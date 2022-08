Selecția celor mai bune 10 cazinouri online România pe bani reali în 2022

Cele mai bune cazinouri online sunt la un pas distanţă să fie descoperite de tine! Dacă eşti pregătit să vezi unde şi cum poţi paria în siguranţă, în doar câţiva paşi, îţi sugerăm să citeşti acest articol. Află tot ce vrei despre sloturi, jocuri casino de masă, bonusuri şi oferte unice în România.

Învaţă să desluşeşti toate tainele unui casino online, treci de înregistrare, verificare şi cum poţi să retragi dacă reuşeşti să câştigi. Secrete, strategii şi recomandări – toate pot fi citite mai jos.

10 cazinouri online recomandate din România pe bani reali

Cum descoperi cazinoul online perfect pe Google?

Răspunsul este destul de simplu – doar introduci numele unuia din cele 10 cazinouri online recomandate şi descoperi site-uri licenţiate cu bonusuri bune. Căutarea poate fi făcută şi individual, dar nu tot ceea ce există pe Google este şi bun. Din contră, pot fi site-uri care înşeală jucătorul. Verifică licenţa mai întâi. Doar Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc o eliberează în România. Aceasta autoritate este parte a Ministerul Finanţelor Publice.

Îţi reamintim că toate cazinourile de mai sus au fost selectate cu atenție și-au licență activă pentru România.

Cum faci înregistrarea corect la un cazinou online: Pas cu pas

Alegerea operatorului online

Poţi alege una din platformele recomandate de mai sus şi începe analiza ofertelor, a jocurilor sau a altor caracteristici speciale. Fiecare platformă listată a trecut de criterile experţilor – licență, jocuri, bonusuri, siguranță.

Înregistrare la casino

Înregistrarea într-un casino online începe printr-un formular împărţit în mai mulţi paşi sau, într-o singură pagină. Sunt solicitate date personale. După completare, confirmi adresa de e-mail, contul, numărul de telefon şi oferi după înregistrare documentele necesare pentru verificarea datelor.

Depunerea banilor în cont

Casinourile stabilesc în T&C generale sumele minime şi maxime pentru depuneri. Pot începe şi de la 5 RON, 20 de RON sau mai mult, aşa cum este precizat în regulament. La prima depunere, clientul poate accepta şi o ofertă de bun venit.

Încearcă jocurile cu un bonus de bun venit

Fiecare ofertă de bun venit cedează mai mulţi bani de joc sau rotiri gratuite pentru unele jocuri de noroc. Regulile sunt foarte clare şi includ, cerinţe de rulaj, limite de câştiguri, dar şi coduri de activare (în unele cazuri).

Încearcă jocul cu bani reali

Înainte de orice joc cu bani reali, noilor clienţi le este sugerat să se antreneze în varianta demo, cu bani virtuali. Odată ce înţeleg modul de joc şi caracteristicile modul de joc real este binevenit.

Jocurile trebuie alese înțelept

Fiecare joc are reguli, caracteristici şi mize minime şi maxime acceptate. Verificarea RTP-ului şi a volatilităţii pot reflecta dacă alegerea este una fericită sau mai puţin fericită chiar dacă este vorba de sloturi sau alte jocuri de noroc

Strategiile de joc pot aduce beneficii

Deşi nu există strategia de joc perfectă care, aduce mereu câştigurile mult visate, există şanse bune de profit. Aceste strategii pot fi ideale pentru jocurile de masă. Este sugerată încercarea lor în modul de joc demo.

Retragerea câștigurilor

Retragerea câştigurilor poate fi solicitată de orice client al unui casino online care are contul verificat. Ulterior, jucătorul intra în meniul pentru retrageri, solicita această tranzacţie, alege metodă de plată şi aşteaptă procesarea tranzacţiei.

