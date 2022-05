Vlad Iftime, cel care a transformat o livada in Haita Land! 

Un loc cu cel mai pur aer si cea mai sanatoasa priveliste, unde trebuie sa te gospodaresti si sa traiesti autentic daca vrei sa stai cateva zile.

Vlad Iftime se afla in Gura Haitii, langa Saru Dornei, Vatra Dornei, cand se uita in zare si a decis ca tare i-ar bucura sufletul niste casute care sa pastreze din traditionalul zonei, dar adaptate la confortul prezentului. Bine s-a uitat ca a luat nastere Haita Land si acum se bucura si sute de turisti lunar!

Cupluri, grupuri de prieteni, familii cu copii, toti pleaca dupa cateva zile petrecute in inima muntilor cu pace si ganduri clare.

Energia locului e limpede.

Toata povestea paradisului verde o regasiti in link-ul de mai jos:

https://youtu.be/O7HRF-ykqSU

Vlad raspunde la intrebarile puse de catre Anda Parasca, realizatorul podcastului „It’s about how you build!” Atat la cele despre Haita Land cat si cele despre Vestra, compania pe care acesta o conduce si despre felul lui de a lua decizii.



Haita Land : https://instagram.com/haita_land?igshid=NWRhNmQxMjQ=