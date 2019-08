Decoratorii de interior recomanda semineul cu cornisa din lemn

Cand ai la dispozitie o varietate atat de larga de seminee, alegerea celui mai potrivit pentru o amenajare casa in ultimele tendinte se transforma intr-o misiune extrem de dificila. Vrei sa se potriveasca cu stilul tau si al caminului tau, dar in acelasi timp incerci sa alegi o varianta care sa fie si pe placul familiei tale. Sa spunem ca te-ai hotarat pana la urma asupra modeului de semineu, dar greul abia acum urmeaza: finisajul unui semineu este probabil la fel de important, pentru ca in functie de optiunile tale, un semineu va reusi sa imprumute din personalitatea ta si sa o transmita mai departe, transformand radical spatiul caminului tau.

In acest sens, specialistii nostri ne intind o mana de ajutor si ne fac cunostinta cu un model spectaculos de semineu, care pe langa rolul de incalzire casa se potriveste la interiorul oricarei locuinte, indiferent de stilul ales, printr-un element decorativ deosebit in constructia de seminee: braul de lemn sau cornisa de lemn, cum mai este cunoscut in industrie. Aceste elemente decorative sunt realizate din lemn de inalta calitate, cornisele decorative se lipesc cu adezivi speciali ce rezista la temperaturi foarte mari. Sunt fabricate pe diferite dimensiuni pentru a se potrivi cu mai multe tipuri de focare.

Un brau care se respecta si nu face deloc rabat din punct de vedere al calitatii, va parcurge cu strictete un proces complex de pregatire al lemnului din care este confectionat. In primul rand, lemnul trebuie sa prezinta un grad sporit de uscare. Acest proces va avea loc intr-un mediu controlat, ce presupune incaperi speciale care sunt prevazute sa conserve lemnul la un nivel optim de umiditate ce nu trebuie sa depaseasca nivelul de 6 % pana la maximum 8 %. In urma acestui tratament profesional, vor rezulta niste cornise din lemn ce prezinta o culoare uniforma si linii drepte, fara imperfectiuni sau ondulari inestetice ale materialului.

In cazul proiectelor de amenajari interioare living, din ce in ce mai multi specialisti, recomanda amplasarea centrala a unui semineu prevazut cu brauri decorative din lemn pentru ca acesta va reusi sa adauge un plus de design oricarui stil de spatiu, putandu-se integra cu usurinta in case care urmeaza un stil traditional, clasic sau modern. Cornisele din lemn pot avea structura simpla sau profilata, potrivite pentru orice stil de semineu la perete sau pe colt. Braurile din lemn au nevoie insa, sa fie tratate cu substante ignifuge pentru protectie la foc.