Cele mai cunoscute promoții și bonusuri de casino online

Sunt zeci de oferte active pe site-urile casinourilor online. În afară de bonusul de bun venit care, poate avea o valoare mare în bani şi rotiri şi, poate fi împărţiţi chiar la primele 5 depuneri, există şi alte oferte.

În fiecare zi a săptămânii pot fi deblocate oferte speciale, de reîncărcare care aduc mai mulţi bani de joc şi care, sunt exprimate în mare parte în oferte de 50% sau 100%. Aceste oferte sunt numite destul de des în engleză şi pot fi cunoscute sub numele – Weekend Reload Bonus, Friday Reload Bonus Tuesday Bonus..

Ofertele de casino au reguli care trebuie îndeplinite de fiecare jucător. Casinourile pot aduce modificări regulamentului unui bonus. Cerinţele de rulaj pot fi modificate, sau alţi termeni.

Pachet de bun venit

Clienţii nou înregistraţi pot alege recompense speciale pentru joc. Poate este vorba de oferte de bun venit de 100% sau de un număr de rotiri gratuite cedate pentru păcănele populare. În general, aceste bonusuri solicita o depunere sau un cod special de activare. Dacă oferta de bun venit e de 100% şi ai depus 100 de RON, primeşti încă 100 de RON de joc, adică 200 de RON. Fiecare ofertă are T&C generale şi unice.

Bonus fără depunere

Bonusurile fără depunere sunt oferte de cazino care, nu solicită depuneri în cont pentru anumite recompense. La verificare contului, un casino poate recompensa clientul cu rotiri gratuite sau cu sume de bani, în limita impusă.

Bonus de reîncărcare

Un bonus de reîncărcare este sinonim cu un bonus la depunere. La reîncărcarea contului, un jucător poate lua mai mulţi bani dacă casinoul aduce această ofertă pe masă. Promoţiile sunt exprimate în procente de 25%, 50%, 100% sau mai mult.

Bonus zilnic

Lunar, anumiţi operatori pot actualiza gamă de oferte. Pot fi oferte speciale de luni până duminică pentru toată selecţia de casino. Pot exista şi oferte pentru sport care, îndeplinite aduc bonusuri în rotiri gratuite sau în secţiunea casino. Ofertele pot fi descoperite în Promoţii.

Turnee de cazino

Sloturile şi jocurile de masă pot aduce şi turnee dedicate în speţă unui singur furnizor de jocuri de noroc sau mai multora. Fiecare turneu poate ceda premii pe bază de puncte sau, aleator la condițiile specificate de casino. Banii jucaţi în turnee trebuie să fie bani reali, nu fonduri bonus.

Bonus cashback

Cashback sau ofertă care aduce o parte din pierderi înapoi se adresează sloturilor şi jocurilor de masă. Procentul pierderilor este calculat fie în aceeaşi zi, fie săptămânal, la discreţia cazinoului. Ofertele cashback sunt limitate într-un procent de 10% – 30%. Pierderile nete sunt singurele pierderi care vor fi contabilizate.

Bonus pentru jocurile cu dealer live

Nu mulţi operatori romani adăugă în pagina de promoţii oferte pentru jocurile live dar, cei care o fac, aduc jetoane de aur în valori cuprinse de 5 – 25 de RON, pariuri gratuite pentru unele mese live sau un bonus de bun venit special pentru ruleta şi alte selecţii.

Cluburi VIP și programe de loialitate

Schemele VIP sunt des întâlnite în cazinourile online din România şi urmăresc recompensarea clientiilor cu oferte şi bonusuri. Faţă de restul ofertei de bonusuri găsite într-un casino, ofertele VIP au cerinţe de rulaj mult mai reduse precum şi limite de câştig mai mari sau, o perioadă mai lungă pentru îndeplinirea cerinţelor de rulaj. Fiecare operator este complet transparent şi, adăugă în T&C condiţiile de accesare şi evoluţie pentru fiecare nivel VIP.

