Victor Ponta: Primarii au fost amenințați la Suceava precum Peșchir de jandarmi, dar amenințările coaliției nu vor funcționa, primarii fiind „oameni conectați la realitate și la alegători”.

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Candidatul independent la Președinția României Victor Ponta a acuzat, într-un interviu la News Bucovina, liderii PSD și PNL că au recurs la amenințări împotriva primarilor prezenți la evenimentul de la Suceava, comparând situația cu intimidarea lui Bogdan Peșchir de către jandarmi. „Cumva a fost o amenințare la adresa primarilor că nu le mai dau bani, dar oricum nu le mai dau”, a spus Ponta, subliniind că aceștia le-au transmis clar lui Marcel Ciolacu și Cătălin Predoiu că oamenii nu-i mai vor nici pe ei, nici pe candidatul susținut de coaliție.

„Domnule Ciolacu, domnule Predoiu, nu votează oamenii cu cine vreți voi că în primul rând nu vă mai vor pe voi doi, darmite pe candidatul vostru, după zece ani de șomaj la Bruxelles. Cumva a fost o amenințare la adresa primarilor că nu le mai dau bani, dar oricum nu le mai dau că le-au tăiat anul acesta o mulțime din banii pe care ei i-au promis anul trecut”, a spus Ponta.

Fostul premier a criticat această tactică, afirmând că „nu ține în Bucovina cu amenințări” și că primarii, conectați la realitatea locală, nu se tem de presiuni, fiind capabili să câștige alegerile indiferent de tururi.

Victor Ponta a spus că nici amenințarea cu reintroducerea turului doi la alegerile locale nu ține în fața primarilor.

„Chestiunea cu turul doi e obsesia PNL că să se bage turul doi înapoi pentru că altfel câștigă prea mulți primari PSD-iștii”, a spus el. Fostul premier a susținut că primarii, precum cei întâlniți la Suceava, sunt suficient de puternici pentru a câștiga indiferent de numărul tururilor.

El a spus că ar putea pierde alegerile pentru primar Nicușor Dan, care „a câștigat la București cu 10% din voturi”. „Eu cred că cei mai mulți dintre primarii care erau la Suceava și peste tot în România câștigă și din turul 1 și din turul 2 și din turul 3. Nu le e frică. O să piardă de exemplu Nicușor Dan care a câștigat la București cu 10 la sută din numărul bucureștenilor, deci e foarte puțină democrație”, a arătat fostul premieri.

Ponta a adăugat că amenințările coaliției nu vor funcționa, primarii fiind „oameni conectați la realitate și la alegători”.

„Într-un fel, ceea ce am văzut la Suceava pe scenă, parcă era jandarmul care îl intimida pe Peșchir, cu „vă fac, vă dreg”. Nu cred că o să funcționeze, ci dimpotrivă, va fi efect invers”, a declarat Victor Ponta.

Reamintim că secretarul general al PSD, senatorul Paul Stănescu, le-a transmis, sâmbătă, membrilor PSD care au participat la Conferința Județeană de Alegeri a PSD Suceava, că trebuie să fie ales președinte al României Crin Antonescu pentru că altfel riscă să ajungă președinte Victor Ponta care va introduce alegeri în două tururi de scrutin pentru primari și președinți de consiliu județean.

„Ce se întâmplă dacă Crin Antonescu nu va fi președinte? Se întâmplă două lucruri grave de tot. 1-Nu mai avem prim ministru și Șoldan nu va face mare lucru cu echipa lui și 2, vom avea alegeri în două tururi și la primărie și la consiliul județean”, a spus Paul Stănescu.

El a avertizat primarii PSD că vor fi două tururi de scrutin ceea ce reprezintă un risc pentru ei să nu mai fie aleși.

„Să nu credeți că Ponta care nu are partid și sigur își va face partid, Nicușor Dan și Simion, neavând primari, vor veni în Parlament și vor încerca să facă două tururi de scrutin. Are organizația PSD Suceava nevoie de așa ceva? Eu nu cred că are nevoie de așa ceva. De aceea, dragi colegi, indiferent de pretexte, unii au păreri: „Ar fi bine Victor Ponta, sau ar fi bine nu știu cine” ținta unui partid politic este să fie la guvernare. Nu e altă țintă. Dacă cineva are altceva de spus, să ne spună. Noi nu avem voie să nu câștigăm alegerile în această țară cu Crin Antonescu în momentul când avem mai mult de 91 la sută din administrația publică locală. Eu o spun direct: Înseamnă că toți, de la Marcel Ciolacu, Paul Stănescu, până la ultimul membru suntem nimeni dacă pierdem alegerile”, a spus Paul Stănescu.