37084,13 %
TURTUREAN ANGELAPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT30310,75 %
RUSU GABRIELA-CRISTINAALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR1445,11 %

MOLDOVA SULIȚA

JECALO PETRUPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL66377,18 %
REBENCIUC VASILEPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT19622,81 %

MOLDOVIȚA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

NEGURĂ MIHĂIŢĂPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL4.87166,99 %
POPESCU NICOLAE-DANIELALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP1.28517,67 %
POSA ADRIANPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT6438,84 %
SIMION ALEXANDRU-GHEORGHEALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR4726,49 %

MUNICIPIUL FĂLTICENI

COMAN GHEORGHE-CĂTĂLINPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT8.21175,11 %
ŢĂPOI EUSEBIU-LUCIANALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI1.37712,59 %
BENŢA CODRINPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL5705,21 %
ASAFTEI-TITIANU IONALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR4874,45 %
ZANCU MARIANAPARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA2862,61 %

MUNICIPIUL RĂDĂUȚI

MUNICIPIUL SUCEAVA
MUNICIPIUL VATRA DORNEI

RÎPAN MARIUS-VASILEPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL3.50250,15 %
APETRII GHEORGHEPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT2.67638,32 %
ANDREI SORINPARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ3244,63 %
DULGHERU PETREAPARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE2533,62 %
POPOVICI GHEORGHEALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR2283,26 %

MUȘENIȚA

TUDUREAN RADU-FLORINPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL59875,12 %
CERNOVSCHI MARIAALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP10913,69 %
OLAR NICOLAEALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR465,77 %
CHISILICIUC IOAN-ARECPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT435,40 %

ORAȘ BROȘTENI

ORAȘ CAJVANA

TOMĂSCU GHEORGHEPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT1.06736,90 %
MÂRZA IOANPARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ1.01435,07 %
IACOBAN GHEORGHEPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL39913,80 %
FLUTUR GHEORGHEALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR2498,61 %
NEGRUŞER EUDOCHIAPARTIDUL LEGE EDUCAȚIE UNITATE1625,60 %

ORAȘ DOLHASCA

ORAȘ FRASIN

BALAN MARINELPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL1.19244,34 %
BRĂTEANU ALEXANDRAALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR1.00837,5 %
VOLANSCHI DORINPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT32011,90 %
PALAHNIUC IULIANPARTIDUL VERDE612,26 %
COJOCARIU CAMELIA-ALINAALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP612,26 %
COTOC COCUŢAPARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA461,71 %

ORAȘ GURA HUMORULUI
ORAȘ LITENI

ONISII TOMIŢĂPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL2.82278,41 %
CĂRĂUŞU MARIAPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT39010,83 %
BALAN LENUŢAALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR2737,58 %
ILAŞCU FLORENTINA-TATIANAALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP1143,16 %

ORAȘ MILIȘĂUȚI

CĂRARE VASILEALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP1.14852,70 %
MARIUŢEAC GHEORGHEPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT88840,77 %
PASCARU IOAN-VIRGILPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL1426,51 %

ORAȘ SALCEA

BELŢIC PÂRWUŞOR-ŢICU-EZEKIELPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL3.77185,31 %
BELŢIC MIRCEA64914,68 %

ORAȘ SOLCA

ŢEHANIUC CORNEL-TRIFANPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT70272,74 %
MAXIMIUC ALEXANDRUPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL14715,23 %
MALINESCU MARIAUNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA11612,02 %

ORAȘ VICOVU DE SUS

ILIUŢ VASILEPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL3.87574,53 %
JURAVLE IONEL-ADRIANPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT1.32425,46 %

OSTRA

OROŞ IOANPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL90770,25 %
CALENCIUC MARIAN-RĂZVANPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT17813,78 %
SADOSCHI GABRIELA-IULIANAALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR17813,78 %
VEBER VASILEPARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA282,16 %

