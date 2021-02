Cazinourile online ale viitorului – tehnologia schimbă perspectiva modului de joc!

Descoperă cum vor arăta cazinourile online în următorii ani, cum se va schimba modul de joc și multe alte informații despre platformele digitale ale viitorului.

Societatea modernă înseamnă progres, digitalizare și depășirea barierelor de orice fel – peste 4,57 de miliarde de persoane au utilizat serviciile de internet în 2020 (aproximativ 60% din populația globală). Atunci când vine vorba despre platformele de online cazinouri, acestea sunt unul dintre exemplele cele mai elocvente despre modul în care evoluează lucrurile atunci când tehnologia schimbă perspectiva modului de joc. De la primele cazinouri digitale (1994-1996) și până astăzi, evoluția este una spectaculoasă, ceea ce face așteptările pentru viitor să fie uriașe. Oare cum vor arăta platformele online peste câțiva ani?

Trecutul și prezentul cazinourilor online

Microgaming a deschis drumul către platformele digitale de cazinou în 1994, atunci când a lansat primul software dedicat – GamingClub. În 1995, Criptologic prezintă pe piață InterCasino, un site cu jocuri de casino care le permite jucătorilor să câștige bani reali. Procedura de depunere era complet diferită de cea a cazinourilor actuale, atunci fiind nevoie de contactarea serviciului de asistență (prin telefon) pentru alimentarea contului. Până în 1996, numărul cazinourilor digitale ajunsese la 15, iar tehnologia deja își făcea simțită prezența prin implementarea unor noi modalități de depunere și retragere a banilor la cazinou.

Competiția a favorizat evoluția fulminantă a cazinourilor, astfel că au apărut ofertele de bonusuri și promoțiile pentru noii jucători. Până în 1997, numărul cazinourilor a ajuns la 200, iar de atunci, în fiecare zi sunt lansate noi site-uri în întreaga lume. Tranziția către perioada modernă a cazinourilor a însemnat o creștere masivă a jucătorilor (peste 8 milioane în 2001) și câștigarea primului jackpot progresiv (The Sands of the Caribbean – 414,119 dolari). Anul 2002 indică o creștere a veniturilor din jocurile de noroc online la o valoare de 4, 5 miliarde de dolari.

În 2010, jucătorii petreceau 10% mai mult timp în cazinourile de pe internet, iar creșterea industriei era de 12, 5%. Anul 2014 transformă modul în care jucătorii din cazinouri își pot alimenta conturile de joc, apărând primele tranzacții cu moneda virtuală Bitcoin. Un an mai târziu este câștigat unul dintre cele mai mari jackpoturi progresive (17,9 milioane de euro, la Mega Moolah) cu o miză de numai 25 de cenți.

După ce a fost introdusă opțiunea de live casino, cu jocuri de noroc contra unui dealer uman, următorul pas a fost cel al cazinourilor mobile (2012). În 2015, mare parte dintre platformele digitale erau optimizate pentru utilizarea pe terminalele portabile. Astăzi, 59% din populația lumii folosește un dispozitiv mobil pentru a se conecta online (în medie, intervalul de timp alocat este de aproape 7 ore în fiecare zi). În momentul actual, cazinourile mobile sunt de tip pay’n play, pregătindu-se în curând lansarea cazinourilor VR.

Viitorul – următorul pas al platformelor online de cazino

Cazinourile pe care le poți accesa prin intermediul comenzilor vocale (în România 26% dintre oameni folosesc în mod frecvent căutarea vocală online) și pe care le poți vizita prin intermediul tehnologiei VR. Discuțiile cu dealerii se vor purta cu ajutorul căștilor, iar jocurile vor fi redate într-un mod atât de realist, încât conceptul de cazinou terestru se va perima. Tranzacțiile se vor efectua instant folosindu-se tehnologia blockchain, iar nivelul crescut de anonimitate oferit de această modalitate de plată va fi pe placul jucătorilor de pretutindeni.

Tehnologia VR deja a fost implementată în industria cazinourilor online în 2016, următorul pas reprezentativ fiind tehnologia AV. Realitatea augmentată va oferi acestui domeniu noi perspective, pentru că în momentul actual interfețele 3D sunt încă la un nivel primar. Implementarea tehnologiei 5G va contribui la sporirea vitezelor de internet și la mărirea considerabilă a capacității de susținere a meselor din cazinourile virtuale. Jucătorii vor putea să treacă din camerele de joc într-o fracțiune de secundă, fără să mai fie nevoie de apăsarea vreunui buton.

Autentificarea în cont se va realiza cu amprentă facială (38% dintre posesorii de dispozitive cu o astfel de caracteristică deja o folosesc în mod frecvent). Încă din acest moment au fost create sloturi VR (în fapt, adaptări ale unora dintre titlurile cele mai populare, precum Straburst, Gonzo’s Quest sau Jack and the Beanstalker). Cazinourile online ale viitorului vor reprezenta nu doar niște copii perfecte ale actualelor cazinouri terestre, ci vor beneficia de toate avantajele platformelor digitale. Rezultatul obținut va întrece așteptările jucătorilor, ceea ce va reprezenta un nou pas în tot ceea ce înseamnă conceptul de distracție în cazinourile online virtuale!