Rotiri gratuite

Rundele gratuite la înregistrare sau, rotirile active în promoţiile zilnice/săptămânale dintr-un casino online au avantajul de a lăsa clientul să descopere un anumit joc/mai multe jocuri de tip slot. Rotirile pot fi activate la depunere sau nu, aşa cum este precizat de operatorii jocurilor de noroc.

Invită un prieten

Unele platforme aleg să dea bonusuri în bani pentru prietenii invitați. Fiecare amic invitat are obligativitatea de a îndeplini câteva cerinţe pentru a primi recompensa casinoului. Doar când cerinţele au fost întrunite, va fi luată recompensa (pot fi rotiri sau bani bonus).

Bonus de ziua de naștere

Operatorii pot da bonusuri pentru zilele de naştere sau alte ocazii. Aceste oferte pot fi alimentate imediat în cont, în ziua respectivă sau pot fi solicitate de clienţi prin contact cu suportul.

Jocuri de noroc populare oriunde în lume

Cazinourile online au dreptul de a îşi alege furnizorii de jocuri de noroc şi prin urmare, acest lucru afectează în final portofoliul şi numărul de jocuri. Jocurile de noroc care nu vor lipsi niciodată sunt sloturile și jocurile de masă. Fiecare joc de masă poate avea una sau mai multe variaţii într-un casino. La poker, de exemplu, cele mai populare versiuni sunt Texas Hold’em, Omaha sau 7 Cards. La ruletă şi la blackjack poate fi vorba de versiunea americană sau de versiunea europeană.

Din toate jocurile, tot sloturile vor ocupa primul loc în topul favoritelor, fiind active pe site-uri în număr cât mai mare – de la sute la mii.

Ruleta online

Din punct de vedere al jocului de ruletă, există două variaţii foarte populare – americană şi europeană. Ruleta americană are 38 de numere (doi de zero) şi o margine a casei de 5.26% iar, ruleta europeană are o margine a casei de 2,7% și 37 de numere.

Din cele doua variante prezentate mai sus, cea mai buna este ruletă europeană.

Strategia de cazino ideală pentru ruletă

Cea mai simplă strategie pentru ruleta este Martingale. Cu fiecare rundă pierdută, dublezi mică iniţială până la un câştig care, recuperează din pierderi. După câştig, revino la miză iniţială. Pentru această strategie de joc, pariurile recomandate sunt 1-18/19-36.

Blackjack online

Jocul de masă preferat de mulţi este blackjack unde, scopul jucătorului este de a câştiga 21 de puncte sau, orice scor care e mai mare ca al dealer-ului dar, nu depăşeşte 21 de puncte. O mână de 21 de puncte este o mână pierdută. Cele mai populare versiuni de blackjack sunt versiunea de joc americană şi versiunea de joc europeană disponibile live sau în modul de joc clasic, unde luptă este între jucător şi RNG.

Strategie populară pentru blackjack

Există tabele online în care sunt actualizate toate mâinile posibile de joc pentru blackjack. Fii atent la ele pentru a descoperi care este cel mai bun pas pe care îl poţi face în continuarea jocului.

O altă strategie recomandată este Martingale – pariurile sunt dublate până la câştig iar, jucătorul revine la miză iniţială şi reia ciclul.

Sloturi online

Cele mai populare jocuri de noroc sunt de departe păcănelele. Datorită plăţilor mari, graficii, şi a modului de joc foarte simplu, jucătorii vor să le aleagă mai mereu. O mână bună poate activa specială, un câştig bun sau, pentru anumite jocuri, chiar jackpotul.

Mizele mici pot aduce surprize neprevăzute jucătorilor. Nici nu este necesar să pui mize foarte mari pentru a câştiga premii bune. Selectarea mizei şi apăsarea butonului Spin porneşte jocul şi rotirile. Unii furnizori aduc în sloturi şi funcţia Gamble – unde, câştigurile pot fi dublate fie prin ghicirea culorii, fie prin ghicirea simbolului.

