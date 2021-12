Ce jucarii alegem pentru copiii de 3 ani?

Lumea este un loc magic în care copiii mici pot explora și învăța lucruri noi. Fie că își descoperă simțul umorului, își dezvoltă creativitatea prin artă sau se joacă cu prietenii pe terenul de joacă; este important să îi ajutăm pe copiii de 3 ani să găsească bucurie în tot ceea ce fac!

Lumea este un loc minunat atunci când ai trei ani și ești gata să o explorezi cu toată puterea ta! Fie că este vorba de jucării copii 3 ani sau de oameni, există atât de multă distracție care îi așteaptă pe cei mici.

Este fascinant să îți privești copilul crescând de la un bebeluș la un copil mic și aventuros. Pe măsură ce învață și explorează lucruri noi, îți dorești ca niciodată să nu se plictisească de ceea ce este în jurul lui sau a ei, deoarece acest lucru ar limita învățarea! Pentru a evita această problemă, recomandarea este sa alegeti jucarii pentru copii deschise, în funcție de interesele lor la un moment dat. Jucariile de rol cum ar fi bucatariile din lemn, bancurile de lucru sau trusele medicale sunt ideale pentru copiii de 3 ani care incep sa imite tot ceea ce vad si sa imparta cu ceilalti prieteni.

Copiii sunt exploratori înnăscuți care învață prin practică. Joaca îi oferă copilului dumneavoastră o ocazie excelentă de a dezvolta și exersa noi abilități în ritmul propriu, urmând interesele unice pe care și le-a individualizat de la o vârstă foarte fragedă! Jucăriile pe care i le oferiți pot influența în mod important și cât de multă creștere va exista – așa că asigurați-vă că este vorba de ceva distractiv, cum ar fi blocuri sau materiale de artizanat, dacă este posibil.

Pentru unii părinți poate fi dificil să aleagă cadoul potrivit pentru copilul lor de 3 ani. Ei doresc ceva care să le susțină interesul, dar care să nu fie prea provocator sau să nu le distragă atenția de la alte lucruri, cum ar fi timpul de joacă cu prietenii.

Cadourile pentru copii de 3 ani ar trebui să fie de dezvoltare, distractive și provocatoare. Doriți ca ei să crească în copilul perfect, astfel încât copilul dumneavoastra de 3 ani nu se va bucura doar să se joace cu noile lor jucării, ci și să învețe în timp ce se distrează! Jucariile care pot fi folosite de mai multi copiii in acelasi timp sunt ideale deoarece ii ajuta pe cei mici la dezvoltarea sociala in timp ce invata sa resolve problemele aparute in timpul jocului.

La vârsta de 3 ani, copilul dumneavoastră este pregătit să înceapă să încerce lucruri noi și să exploreze lumea din jurul său. De aceea, este atât de important ca tu, în calitate de părinte sau îngrijitor, să cumperi cadouri de calitate, care să dureze mult timp, din materiale rezistente si cat mai naturle pentru a proteja si mediul.

Cadourile ideale ar trebui să crească odată cu cei mici (abilități de gândire), să îi provoace fizic, dar să îi permită să aibă succes atunci când reușesc, pentru a-i dezvolta încrederea în sine, să îi hrănească abilitățile lingvistice, în timp ce îl expune în continuare la alte limbi prin jucării bilingve, iar cel mai important, să se distreze!

Unul dintre cele mai interesante lucruri despre a fi copil este să înveți și să explorezi. Îl poți ajuta pe copilul tău de 3 ani să învețe lucruri noi în timp ce se joacă cu jucăriile lui preferate oferindu-i câteva obiecte distractive, adecvate vârstei, care îl vor intriga pe lângă faptul că îl vor stimula!

Fie că este vorba de sărbătorirea primei lor zile de naștere, un cadou de Craciun sau de ziua copilului, veti gasi ceva potrivit pentru copiii dumneavoastra. Alegeti jucarii din lemn sau alte materiale naturale, adaptate varstei celor mici, care le vor oferi ore întregi de divertisment, ajutându-i în același timp să învețe cât de distractiv este să împartă cu ceilalți.