VIDEO//Gheorghe Flutur face apel la suceveni: Dați un vot pentru Nicolae Ciucă, pentru echilibrul democrației în România! PNL este singurul garant al drumului european

Președintele PNL Suceava și prim-vicepreședinte național al PNL, Gheorghe Flutur, a lansat un apel către suceveni să sprijine candidatul liberalilor, Nicolae Ciucă, în cadrul alegerilor prezidențiale de duminică. Într-un interviu la News Bucovina Flutur a subliniat importanța unui vot pentru PNL, pe care îl consideră esențial pentru menținerea echilibrului democratic în țară.

„Am venit să-i rog pe suceveni să echilibrăm democrația în România. Să dea duminică un vot pentru Nicolae Ciucă. Insist foarte mult pentru acest lucru”, a declarat Flutur.

Liderul liberal a criticat dur coabitarea dintre PSD și AUR, susținând că există o colaborare ascunsă între cele două partide. „Așa cum stau lucrurile astăzi, nu AUR-ul este problema, ci PSD, care susține intens AUR. Lideri ai PSD s-au deplasat în zona de munte pentru a face campanie pentru AUR”, a acuzat Flutur, avertizând că există riscul ca în turul doi al alegerilor prezidențiale să ajungă doi candidați cu viziuni socialiste, Marcel Ciolacu și George Simion.

De asemenea, Flutur a evidențiat că promisiunile liderilor PSD cu privire la investițiile în infrastructura din județul Suceava nu s-au concretizat. El a menționat întârzierea licitației pentru Autostrada Nordului în ceea ce privește varianta ocolitoare de la Gura Humorului. „Unde este domnul Ciolacu, care cu Grindeanu au promis că vor începe lucrările dacă președintele actual al Consiliului Județean va solicita acest lucru? Nu dau drumul! Ne-au mințit!”, a declarat indignat Flutur.

„Sunt foarte îngrijorat că am văzut că dau drumul în Banat la Autostrada Timișoara-Moravița și iar rămânem de căruță cu varianta ocolitoare Gura Humorului. Asta mă doare pe mine cel mai mult și de asta cer sucevenilor să vină la vot și să voteze Ciucă și PNL ca să se rezolve aceste probleme. Au dat destul vot pentru Consiliul Județean PSD și să dea un vot acum pentru liberali. E o rugăminte”, a mai spus Flutur.

În interviu, Flutur a făcut apel la electoratul de dreapta, subliniind că PNL este un partid istoric, cu 150 de ani de existență și o rețea puternică de primari, garantul drumului european al României. „Nu putem să ajungem să alegem între doi socialiști în turul doi. PNL este singurul garant al drumului european. Popularii conduc Europa astăzi, de noi e nevoie”, a adăugat Flutur.

„Ce facem cu două partide de stânga din care unul e satelitul rușilor? La anul pe vremea asta să ne întâlnim și să bocim că am greșit? Mai vorbim noi de TVA și de celelalte. Dacă liberalii intră la guvernare suntem garanții înghețării impozitelor pentru dezvoltarea mediului de afaceri. Am luptat anii ăștia enorm că se discuta de impozit mărit pe dividende, de creșterea impozitului pe proprietate, de cotă progresivă, dar la toate astea ne-am opus categoric noi, PNL. Asta cerem acum. Am văzut că lumea începe să înțeleagă aceste lucruri”, a mai spus Flutur.

El a spus că vrea în fruntea țării un om echilibrat, un om cu școlile la timp, un om harnic, un om care ține cu românii, patriot, pe Nicolae Ciucă.

„Pe mine mă deranjează faptul că Marcel Ciolacu vrea să-l folosească pe George Simion ca să poată intra în turul 2 și în turul 2 să zică: Vai de mine! Cu ăsta? Acum nu zice. Acum îl ajută așa cum am văzut toate mișcările liderilor PSD de la Suceava care se duc în teritoriu în campanie pentru AUR. Ceea ce mi s-a întâmplat mie la județ. Coabitarea dintre PSD și AUR a făcut rezultatul de la Consiliul Județean, altfel ei nu câștigau”, a mai declarat Gheorghe Flutur.

El a făcut referire și la situația politică internațională, comparând ascensiunea partidelor de dreapta în Germania și Statele Unite cu importanța unui vot pentru dreapta în România. „În America, dreapta a câștigat cu Trump. În Germania, socialiștii lui Scholz se prăbușesc și au nevoie de alegeri anticipate ca să aducă dreapta la conducere”, a explicat liderul liberal.

Gheorghe Flutur a cerut sucevenilor să ofere un vot de încredere lui Nicolae Ciucă și PNL, pentru a asigura o guvernare liberală și o reprezentare puternică a județului Suceava în următorul guvern. „Vrem ca Suceava să aibă un cuvânt greu de spus. Dacă avem oameni de-ai noștri acolo, poate vom avea chiar un ministru din Suceava”, a concluzionat Flutur.

