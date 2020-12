NU PLECA in concediu pana nu iti pui aceste aspecte la punct!

Printre cele mai asteptate perioade ale anului se numara si vacanta de Craciun, in care majoritatea romanilor isi planuiesc sa petreaca o buna parte din timp departe de agitatia oraselor si aleg muntele, ca cea mai eficienta optiune. Tocmai din acest motiv, drumurile se supraaglomereaza, iar accidentele si problemele neprevazute devin inevitabile.

Mare parte din situatiile neplacute se datoreaza soferilor care trateaza cu superficialitate diferitele nereguli ale autovehiculului personal. De aceea, pentru a te asigura ca pasagerii si ceilalti partificpanti la trafic sunt in permanenta siguranta, nu ezita sa verifici toate aspectele necesare unei deplasari.

Descopera acum ce trebuie sa faci inainte de a pleca la un drum lung!

1. Solicita o diagnosticare a anvelopelor

Indiferent ca ai achizitionat un set de cauciucuri noi sau ai deja unele second-hand, este esential sa le cunosti starea de functionalitate. Pentru un drum inzapezit, de munte, ai nevoie de o aderenta buna si de o usoara manevrabilitate a masinii, iar pentru acest lucru ai nevoie de anvelope de iarna care sa garanteze o tractiune superioara pe portiuni inghetate si alunecoase. Scannerul de diagnosticare utilizeaza tehnologia laser si stabileste uzura benzii de rulare, starea ei si ce trebuie pus la punct inainte ca autovehiculul sa poata pleca la drum.

2. Achizitioneaza ustensilele necesare

Cu siguranta ca nu iti doresti sa intampini probleme pe traseul catre destinatia stabilita. Cu toate acestea, fiindca vremea este foarte capricioasa, trebuie sa ai la indemana cateva accesorii utile oricarui sofer. In cazul in care apar pe parcurs portiuni inzapezite, este indicat sa ai in portbagaj un set de lanturi auto pentru a putea oferi anvelopelor o aderenta cat mai buna. De asemenea, sufa de tractare, un compresor de roti, lopata, racleta, si spray-ul anti inghet sunt ustensilele de care nu te poti lipsi in timpul sezonului rece.

3. Porneste la drum pe un traseu bine stabilit

Inainte de a pleca la drum, ia in calcul toate rutele care duc la destinatia dorita, fie ele si ocolitoare. Intereseaza-te de conditiile meteo si incearca sa gasesti solutii de deplasare cat mai sigure. De asemenea, in cazul in care calatoresti alaturi de copii si urmeaza sa parcurgeti o distanta indelungata, incearca sa plecati in timpul orelor de somn, pentru a putea conduce cat mai relaxat.

4. Asigura-te ca ai la indemana un bagaj cu lucruri necesare

Trebuie sa fii pregatit de orice! Tocmai din acest motiv nu uita sa iti echipezi masina cu trusa de prim ajutor, extinctor de fum pentru masina, triunghiuri reflectorizante si, nu in ultimul rand, roata de rezerva. Mai mult, asigura-te ca ai la indemana un bagaj micut care sa contina gustari pentru drum, dezinfectant, servetele igienice, haine de schimb pentru copii si jucarii care sa ii tina ocupati.

Asadar, tine cont de sfaturile de mai sus si nu pleca la drum fara sa iti pui la punct aceste detalii importante. De asemenea, pentru ca siguranta celor dragi este extrem de importanta, asigura-te ca esti odihnit la volan si adapteaza viteza conform conditiilor de vreme. (S.E.O)

Sursa foto: Shutterstock.com