Sloturi online recomandate pe bani reali

Zeci sau sute de mii de jocuri online sunt prezente în cazinourile din ţară. Selectarea celui mai bun joc este foarte grea, dar, nu şi atunci când jucătorul cunoaşte ce tematici îi plac. Zilnic sau săptămânal, un casino poate avea mai multe jocuri noi. Verificarea constantă a portofolilor de păcănele este o recomandare, aşa cum este şi slotul Starburst de la NetEnt sau Shining Crown de la EGT.

Cazinouri cu depunere minimă – de la 1 EURO

Fiecare operator aduce sume minime şi maxime pentru depuneri. La nivelul României, multe platforme accepta sume de 20 de RON dar, sunt şi operatori care, acceptă depuneri minime în agenţie sau prin serviciile cash care, pornesc şi de la 5 RON (1 EUR), aşa cum este şi cazul Netbet cu Okto.Cash.

Cele mai bune cazinouri online pe bani reali

Un casino are foarte multe criterii de alegere, iar, cel mai important, după licenţă, este rata de plată. Cu cât un operator are o rată de plată mai bună, cu atât mai mulţi clienți va atrage. Rata de plată sau RTP-ul general, este calculat ca sumă a RTP-urilor tuturor jocurilor împărţite la numărul acestora. Dacă casinoul trece de 95%, atunci este considerat că RTP-ul este unul bun. Topul cazinourilor care au cel mai mare RTP în acest moment este compus din Unibet și Vlad Cazino – 97,70%, NetBet, cu 97% şi Favbet cu 96.5%.

Cazinou online fără depozit

Jocul gratuit este ideal pentru noii clienţi al unui casino online şi este posibil cu ajutorul bonusurilor speciale fără depunere. Dar, jucătorii pot opta şi pentru jocul demo, gratuit, care, nu necesită nici bonusuri, nici bani. După înregistrare, oricine poate să intre în meniul pentru sloturi, să caute jocul și să îl joace în varianta gratuită pentru antrenament. Câştigurile din modul demo nu sunt câştiguri reale.

Cazinou mobil

Accesul jocurilor de noroc este mai simplu în momentele în care lumea este mereu plecată, în mers şi ocupată. Cum mulţi nu pot fi în faţa calculatorului de acasă, se pot relaxa la jocurile de noroc prin aplicaţiile mobile puse la dispoziţie pentru dispozitivele inteligente sau browser. Telefonul mobil şi tabletele sunt utilizate şi în scopuri de distracţie iar, casinourile online nu fac excepţie în acest sens. Casinourile crează aplicaţii mobile pentru acces mai rapid la joc pentru Android şi iOS la sloturi, blackjack sau alte jocuri de noroc. Chiar dacă nu toţi operatorii oferă o aplicaţie, varianta pentru browser este mereu optimizată pentru mobil şi, funcţionează la fel de bine ca aplicaţia sau ca varianta pentru desktop. Jocul începe orice moment, chiar şi când aştepţi autobuzul, eşti în tren sau stai la coadă.

Cele mai bune jocuri de cazino mobil pentru Android și iOS

Cât timp casinourile oferă o gamă de jocuri de noroc impresionantă şi optimizată pentru orice dispozitiv inteligent, jocurile de noroc vor fi o adevărată distracţie pentru toată lumea. Cele mai des utilizate de jucătorii sunt sloturile online pentru modul de joc rapid în care se desfăşoară şi pentru modul de funcţionare neîntrerupt.

Jocuri cu dealer live

Dacă unii jucători sunt activi la mesele de joc din sucursalele stradale, alţii preferă atmosfera jocurilor live de acasă unde, totul pare că mimează realitatea. Fiecare joc este transmis în direct la calitate maximă, fără întreruperi. Singurele pauze apar în momentul schimbării dealerului live. Fiecare crupier este profesionist, cunoaşte toate regulile, verifica că totul să fie bine şi comunica cu jucătorii prin chat.

