Eleva Școlii Gimnaziale “Constantin Morariu” din Pătrăuți, Ana Maria Pîrvu, a câștigat concursul ”Școala Zero Waste” din Arad

Weekendul trecut au fost desemnați câștigătorii concursul ”Școala Zero Waste” ediția 2019, organizat de EcoStuff Romania în perioada 20-25 August 2019, la Casoaia, județul Arad.

Printre ei și eleva Școlii Gimnaziale “Constantin Morariu” din localitatea suceveană Pătrăuți, Ana Maria Pîrvu. Ana Maria a câștigat în secțiunea clasele 5-8.

Proiectul ”Școala Zero Waste” este realizat în parteneriat cu Continental Anvelope Timișoara, sponsorizat de Decathlon România și susținut de Telus International.

În cele cinci zile de tabără, elevii au impletit atelierele și sesiunile de educație ecologică cu jocuri de dezvoltare personală și de exprimare prin care organizatorii au urmărit dezvoltarea abilităților de organizare și lucru în echipă, dar și îmbogățirea bagajului de informații privind natura, protejarea ei și sustenabilitatea.

Efectul Greta Thunberg, alternativele plasticului de unică folosință, ”My Earth – My Responsibility”, poluarea apei și impactul asupra florei și faunei, identificarea plantelor și animalelor din zonă, ”Ce fac rangerii juniori?”, treasure hunt, mini Make it! Race it! Recycle it! Loquiz, drumețiile, dar și atelierele de cioplit, tras cu arcul, microscopul vede tot, anti-bullying și autoaparare, exercițiile de dezvoltare personală prin tehnici și jocuri actoricești și parcurgerea parcului de aventură s-au numărat printre activitățile care i-au ținut ocupați pe cei elevi pe parcursul taberei. Nu a lipsit nici clasicul Global Village, prezentări interactive ale orașelor participanților prin dans, teatru, cântec, proiecții și produse tradiționale locale.







Elevii câștigători ai concursului ”Școala Zero Waste” 2019 sunt cei care s-au remarcat în mod deosebit pe durata taberei ca lideri și oameni de acțiune.

Secțiunea Clasele 5-8

Premiul I – laptop

Ana Maria Pîrvu – Școala Gimnazială “Constantin Morariu”, Pătrăuți, Jud. Suceava

Premiul 2 – bicicleta

Delia Elena Dincu – Școala Gimnazială “Sf. Dumitru”, Craiova, Jud. Dolj

Premiul 3 – aparat foto

Matei Ștefan Stanciu – Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Pucioasa, Jud. Dâmbovița

Secțiunea Clasele 9-10

Premiul 1 – laptop

Iulian Radu – Liceul Tehnologic “Alexandru Vlahuță” Podu Turcului, Jud. Bacău

Premiul 2 – bicicleta

Cristina Dima – Liceul Tehnologic “Alexandru Vlahuță” Podu Turcului, Jud. Bacău

Premiul 3 – aparat foto

Georgiana Badea – Colegiul Tehnic “General Gheorghe Magheru” Târgu Jiu, Jud. Gorj

La sectiunea ”Concurs de Proiecte” din cadrul concursului ”Școala Zero Waste”, Echipa “Verde pentru viață” – Liceul Tehnologic “Alexandru Vlahuță” Podu Turcului, Jud. Bacau cu proiectul “Verde pentru viață” va beneficia de un sprijin în implementare în valoare de 5.000 lei în functie de nevoile proiectului.

La tabără au participat cei mai buni elevi din primele zece școli clasate în concursul ”Școala Zero Waste” ediția 2019.

Fiecare școala participantă la secțiunea clasele 5-8 – Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Pucioasa, Dâmbovița, Școala Gimnazială Nr. 1, Lehliu Gară, Călărași, Școala Gimnazială Nr. 1, Pericei, Sălaj

Școala Gimnazială “Sf. Dumitru”, Craiova, Dolj, Liceul Tehnologic Bâlteni, Structura Școala Gimnazială Nr. 1 Peșteana-Jiu, Peșteana Jiu, Gorj, Școala Gimnazială “Constantin Morariu”, Pătrăuți, Suceava, Școala Gimnazială Nr. 1, Logrești, Gorj, Școala Gimnazială Nr. 1, Ciurila, Cluj, dar și cele două școli care au respectat toate criteriile de eligibilitate și care au intrat astfel în evaluarea finală – Echipa “Chimiștii” – Colegiul Tehnic “General Gheorghe Magheru” Târgu Jiu, Jud. Gorj cu proiectul “Defileul Jiului – Arie Protejată! De cine?” și Echipa “Verde pentru viață” – Liceul Tehnologic “Alexandru Vlahuță” Podu Turcului, Jud. Bacău cu proiectul “Verde pentru viață” și-au trimis reprezentanții pentru a-și aprofunda cunoștințele despre protecția mediului și măsurile pe care trebuie să le luam fiecare dintre noi pentru a diminua efectele poluării.