PĂLTINOASA

WENDLING EDUARD-RUDOLFPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT1.74064,23 %
DROB MIHAIPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL84431,15 %
NUŢU FLORINALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP1254,61 %


PANACI

COZAN VASILEPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT72473,42 %
ACATRINEI ANDREIPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL22022,31 %
COJOC NECULAIALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR424,25 %

PÂRTEȘTII DE JOS

PĂTRĂUȚI

ISEPCIUC ADRIANPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT1.38973,37 %
RUŞTI LUCIAN-VASILEPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL45724,14 %
FĂGĂRAŞ MARIAPARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA291,53 %
RĂSCOL VASILEASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”180,95 %

POIANA STAMPEI

MEZDREA VILUŢPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT1.14796,46 %
ŢIGANEA GHEORGHEPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL423,53 %

POIENI SOLCA

LĂZĂREAN DUMITRU-ICHIMPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT56771,77 %
ILIŞOI GRIGORE-GHIOCELPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL22328,22 %

POJORÂTA

CODREANU IOAN-BOGDANPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL97263,40 %
BEŞLIU IOAN-DUMITRUPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT56136,59 %

PREUTEȘTI

PUTNA

COROAMĂ GHEORGHEPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL1.27583,77 %
ZUBAŞ ORNELLA-DANIELAPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT24716,22 %

RĂDĂȘENI

PERJU NECULAIPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL98055,46 %
PINTILIE VASILEPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT51729,25 %
BLANĂ CĂTĂLINA-ELENAALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR24914,09 %
APOSTOL SEVERIN211,18 %

RÂȘCA

ANDREICA IONUŢ-DRAGOMIRPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL85237,48 %
RUSU ANA-MARIA75333,12 %
SBÎRN AURELALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR36416,01 %
CLIPA PETRICĂPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT24610,82 %
LUNGU ANDREIUNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA582,55 %

SADOVA

CONSTANTINESCU-OTCU MIHAIPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL1.21388,99 %
COZMA CONSTANTINPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT15011,00 %

ȘARU DORNEI

IORDACHE IOAN-CĂTĂLINPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL1.12450,97 %
URSU MIHAIPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT1.03346,84 %
BUCEAŢCHI MIHAIALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR482,17 %

SATU MARE

LAVRIC TOADER-ADRIANPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT72139,35 %
DUMITRESCU VASILE-DĂNUŢPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL65935,97 %
LUPANCU ABEL-GHEORGHEALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR28915,77 %
ANDRIŞOAIE ALEXANDRU-ŞTEFANALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP1226,65 %
BĂLAN LILIANAPARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA412,23 %

ȘCHEIA

BURAC ION-CRISTINELPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT2.94351,00 %
CRISTUREAN DAN-VASILEALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR96216,67 %
RUSU ALIN-CONSTANTINPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL67711,73 %
COJOC ILIEPARTIDUL ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ3716,42 %
CIMPOEŞU IULIANUNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA2774,80 %
ROŞU ALEXANDRUFORȚA DREPTEI2404,15 %
MATEICIUC NICOLETAPARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ2213,83 %
ROTARIU IOANPARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA791,36 %


ȘERBĂUȚI

SANDULEAC CĂTĂLINPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL47135,81 %
MACIUC FLORINALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR38229,04 %
CORNICIUC ION22817,33 %
GRIGORICIUC PAUL-SILVIUPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT17913,61 %
HAPENCIUC DINU-CRISTIANALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP342,58 %
MARICI GHEORGHEUNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA211,59 %

SIMINICEA

PENCIUC MIHAIPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT60456,60 %
CLIM VASILEPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL42439,73 %
VLĂDEANU BOGDAN-CRISTIANPARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA393,65 %

SLATINA

GHERMAN VASILE-VLĂDUŢPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT2.45296,00 %
GEMĂNARU ADRIANPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL883,44 %
GHERMAN ŞTEFAN140,54 %

