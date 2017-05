FOTO Peste 1.500 de studenți și profesori au participat la „Marșul absolvenților USV”

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a organizat, în premieră, luni seara, „Marșul absolvenților USV”, o sărbătoare a tinereţii cu și pentru cei care absolvă în acest an studiile universitare.

La festivitate au luat parte peste 1.500 de studenți și profesori ai universității sucevene, aceștia pornind într-un marș din Parcul Universității către Esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor, unde a avut loc Festivitatea de Absolvire.

Absolvenții promoției 2017 au mărșăluit îmbrăcăți în tricouri personalizate și robe, fluturând steguri și baloane pe care au scris numele specializărilor și facultăților pe care le-au urmat. Alături de tineri s-au aflat părinți, profesori, prieteni, cu toții cântând și strigând numele universității pentru a-și exprima bucuria la încheierea studiilor de licenţă şi masterat.

Ajunși pe Esplanada Casei de Cultură, studenții au fost felicitați și întâmpinați de organizatori, Festivitatea de Absolvire fiind deschisă prin intonarea imnului USV.

Ulterior, rectorul USV, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, le-a transmis participanților la marș că evenimentul pe care l-a organizat universitatea a fost un cadou al absolvenților și al cadrelor didactice către cei care i-au susținut pe tineri să încheie cu succes studiile.

„Este un moment unic în viața mea, nu am văzut niciodată toți absolvenții noștri împreună. Este o sărbătoare a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, prima manifestare de acest gen din orașul nostru, manifestare pe care am gândit-o și am dorit să fie un cadou al nostru, al absolvenților și al cadrelor didactice către părinții, soții, soțiile care v-au susținut să ajungeți până aici”, a spus Popa.

El a mai arătat că rata de succes în cadrul USV este de aproximativ 70 la sută, felicitându-i astfel pe absolvenți pentru că se află în acest punct al carierei.

„De acum este cazul ca dumneavoastră să oferiți societății roadele muncii pentru care v-ați pregătit până în acest moment. Trebuie să vă spun că absolviți studiile într-un moment relativ benefic pentru dumneavoastră, oarecum îngrijorător pentru România deoarece ne apropiem de o criză a specialiștilor. Astăzi, în România, sunt peste 60.000 de locuri rămase libere pentru specialiști, iar numărul de locuri bugetate în sistemul de învățământ superior este aproximativ tot 60.000”, a precizat rectorul USV.

Fiind pentru prima dată când toți absolvenții USV au o sărbătoare numai a lor, rectorul sucevean a ținut să rostească câteva cuvinte despre însemnătatea veșmintelor de absolvire și istoria acestora, precizând faptul că robele și tocile purtate de studenți sunt un simbol al desăvârșirii intelectuale.

În încheierea discursului, rectorul USV, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, le-a transmis absolvenților să se îndrepte către o carieră care să le aducă bucurii și să nu uite de locul în care au studiat.

„Important este să plecați, în fiecare zi, la locul de muncă, fericiți. Dacă veți face totul cu bucurie, nu veți simți că munciți, așa cum spune Confucius”, a concluzionat Valentin Popa.

De asemenea, încurajări și urări de succes le-au transmis absolvenților celor zece facultăți din cadrul USV și Prefectul Sucevei, Mirela Adomnicăi, Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur și viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi.

Prefectul județului Suceava, Mirela Adomnicăi, a transmis studenților un mesaj motivațional, încurajându-i să-și urmeze dorințele.

„Sunteți la sfârșitul unei etape și vă așteaptă multe alte etape în viața voastră. Îndemnul pe care vreau să vi-l adresez este să vă trăiți fiecare experiență de viață, fiecare eveniment, ca pe o experiență de învățare. Nu există nicio experiență negativă care să nu dea cu plus, să nu rămână ca o lecție de viață. Permiteți-vă să greșiți pentru că doar așa o să vă puteți perfecționa. Nu e rău să greșești, important e să înveți din acele greșeli. Puneți la îndoială și puneți întrebări. Adevărul trebuie să îl aflați prin munca voastră. Munca, efortul și responsabilitatea trebuie să vă călăuzească. În fiecare dintre voi este un talent care poate fi descoperit și valorificat. În afară de munca voastră, trebuie să vă înconjurați cu oameni de calitate”, le-a mai urat Prefectul județului Suceava tinerilor absolvenți.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a amintit în cadrul discursului său proiectele ce pot fi realizate în parteneriat cu universitatea, menționate fiind înființarea unei secții de medicină, dar și a unui spital clinic universitar.

Mai mult, șeful administrației județene a dat exemplu Clusterul Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava-Botoşani, susținând că un astfel de sistem reprezintă o soluție de finațare modernă, prin care se vor putea crea locuri de muncă.

„Intenția și interesul noastru este să rămâneți, să aveți un loc de muncă aici, în zona noastră, în frumoasa Bucovină”, a spus Gheorghe Flutur.

De asemenea, viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, absolvent al Facultății de Inginerie Electrică de la Suceava, le-a transmis studenților să-și găsească un loc de muncă pe măsura specializărilor absolvite, asigurându-i că vor avea un sprijin în autoritățile locale.

„Primăria Suceava este atât cât poate alături de Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, de absolvenți și studenți și vă asigur că veți avea o ușă deschisă, atât a mea, cât și a domnului primar Ion Lungu pentru a vă oferi un sprjin în viitorul pe care îl aveți în față”, a spus Harșovschi.

Invitatul special al acestui eveniment a fost primul și singurul astronaut român, Dumitru Dorin Prunariu.

Acesta a povestit încercările prin care a trecut de-a lungul carierei sale, sfătuindu-i pe tinerii absolvenți să aleagă ceea ce consideră că este mai bine pentru ei și să fie îndrăzneți.

„Gândiți-vă că și voi veți avea multe ocazii în viață să alegeți. Pe lângă profesia pe care o dobândiți prin absolvirea facultății, veți ajunge să găsiți un loc de muncă și vi se vor ivi ocazii de a alege. Gândiți foarte bine și fiți îndrăzneți! Nu fiți reținuți! Încercați lucruri noi! Alegeți ceea ce credeți că va fi mai bine pentru voi!”, a fost mesajul pe care l-a transmis singurul român care a călătorit în spațiu, Dumitru Prunariu, tinerilor absolvenți ai promoției 2017.

Festivitatea de Absolvire a studenților USV s-a încheiat prin înmânarea de către decanii celor zece facultăți a Diplomelor de Excelență șefilor de promoție, după care toți studenții s-au bucurat de un concert al trupei Voltaj.

(Mihaela Tcaciuc)