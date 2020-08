Descopera CUM poti sa iti “reinventezi” obiectele personale purtate zi de zi!

Fiecare vrea sa arate cat mai bine si incearca din rasputeri sa gaseasca metode potrivite pentru a fi original in tot ceea ce face sau poarta. Ti-ar placea sa le atragi atentia celor din jur si sa starnesti admiratia sau poate invidia? O metoda simpla este sa iti “reinventezi” obiectele personale, acele lucruri pe care le porti in fiecare zi cand iesi la plimbare in parc sau cand mergi la serviciu sau in oras.

Multa vreme, aceasta dorinta a fost apanajul adolescentilor si al tinerilor, dar si adultii si-au manifestat nevoia de a-si upgrada estetic obiectele personale, de a le aduce un plus de stil si de originalitate, personalizandu-le cat mai mult. Intr-o lume in care nevoia de recunoastere individuala este tot mai mare, aceasta “operatiune” a devenit tot mai populara.

Iata cateva idei interesante pe care le poti pune in practica in orice moment!

Una dintre metodele prin care oamenii au reusit sa schimbe look-ul telefonului, de exemplu, a fost utilizarea unor huse pentru telefoane de la Lerato, dandu-i, astfel, dispozitivului un aspect diferit. Cool, colorate sau transparente si realizate din materiale rezistente, de cea mai buna calitate, aceste accesorii reusesc sa-i dea telefonului mobil un aer elegant, chiar chic, fara a afecta in vreun fel accesibilitatea;

Gentile pot deveni mult mai frumoase daca le atasezi un accesoriu spectaculos, indiferent de model sau design. Pentru a avea in fiecare zi o alta poseta, nu trebui decat sa-i prinzi de manere o esarfa diferita, cu un imprimeu care sa se asorteze perfect cu cel al outfitului ales pentru ziua cu pricina;

Ghetele din sezonul trecut, confortabile, dar cu un aspect oarecum invechit, pot primi o noua sansa cu ajutorul unor petice din piele intoarsa naturala, simplu de aplicat, care rezista cu brio la oscilatiile de temperatura. In plus, daca sunt impecabile si nu prezinta nicio forma de uzura, atunci le poti cosmetiza mult mai usor, cu cateva sireturi colorate. Vor arata chic si fresh si vor deveni accesoriile perfecte pentru o tinuta vestimentara impresionanta;

Accesoriile sunt ideale pentru a completa orice outfit, fie masculin, fie feminin. Daca vrei sa arati senzational, atunci poarta bijuterii deosebite, de preferinta handmade. Exista tot felul de modele pe Internet sau in targurile de profil din tara, pe care le poti achizitiona in timpul calatoriilor tale. Le poti folosi pentru a aduce un plus de stil costumului, rochiei vaporoase, pantalonilor paper bag sau altor piese vestimentare chic;

Se poarta foarte mult dantela, volanele si bulinele, asa ca le poti utiliza cu succes pentru a “reinventa” diverse piese din garderoba. Le aplici simplu, cusandu-le in diferite locuri si vei observa cum, imediat, hainele vor capata un alt aspect, mult mai interesant.

In concluzie, desi poate parea destul de complicat sa “reinventezi” obiectele personale, cu putina creativitate si imaginatie totul se schimba ca prin minune. In plus, pe Internet exista o multime de tutoriale, bloguri de moda sau site-uri de unde poti culege o multime de informatii in acest sens. Nu ezita sa le folosesti! (S.E.O.)

Sursa foto: shutterstock.com