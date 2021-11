Simți că locul tău de muncă îți întinde nervii? Iată care sunt cele mai puțin stresante joburi de pe piață pentru orice femeie

Nivelul de stres este diferit de la persoană la persoană, dar există anumite domenii cum ar fi: management, relații clienți sau IT care efectiv pot scoate din fire chiar și cea mai calmă persoană din lume. Calitățile importante care pot reduce stresul de la locul de muncă sunt flexibilitatea programului, salariul bun și colectivul în sine. De aceea dacă te simți foarte stresată la locul de muncă, atunci este timpul să faci o schimbare, așa că iată un top cinci al celor mai puțin stresante joburi de pe piață.

Alege cel mai potrivit job pentru sănătatea ta mentală

Cofetar

Să fii cofetar este una dintre cele mai faine și creative joburi care pot exista. Și pe lângă acest lucru, acest job este mai puțin stresant prin prisma faptului că ai șansa să-ți faci singură regulile. În plus, meseria de cofetar te ține pur și simplu în priză, nu este o muncă de stat opt ore consecutiv la birou. Trebuie să fii mereu activă și creativă, pentru că ai șansa să faci cele mai superbe prăjituri: tot ce ți-ai imaginat îl poți crea sub forma unui tort superb.

Bijutier

Meseria de bijutier este una extrem de fascinantă și creativă, pentru că pur și simplu creezi mici bucurii care vor fi folosite drept cadou pentru iubite, soții, mame sau chiar bebeluși. Este o meserie inventată pentru persoanele calme, care adoră liniștea și cărora le place rutina. A fi bijutier este una dintre cele mai puțin stresante locuri de muncă, pentru că de obicei lucrezi doar la un proiect anume și nu ești bombardat cu altele care ar veni pe parcurs. A crea bijuterii este un alt nivel de artă.

Model videochat

Cine nu ar fi de acord că acest job este una dintre cele mai avantajoase și cele mai puțin stresante profesii care poate exista? Un model videochat primește libertatea și flexibilitatea de care are nevoie, este un job extrem de bine plătit și la un astfel de loc de muncă se impune un anumit respect. Asta înseamnă că nu trebuie să-ți faci niciodată probleme despre cum se vor purta colegii sau superiorii tăi cu tine.Un studio de videochat cum este Gloria-agency.ro niciodată nu te va percepe ca pe o angajată, ci vei fi considerată colaboratoare și vei fi îndrumată la fiecare pas către direcția ta spre o carieră de succes.

4. Maseuză

Această meserie este una relaxantă prin prisma faptului că ai un program fix, este un job repetitiv și măcar poți sta de vorbă cu diferiți clienți. În plus, nu trebuie să lucrezi doar la cabinet, poți face și mai mulți bani dacă masezi la domiciliu după program sau în weekenduri. Nu știi niciodată cine are probleme cu spatele și are nevoie de ajutorul tău pentru a se simți mai bine.

5. Blogger sau vlogger de călătorii

Un job 100% adaptat secolului 21, un blogger sau vlogger de călătorii, deși majoritatea persoanelor practică ambele variante de promovare. Tot ce trebuie să faci este să călătorești în lume și să prezinți prin conținut scris sau video ce minunății ale lumii ai văzut, să împărtășești impresii, sfaturi și să faci recenzii la serviciile hoteliere sau la calitatea mâncărurilor din restaurante. Nu ar fi un vis devenit în realitate?

Acestea sunt considerate unele dintre cele mai relaxante joburi care au fost inventate pentru persoanele calme și care nu mai rezistă cu nivelul de stres de la locul de muncă actual. Niciodată nu este prea târziu să renunți și să te orientezi spre un alt drum în carieră.

Sursa foto: Freepik.com