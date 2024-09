Senatorul PSD Gheorghiță Mîndruță: Anticipând eşecul de la alegerile parlamentare, PNL încearcă să minimalizeze importanţa recalculării pensiilor realizată de PSD

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



„Anticipând eşecul de la alegerile parlamentare, PNL încearcă să minimalizeze importanţa recalculării pensiilor realizată de PSD. Din fericire pentru români şi din nefericire pentru ei, accesul la informaţii este cât se poate de facil în zilele noastre şi nu sunt greu de găsit beţele în roate pe care cei de la PNL le-au pus tot timpul PSD-ului referitor la creşterea pensiilor, alocaţiilor sau salariilor”, a declarat, luni, senatorul PSD de Suceava Gheorghiță Mîndruță.

El a remarcat că această situație este la fel de ușor de identificat după dezastrul economic pe care cei din PNL l-au lăsat în urma lor, ori de câte ori au guvernat fără PSD.

„Adevărul este că PSD a avut mereu grijă de seniorii României când s-a aflat la guvernare. Astfel, începând din ianuarie 2017 până în noiembrie 2019, când am ieşit de la guvernare, punctul de pensie a crescut an de an, pornind de la 917,5lei , ajungând până la 1.265 lei”, a precizat senatorul social-democrat.

Gheorghiță Mîndruță reamintește că în anul 2020 Guvernul Orban a indexat pensiile cu 14% în loc de 40% cât era prevăzut în legea nr. 127/2019, lege iniţiată, votată şi adoptă de PSD.

„Apoi a urmat celebrul guvern Cîţu, care în 2021 nu a dat niciun procent în plus pensionarilor, reuşind şi o îndatorare externă a României fără precedent, plus o inflaţie record. Ca să fim clari, ambele guverne au fost susţinute de parlamentarii PNL de Suceava, care acum încearcă să ţină lecţii de economie şi finanţe”, menționează senatorul.

Gheorghiță Mîndruță a explicat că în anul 2022, pentru că situaţia o cerea după guvernările PNL Orban și Cîțu, PSD a revenit la guvernare în plină criză economică, sanitară şi energetică.

„Prin măsurile luate, am reuşit să redăm României echilibrul social-economic de care avea nevoie, ca să prospere. Iar ca să reuşim asta, multe decizii a trebuit să le luăm în ciuda obiecţiilor manifestate de partenerii de la PNL. Iar printre deciziile contestate de ei, s-au aflat şi cele legate de mărirea şi recalcularea pensilor. Cu toate acestea, în ianuarie 2022 am dus punctul de pensie la 1.586 lei, în ianuarie 2023 la 1.785 lei şi în ianuarie 2024 la 2.032 lei, acestea măsuri fiind dublate vara aceasta de efectul recalculării pensiilor care a generat o nouă creştere de la 1 septembrie, pentru majoritatea pensionarilor”, a adăugat senatorul.

El menționează că acestea sunt informaţii publice, clare, pe care românii le pot accesa foarte uşor.

„Drept urmare, cele menţionate de unii parlamentari PNL sunt simple exerciţii de manipulare şi o încercare disperata de a mai salva câteva procente de la dezastrul spre care se îndreaptă la alegerile parlamentare care urmează”, a concluzionat senatorul PSD Gheorghiță Mîndruță.