Un service gsm sucevean sparge tiparele – reparatii de inalta calitate, de marca Glassgsm

Te poti numi norocos daca inca nu ai avut nevoie de un service gsm. In lumea actuala,

daunele provocate telefoanelor mobile sunt la fel de frecvente ca si producerea de accidente rutiere sau casnice. Destul de des se intampla ca neatentia utilizatorilor sa fie motivul pentru care telefonul are de suferit.

Pe masura nevoii constante pe care o manifesta publicul, service-urile gsm s-au adaptat in a oferi ramuri diverse de servicii – cel putin unele dintre ele. Glassgsm Suceava este dovada vie a faptului ca trebuie sa tii pasul cu societatea si cerintele ei. Dincolo de serviciile oferite, sa apelezi la ei inseamna sa ai parte de o experienta multumitoare si care nu adauga vreo frustrare la situatia – si asa dramatica – de a avea smartphone-ul stricat.

Tendinte in reparatii gsm

Poate ca pare greu de crezut, insa exista si pe aceasta nisa standarde si tendinte. O confirma si reprezentantii service-ului Glassgsm. Iata si ce spun despre modul in care reusesc sa rezolve problemele sucevenilor legate de repararii ale telefoanelor.

Sunteti un service local, dar serviciile voastre le adresati publicului larg. Cum reusiti?

„Suntem mult mai vizibili datorita mediului online – Glassgsm.ro – si astfel putem colabora

cu oricine. Avem un serviciu interesant de reparatie la distanta putem spune, anume

solicitam clientului sa trimita catre noi telefonul prin curierat. Pastram legatura, reparam

conform dorintelor si nevoilor, iar clientul reintra in posesia telefonului prin aceeasi metoda,

prin curierat.”

Cum se desfasoara colaborarea cu clienti ce nu sunt departe de voi, ce se prezinta fizic la

service-ul vostru?

„Daca excludem partea de trimitere prin curier a telefonului, cei care ne trec pragul pot avea parte de beneficiul increderii. Asta inseamna ca ne dam silinta se reparam pe loc, daca situatia o permite. Astfel clientul este partas la ce anume se schimba din telefon, ce piese se inlocuiesc.

O alta varianta este ca reparatia sa o realizam in cel mai scurt timp posibil. Oferim clientilor

posibilitatea de a se conecta la sistemul video, pentru a urmari live cum se desfasoara

reparatia telefonului. Practic implicam clientul in toata aceasta experienta.”

Indiferent de situatie, de varianta prin care se poate repara cel mai repede, se pare ca ofera garantie, un termen de 6 luni de la data la care si-au pus maiestria in arta reparatiei.

Putini sunt cei care fac asta. De unde o astfel de idee?

„Nu avem nimic de ascuns, ba chiar lucram cu cea mai mare transparenta. Ne-am dorit sa

spargem tiparele, sa ne apropiem de clienti, sa le aratam ce se intampla de fapt cu telefonul stricat.

In plus, astfel avem si dovada calitatii la serviciile oferite, pentru ca ne asumam ceea ce

facem si ca toate piesele folosite sunt originale.”

Ce servicii le oferiti celor in nevoie de a-si repara telefonul?

„Exista servicii pe clase de interes, insa suntem si noi surprinsi uneori de evenimentele cu

care se confrunta clientii si drept urmare cu cerintele cu care ajung la noi. Ne adresam in

special detinatorilor de smartphone de marca Apple ori Samsung, putand realiza pentru

aceste modele inlocuire de display, inlocuire de camera, butoane, sticla etc.

Facem si decodari, putem fi de asemenea solicitati in vederea reparatiei placii de baza sau

pentru inlocuirea diverselor componente.”

Care sunt si cele mai amuzante situatii?

„Nu putem spune amuzante. Este totusi de notat cum vin oamenii agitati ca nu stiu ce se

intampla cu telefonul, are o problema. Sau sunt cei care ne sun si ne intreaba cat de repede putem rezolva un telefon scapat in vasul de toaleta. Sunt tot felul de situatii, noi le spunem provocari.”

Sfaturi pentru utilizatorii de smartphone

„Sa fie mai atenti. De altfel cele mai solicitate servicii la noi sunt cele ce implica daune

cauzate de telefoane scapate din mana, ce au display si/sau touch stricat.”

Cu modestie, nu mentioneaza si de preturile competitive. Demonstreaza inca o data ca se

dedica meseriei si ca ceea ce isi doresc este sa vada zambetul de multumire al fiecarui client ce le trece pragul. Se diferentiaza si prin faptul ca ofera consultanta gratuita. Sunt unici prin stilul lor, ceea ce face ca service-ul Glassgsm sa se recomande de la sine: sunt printre cei mai bine cotati la nivelul orasului, iar recenziile din mediul online sunt si ele o dovada – Glassgsm seteaza noi standarde in materie de reparatii gsm.