Afla cum porti sandalele cu platforma in sezonul 2018

Destul de populare si in anii trecuti, sandalele cu platforma sunt in mare voga si in aceasta vara. Daca prin 2015-2016 erau in trend sandalele cu toc cui si platforma, iata sa moda se pastreaza, dar se reinventeaza, iar in aceasta vara vei avea un look deosebit daca accesorizezi tinutele tale cu o pereche care are talpa ortopedica in stil retro, cu imprimeuri sau cu toc gros.

Poarta sandale tip platforma daca vrei o tinuta diferita de cea demodata

Cu siguranta ai o colectie de sandale demna de invidiat, cu modele care mai de care mai speciale, fie ele in stil roman, cu toc sau sandale cu talpa ortopedica. Dar intotdeauna mai gasesti loc de o pereche, poate chiar doua-trei din sezonul actual. Si daca tot faci acest lucru, de ce sa nu alegi o pereche de sandale de dama cu platforma?

Le vei adora pentru centimetrii pe care ii adauga inaltimii tale, dar si pentru cat de comode si versatile sunt. Le poti purta ziua, la birou sau la o plimbare, seara in parc sau la o intalnire si, de ce nu, la un eveniment de tip cocktail. Fiind o piesa de vestimentatie statement, ai grija insa la combinatiile pe care le faci. Poti asorta o pereche de sandale cu paltforma si toc gros cu o fusta de piele, dar evita o astfel de combinatie daca ai ales o pereche de sandale cu imprimeu, tinte, sclipici sau orice alte detalii suplimentare.

Foarte cautate sunt in acest an sandalele de dama cu platforma din lemn sau din pluta. Avand un aer retro, nu vor arata prea bine la tinute elegante, dar sunt o alternativa chic pentru blugi sau fuste scurte sau chiar pentru pantalonii evazati. Le poti combina si cu pantalonii de piele si cu topuri cu bretele. Vei fi o aparitie oriunde ai pasi! Dar trebuie sa fii constienta de asta si sa iti asumi acest lucru. Gandeste-te ca si tenisii au fost candva in aceeasi pozitie. Iar astazi se regasesc in orice pantofar.

Atitudinea – un element cheie important daca porti sandale cu platforma

Orice haina pe care o porti pica bine pe tine daca ai atitudinea corespunzatoare. Probabil ai vazut sute de tipe pana acum purtand o pereche de blugi cat de banala, dar care arata grozav cu palaria cu flori. Sau purtand o rochie excentrica pe care ti-ai fi dorit sa ai si tu curajul sa o porti. Secretul lor consta in atitudinea pe care o au atunci cand ies din casa imbracate intr-un anume fel. Daca iti asumi tinuta si daca nu te simti penibila purtand acea piesa vestimentara, daca stii ca esti frumoasa, daca stii ca iesi in evidenta, dar exact acesta este efectul pe care doreai sa il obtii, atunci succesul tau este garantat.

Acelasi lucru este valabil si pentru incaltaminte. Alege de la Modlet o pereche de sandale cu platforma elegante si combina-le cu o salopeta din voal cu pantaloni evazati si decolteu in V sau in forma de inima. Adauga un sal sau un sacou cu fir metalic sau cu aspect sidefat. Accesorizeaza cu o pereche de cercei lungi si prinde-ti parul intr-un coc de balerina. Esti gata sa mergi chiar si la o nunta in aceasta tinuta! Iar partea buna este ca vei putea dansa toata noaptea, pentru ca sandalele cu talpa ortopedica sunt cele mai comode pe care le poti purta! O talpa sutire are dezavantajul presiunii pe care o simti atunci cand pasesti, dar in cazul platformelor ai scapat de acest disconfort. Asta, desigur, daca nu ai ales o talpa din lemn, destul de rigida. Alege o talpa dintr-un material moale, poate chiar pluta, iar picioarele tale iti vor fi satisfacatoare!

Varietate mare, dificultate de a alege modelul preferat de sandale cu talpa ortopedica

Avand atatea magazine cu incaltaminte pe toate drumurile, nu e de mirare ca este greu sa alegi un model pentru perechea ta noua de sandale. Daca adaugam si magazinele de incaltaminte online cu sute de modele, atunci decizia este cu atat mai grea.

Avantajul magazinelor online este filtrarea pe care o poti face inca de la inceput. Iti poti alege marimea, apoi materialul, culoarea si chiar un interval pentru pret. Vei gasi sandale cu platforma ieftine cu preturi de la 50 lei, simple, lacuite, uni sau cu imprimeuri. Nu te lasa insa prada instinctului de a cumpara ce ti se pare ca arata frumos. Verifica inaltimea platformelor, dar gandeste-te si la hainele din garderoba ta si la combinatiile pe care le poti face cu perechea noua de sandale de dama cu platforma.

Si bineinteles ca daca ai ajuns pe un magazin cu pantofi online, vei vizita si alte categorii. Alege criteriul principal si apoi incepe cautarea. Daca, de exemplu, cauti incaltaminte ieftina, atunci stabileste-ti un buget maxim pe care il poti plati pentru o pereche de incaltaminte. Altfel vei ajunge si la rezultate mai scumpe, care vor fi pe gustul tau si la care te vei gandi neincetat apoi. Dupa ce ti-ai ales perechile cu care vrei sa iti reinnoiesti garderoba anul acesta, adauga-le in cos, plaseaza comanda si asteapta coletul.

Acum depinde doar de tine sa le pui in valoare. Sau mai bine zis, sa le faci sa te puna in valoare. Speram ca sfaturile noastre sa te ajute sa alegi perechea potrivita. Iar acum… Start shopping!