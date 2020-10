Elder Scrolls 6 va fi exclusiv pentru Xbox? Tot ce trebuie să știți despre viitorul joc

Fanii din seria Elder Scrolls sunt unii dintre cei mai pasionați și dedicați fani ai oricărei francize de jocuri. De la Oblivion, jocul a captat imaginația jucătorilor din întreaga lume și a adunat o bază de jucători cu adevărat gigantică. Skyrim, lansat acum aproape un deceniu, a fost unul dintre cele mai mari jocuri de pe consolele PS4 și Xbox One. Însă acum jucătorii Playstation s-ar putea să fie închiși din noul joc, până acum numit Elder Scrolls 6.

Elder Scrolls 6 va fi exclusiv pentru Xbox? Ultima actualizare

În septembrie 2020, titlurile mari au fost atunci când Microsoft a cumpărat Bethesda pentru suma de 7,5 miliarde de dolari. Acest acord a trimis valuri de șoc prin industria jocurilor. Mulți jucători au avut imediat întrebări: ce ar însemna acum că unul dintre cei mai mari editori din industrie se află sub marca Xbox? Ar însemna că toate jocurile Bethesda viitoare precum Fallout și The Elder Scrolls? A urmat panica, dar mulți jucători au fost sceptici că Microsoft va merge pe această cale. La urma urmei, Sony este cunoscută drept compania care hrănește jocuri exclusive precum Spider-Man, Horizon, The Last of Us și Bloodborne.

Ei bine, acum avem o idee mai clară despre direcția în care s-ar putea îndrepta jocurile Bethesda. Phil Spencer, actualul vicepreședinte executiv al jocurilor de la Microsoft, a participat recent la un interviu în care a aruncat o lumină asupra subiectului. El a fost întrebat dacă Microsoft ar putea recupera costul colosalului acord (7,5 miliarde de dolari) fără a elibera Elder Scrolls pe alte platforme. Sau, pentru a spune altfel, Microsoft își va face banii înapoi dacă vor face jocuri Bethesda exclusiviste pentru Microsoft? El a spus că da, așa vor face.

El elaborează apoi, făcându-i momentan pe entuziaștii Playstation-ului să se simtă liniștiți, doar pentru a-l rupe din nou. El a spus că Microsoft nu vrea să ia jocurile de la alți jucători și să-i împiedice să joace jocurile pe care le iubesc. DAR, apoi continuă să spună că universul de jocuri Microsoft (PC, Xbox, X Cloud, Game Pass etc.) are un număr suficient de mare de jucători încât „Nu trebuie să trimit acele jocuri pe nicio altă platformă. ” Este o afirmație cam dezordonată, dar în esență spune că jocurile Microsoft sunt atât de mari încât nu crede că ar limita accesul jucătorilor la jocurile Bethesda.

Echipa verde

Microsoft se străduiește greu pe piața jocurilor de ceva vreme, iar Game Pass și cumpărarea Bethesda sunt ultima lor mișcare. Când jucătorii cântăresc Xbox vs. PlayStation pentru lansările viitoare ale consolei, Xbox va arăta destul de atractiv. Cu Game Pass, jucătorii vor vedea titluri importante precum Starfield, Doom, The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein și Dishonored. Sau pot plăti 70 de dolari pentru fiecare joc de pe PS5. Acum, bineînțeles, fanii PlayStation dur, care sunt în legătură cu exclusivitățile Sony, s-ar putea să nu fie influențați, dar o bucată bună de jucători vor fi.

Tot ce știm despre Elder Scrolls 6

● Este încă „ani distanță” – Știm că Starfield va fi lansat înainte de Elder Scrolls 6, iar Starfield va fi lansat cel mai devreme în 2021.

● S-ar putea numi „Reducere” – compania-mamă a lui Bethesda a intrat într-o dispută privind mărcile comerciale despre cuvânt și acum o deține. Fanii cred că acesta ar putea fi numele viitorului joc.

● Se crede că jocul va avea loc în High Rock și Hammerfall, cele două regiuni vecine cu Skyrim.

● Un scurgător anonim a spus că regiunile Tamriel se vor lupta una împotriva celeilalte. Se crede că Bethesda dorește să utilizeze hardware-ul nou și mai puternic la întregul său potențial, organizând bătălii epice.

Ce ar trebui să fac în timp ce așteaptă Elder Scrolls 6?

Dacă vrei să joci un joc Elder Scrolls, atunci avem două recomandări. Prima este simplă – reluați Skyrim pentru a 10-a oară. A doua opțiune? Joacă Elder Scrolls Online (ESO). Elder Scrolls Online este un joc remarcabil de bogat, plin de conținut interesant. Are loc în universul Elder Scrolls și prezintă câteva dintre țările pe care le cunoști și le iubești, cum ar fi Skyrim.

Lumea este captivantă și expansivă și vă puteți pierde cu ușurință în timp ce explorați peisajele uimitoare. Povestea este profundă, cu o mulțime de misiuni și o mulțime de straturi pe care să le desfaceți. Există, de asemenea, o bază de jucători înfloritoare, așa că nu te vei chinui niciodată să găsești oameni cu care să te joci.