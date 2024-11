Președintele Gheorghe Șoldan și primarul Vasile Rîmbu solicită sucevenilor să voteze PSD pentru proiectele mari de dezvoltare a municipiului și județului Suceava.

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a transmis, vineri după amiaza, după ce a făcut în cursul zilei o vizită la o fabrică de încălțăminte din municipiul Suceava împreună cu primarul Vasile Rîmbu, un mesaj către suceveni cărora le-a cerut să voteze pentru dezvoltarea județului.

„Astăzi am fost, alături de primarul municipiului Suceava, dl Vasile Rîmbu, în vizită la fabrica de încălțăminte DENIS, unul dintre cele mai mari branduri românești și un producător local de succes pe plan național. O mică afacere de familie începută în 1985 care a ajuns astăzi o adevărată fabrică ce produce atât încălțăminte pentru bărbați și femei, cât și genți și accesorii, o societate cu care ne mândrim, la care lucrează în prezent peste 400 de angajați. Am vizitat fabrica și am stat de vorbă cu aproape fiecare angajat, de la cei din secții până la cei din birouri, avându-i alături pe soții Ana și Ilie Cornea, artizanii acestei afaceri bucovinene, dar și pe fiul lor mai mic, Denis”, a arătat Șoldan.

El a remarcat că 400 de suceveni, femei și bărbați, sunt angajați ai fabricii, o bună parte dintre ei lucrând alături de soții Cornea încă de la începuturile fabricii.

„Le-am cerut tuturor sprijinul pentru cele trei rânduri de alegeri care urmează, pe 24 noiembrie, 1 și 8 decembrie. Deși nici eu și nici dl Rîmbu nu candidăm, avem nevoie de susținere pentru proiectele mari de dezvoltare a municipiului și județului Suceava. Prea mult timp am stat în loc și, dacă am început schimbarea pe 9 iunie, vrem să facem o diferență uriașă în următorii patru ani. Pentru toate acestea, însă, avem nevoie de o echipă cât mai puternică de parlamentari, care să tragă alături de noi pentru județul Suceava. Și de un președinte de stânga, care să creadă și să susțină valorile noastre. Indiferent de simpatiile politice ale fiecăruia, le-am cerut oamenilor – și mesajul e valabil pentru toți cei care veți citi aceste rânduri – să voteze pentru dezvoltarea județului Suceava”, a transmis cu încredere Gheorghe Șoldan.

Comandat de PSD – OJ SUCEAVA, CMF 11240017