Umflarea anvelopelor cu azot: are vreun avantaj?

Cu siguranță, în unele ateliere și magazine specializate, ați văzut că puteți umfla roțile cu azot și că vă promit și o serie de avantaje care o fac interesantă. Dar este adevărat că umflarea anvelopelor cu azot aduce avantaje? Realitatea este că are avantaje care variază de la o întreținere mai bună a anvelopelor la un control mai bun al vehiculului în timpul conducerii și chiar avantaje la nivel ecologic.

În mod normal umflăm roțile cu aer și este ceva ce putem face atât la benzinării, cât chiar și acasă. De fapt, cu un compresor de 12V am putea face acest lucru oriunde, cu mașina în sine. În orice caz, în ateliere și magazine specializate putem umfla roțile cu azot și ne asigură că are unele avantaje. Așa cum am menționat deja, da, este adevărat că oferă beneficii în diferite aspecte, dar trebuie să avem în vedere și faptul că este mai scump și că, în plus, îl vom putea face doar în anumite locuri foarte specifice.

Avantajele umflării anvelopelor cu azot

Adevărul este că umflarea anvelopelor cu azot, în timp ce acest gaz este mai tolerant la temperaturi ridicate, ajută. Din acest motiv, la condus nu se încălzește la fel de mult ca aerul convențional și în timp ce conducem presiunea nu crește. Deoarece nu este atât de afectat de temperaturile de iarnă, și mai ales vara, uzura va fi mai uniformă pe anvelopele noastre și, prin urmare , durata de viață a roților noastre va fi prelungită. Aceeași caracteristică a azotului, faptul că nu este atât de afectată de variațiile termice, le face și mai sigure la condus, deoarece garantează într-o măsură mai mare că presiunea este ideală și, prin urmare, și presiunea corectă.

O altă caracteristică a umflării anvelopelor cu azot, în comparație cu utilizarea aerului convențional, este că, datorită caracteristicilor acestui gaz , se pierde o presiune mai mică în timp. Suntem obișnuiți să scăpăm progresiv aerul din roți până când trebuie să le umflăm din nou. Ei bine, acest proces se întâmplă și cu azotul, dar adevărul este că ne vor rezista umflat corespunzător mai mult timp. Deci, a priori, ne va face să mergem de mai puține ori la atelier – sau la centre specializate – pentru a fi nevoiți să ne umflăm din nou roțile.

Molecula de azot e mai mare decât cea de oxigen, în motorsport au calculat că pierderea de presiune este mai mică cu 25-30% cu azot în roți. De altfel, această „modă” a venit din sporturile cu motor. Motivul pentru care se umflă cu azot pneurile din Formula 1, de la avioane şi alte echipamente de înaltă viteză este simplu: dilatarea azotului este uşor predictibilă, pentru că dacă un pneu este umflat 100% cu azot, se ştie dinainte ce presiune va crea acesta în roată la o anumită temperatură dată. Dimpotrivă, umflarea cu aer atmosferic aduce şi un procent variabil de apă, care nu permite prezicerea cu exactitate a creşterii presiunii în roată la o anumită temperatură dată.

Moleculele de azot trec mai greu prin pereţii anvelopei decât cele de oxigen. Aerul atmosferic are oricum 78% azot, dar cele 21 de procente de oxigen sunt problema – în timp, aceste molecule „respiră” prin anvelopă, reducând presiunea. Cu azotul, acest lucru se întâmplă sensibil mai încet. Pretenţia că azotul nu „iese” este falsă, tot va trebui să umfli anvelopele din când în când, dar o vei face ceva mai rar, așa cum am menționat deja mai devreme.

Și, așa cum am specificat anterior, există un alt avantaj și anume că emisiile de CO2 sunt reduse, astfel încât utilizarea acestui gaz pentru umflarea anvelopelor este, pe lângă toate cele de mai sus, mai ecologică. Și nu trebuie să vă faceți griji dacă aveți de gând să umflați roțile cu azot, deoarece atunci când scade presiunea, acestea pot fi umflate cu aer, chiar dacă există azot în interior. Adică pot fi combinate și nu vom avea nicio problemă în timp ce conducem.

Mai există un mic avantaj, cel puțin potrivit specialiștilor. Conform studiilor, peste 70% dintre şoferi rulează cu anvelope care au presiunea sub cea optimă, tocmai din cauza scăpărilor de oxigen. Umflarea cu azot permite păstrarea mai mult timp a unei presiuni optime sau lejer mai crescute, cu efectul scăderii consumului de carburant. Atenţie însă, vorbim de scăderi de circa 2-7%, în funcţie de regularitatea cu care obişnuieşti să verifici presiunea în roţi.

Marea problemă este că umflarea roților în mod convențional ne poate costa mai nimic la benzinării sau poate fi total gratuită. Și totuși utilizarea azotului pentru a ne umfla anvelopele costă între 15 și 25 de lei pentru fiecare dintre anvelopele noastre. Adică nu este deloc economic. Dacă merită sau nu, depinde de tine. Dar este adevărat că are unele avantaje și este, de asemenea, adevărat că este destul de scump.