STRAJA

JURAVLE MIHAIPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT1.68265,39 %
JURAVLE VASILEPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL75629,39 %
JURAVLE VASILEALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR1345,20 %

STROIEȘTI

SENIC MIHAIPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL1.26083,49 %
ISTRĂTESCU IULIANALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR1328,74 %
CHIRILĂ GHEORGHIŢĂ-CRISTINELPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT1177,75 %

STULPICANI

ZAMCU VASILEPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL2.26086,59 %
GEMĂNARI GEORGEPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT29411,26 %
SCHEULEAC PETRUALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR562,14 %

SUCEVIȚA

BODNARESCU LIVIUPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL87061,61 %
HREHORCIUC GHEORGHEPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT41529,39 %
RÎPANU GHEORGHE-MARINPARTIDUL PATRIOȚILOR966,79 %
BACIU CRISTINAPARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA312,19 %

TODIREȘTI

BOCANCEA MUGURELPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL1.16245,82 %
RUSU CRISTIANPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT88134,73 %
IGNAT VASILICĂ-PETRUPARTIDUL VERDE38215,06 %
PICLER CONSTANTINALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR1114,37 %

UDEȘTI

OSTROVAN CRISTEAPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT1.36743,59 %
ŢAN MIRCEA98431,37 %
SPOIALĂ MARIUSALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR33210,58 %
BOTEZATU LIVIU-BOGDANPARTIDUL ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ1916,09 %
MORARIU MIHAIPARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN1735,51 %
MARŢOLEA DRAGOŞALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP892,83 %

ULMA

SCHIPOR NICOLAEPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT42845,29 %
MAROCICO PETRUPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL40743,06 %
JECALO VASILEALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR11011,64 %

VADU MOLDOVEI

AMARIEI IULIAN-BOGDANPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT1.61376,48 %
BURLACU CONSTANTINALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR2099,90 %
IACOB MARICELPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL1547,30 %
IACOB SERGIU-CONSTANTINALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP1336,30 %

VALEA MOLDOVEI

FLORIŞTEAN NICULAI-ROMICĂPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT1.31066,19 %
PINTILEI OANA-ELENAALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR54327,43 %
FLORIŞTEAN VASILEPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL763,84 %
MASLOVSCHI DUMITRU-CRISTIN261,31 %
PLAIU ADRIANPARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA241,21 %

VAMA

LUCUŢAR CONSTANTIN-TIBERIUSPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL1.76064,16 %
CIOSNAR CONSTANTINPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT45216,47 %
BALTAG MARIANA41615,16 %
MOROŞAN CĂTĂLIN-GEORGEALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR1154,19 %

VATRA MOLDOVIȚEI

SAGHIN VIRGILPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL1.61178,81 %
STRUGARIU CORNELALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR27713,55 %
STIBLEI ANGHEL-NICOLAEPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT1567,63 %

VEREȘTI

GAVRILIUC DĂNUŢPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT1.37756,94 %
MANOLACHE ŞTEFAN-TIMOTEIPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL69428,70 %
RUSU SILVIU-IULIANALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR34714,35 %

VICOVU DE JOS
VOITINEL

PLEŞCA MARIAPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT1.44887,22 %
CRĂCIUN ALEXANDRUPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL21212,77 %

VOLOVĂȚ

VICOL IOANPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT1.57480,10 %
VICOL IONELPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL32116,33 %
NISTOR IOANALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR703,56 %

VULTUREȘTI

SALAMAHA CORNELPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT90655,89 %
CRĂCIUN IOANPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL52732,51 %
GRĂDINARIU GABRIELALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR18811,59 %


ZAMOSTEA
ZVORIȘTEA

BARARIU CONSTANTINPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT1.24360,16 %
LUPAŞCU PETRUPARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL61329,67 %
CHIRILĂ LIVIUALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR1165,61 %
JITARIUC DUMITRUALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP944,54 %

Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR