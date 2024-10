Gheorghe Flutur, mesaj către suceveni: Oferta PSD pentru județul nostru este o variantă de ocolire a finanțărilor județului Suceava în următorii 4 ani.

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, a transmis astăzi un mesaj către suceveni, în care subliniază realizările administrației sale de după alegerile din 9 iunie și explică provocările recente întâmpinate din partea unor parteneri politici.

În comunicat, Flutur a subliniat progresul realizat în diverse proiecte esențiale pentru județ, cum ar fi modernizările de la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou”, Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare”, reabilitarea drumurilor județene și colaborările culturale. Cu toate acestea, el a remarcat că a fost supus unor atacuri din partea Partidului Social Democrat (PSD), despre care susține că, în loc să colaboreze, au ales să critice inițiativele administrației liberale.

Flutur a evidențiat, printre altele, proiectul Autostrăzii Nordului, care include și centura Gura Humorului, subliniind că responsabilitatea pentru aceste lucrări revine Ministerului Transporturilor. El a explicat că administrația județeană a Sucevei a preluat o parte din sarcinile Ministerului pentru a accelera proiectele și a finalizat documentațiile necesare, aprobate și asumate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Președintele Consiliului Județean și-a exprimat îngrijorarea privind posibilele întârzieri din partea Ministerului Transporturilor, acuzând PSD de tentativă de „ocolire” a județului Suceava și de marginalizare a proiectelor liberale. În final, Flutur a încurajat cetățenii să evalueze singuri realizările și să fie vigilenți la promisiunile politice care ar putea afecta dezvoltarea județului în următorii ani.

„Un Comunicat către Suceveni

Oameni buni, dragi suceveni, și după alegerile din 9 iunie am continuat cu aceeași energie să duc la bun sfârșit proiectele Consiliului Județean Suceava și am început și multe altele noi, pentru județul nostru. V-am arătat aproape zilnic proiecte făcute, la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, la Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava, pe drumurile județene, la instituțiile de asistență socială, în parteneriatele cu primăriile, în domeniul cultural, pentru a cunoaște realizările din ultima perioadă a administrației județene Flutur. La toate acestea au fost atacuri și critici și nu de la adversari politici, ci de la aliații politici sau așa-zișii aliați politici PSD. În ultimele zile, după ce PSD a intensificat presiunea asupra primarilor liberali să le declare credința în aceste alegeri, din nou, așa-zișii aliați au ieșit la atac. Pare că și-au făcut calendar și grafic cine să-l atace pe Gheorghe Flutur. E o concurență ca și cum pentru a fi fi o condiție de a fi pe listă dacă îl ataci pe Flutur.

Dragi suceveni, m-am obișnuit cu asta, eu rezist la asta, sunt un om puternic datorită vouă, dar trebuie să vă spun că sunt îngrijorat de foarte slaba pregătire, lipsa de documentare, reaua credință și veninul pe care le manifestă cei care mă atacă. O minimă documentare dacă ar face când afirmă ceva, și-ar da seama că nu poți arunca în spațiul public orice, oricum și despre cine nu-ți place ție, dar ei o fac! O să explic pe înțelesul tuturor cazul Autostrăzii Nordului, din care face parte și varianta ocolitoare de la Gura Humorului, pe puncte:

1. Lumea trebuie să știe că variantele ocolitoare de pe drumurile naționale sunt obligațiile Ministerului Transporturilor și aici, pe DN17 Suceava – Vatra Dornei, obligațiile pentru Centura Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei, ca și a Fălticeniului pe DN2, sunt ale Ministerului Transporturilor.

2. Președintele Flutur, văzând volumul mare de lucru al ministerelor, a cerut descentralizarea prin lege și chiar s-a dat lege ca unele lucrări să fie făcute de administrațiile județene sau de primării.

3. Am fost printre primii, CJ Suceava, care ne-am implicat în demararea lucrărilor de licitație pentru proiectarea Autostrăzii Nordului, partea de centură a Gura Humorului. De ce? Pentru că e cel mai aglomerat loc din județul Suceava.

4. Proiectarea propriu-zisă (stabilirea traseului, identificarea proprietarilor, foraje, găsirea de soluții tehnice, consultare vecini, avize de la instituțiile statului) a durat mai bine de 2 ani, dar totuși mai puțin ca la minister. Am scurtat cu cel puțin un an și jumătate documentația. S-a finalizat documentația, a fost însușită de Ministerul Transporturilor și deci de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. A fost aprobată în ședința de Guvern în primăvară, a fost plătită proiectarea de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și nu de CJ Suceava, cum spun cei din PSD, și vă pot pune la dispoziție dovada plății. Totuși, nu s-a scos la licitație din primăvară până acum de către CNAIR și Ministerul Transporturilor. Repet, varianta ocolitoare Gura Humorului este în regim de autostradă, cu 2 benzi pe sens. Are, din câte știu, viaducte pe apa Moldovei pe aproape 60% din traseu, că nu are pe unde trece prin altă parte. Astăzi, PSD vine public cu argumente că nu se poate face. Încă o dată, dragi suceveni, Flutur și Consiliul Județean Suceava au predat documentațiile la cheie, au fost aprobate. Vă las pe dumneavoastră să judecați cine are dreptate. Pentru centurile Câmpulung și Vatra Dornei, responsabilitatea proiectării și construcției era la CNAIR și Ministerul Transporturilor, unde firma care făcea proiectarea a abandonat proiectul de mai bine de 2 ani și nu s-a mai întâmplat nimic. Același lucru l-am făcut cu bună credință în toate domeniile de care m-am ocupat, dar astăzi PSD dorește să arunce la coș munca administrației liberale. Se întâlnesc doar ei între ei la inaugurări făcute de Flutur. Uitați-vă ultima la Fălticeni, unde la Baza Nautică „Nada Florilor” din Fălticeni nu i-au dat voie primarului cu care am fost partener să mă invite la inaugurare.

Ce cred eu, dragi suceveni, este că oferta PSD pentru județul nostru este, într-adevăr, o variantă de ocolire a finanțărilor județului Suceava în următorii 4 ani. Da! Deci, o variantă de ocolire a județului Suceava”.