Jocurile live online sunt aceleași cu jocurile offline, doar că pariezi din confortul casei tale. Live, există şi alte jocuri, în afară de ruletă sau de blackjack şi poker. Poate vrei să încerci şi Şic Bo, Craps sau altele.

Cele mai populare metode pentru depunere și retragere în cazinourile online din România

Metode noi şi metode clasice de depunere şi retragere sunt active în cele mai bune casinouri online din România. Jucătorii aleg mai uşor metodă de plată pe care o cunosc cel mai bine. În prezent, cardul bancar este cel mai utilizat într-un casino online, fiind cel mai la îndemână pentru fiecare roman în parte. La depunere, timpul de procesare al fondurilor este instant.

Alte metode pe care le poţi încerca pentru depuneri, diferite de cardurile bancare sau de transferurile realizate prin bancă sunt Neteller sau Skrill, Smith & Smith, Okto.Cash.

Durata retragerii este diferită la fiecare casino şi ține de metoda aleasă pentru procesare şi tranzacţionare. Timpul aşteptat pentru a intra în posesia fondurilor este mult mai mare. Fiecare retragere este comisionata conform legii.

PayPal Casino în România

NetBet, 888 Casino sau Betano sunt câteva dintre cazinourile online din România care acceptă plata prin PayPal. Ținând cont că la contul PayPal ai conectat un card, putem spune că depunerea este realizată tot cu cardul, însă este intermediată de PayPal.

Bitcoin Casino România

Ascensiunea internațională a Bitcoin, dar și a altor criptomonede, a făcut ca multe cazinouri să introducă posibilitatea de a depune criptomonede care sunt transformate apoi în valuta din cont, în cazul nostru lei.[1]

Visa & MasterCard Casino

În România, Visa şi MasterCard sunt alegerile de top pentru depuneri şi retrageri. La depunere, este solicitat numărul cardului şi alte date pentru alimentarea contului. Tranzacţia este imediat procesată iar fondurile vor ajunge în cont în câteva secunde. Depunerile minime pot începe de la 20, 25 sau 50 de RON în casinourile din România.

PaySafeCard Casino

Cu Paysafe, jucătorii îşi pot alimenta contul cu ajutorul cardurilor preplătite. Ele sunt achiziţionate de jucători de la chioşcurile de specialitate şi, au în general, o valoare de 25, 50, 100 şi 300 de RON. Cardurile Paysafe sunt alegerea ideală pentru jucători noi sau neexperimentaţi care nu vor să-și depăşească bugetul de joc.

Cazinouri online cu retrageri foarte rapide

Deşi depunerile sunt realizate instant în contul jucătorului, la retragere, durata de procesare este diferită şi, ține mai mult timp, de la câteva ore la câte zile.

Jucătorii folosesc des cardurile bancare şi pentru retragere, dar, unii consideră că este mult mai rapid să utilizeze Skrill şi Neteller. Dacă alegi retragerea în weekend, atunci timpul de procesare al tranzacţiei va fi chiar mai mare.

Există posibilităţi să îţi creşti şansa de câştig?

Ingredientul secret nu a fost descoperit pentru această întrebare destul de activă în rândul jucătorilor. Bugetul de joc trebuie să fie foarte bine stăpânit, la fel şi regulile jocului pe care vrei să-l încerci. Mai întâi testezi jocul gratis şi după îl joci cu bani reali.

Încearcă să scapi de această capcană – aceea de a paria şi mai mulţi bani dacă pierzi încontinuu sau ai o zi mai proastă. Bugetul nu merită să fie depăşit pentru această activitate care, este în final distractivă şi nu un mod de viaţă din care să faci bani. Încearcă să mai faci o pauză atunci când simţi.

Nu juca niciodată dacă eşti sub influenţa băuturilor alcoolice! Trebuie să fii foarte concentrat şi atent la joc.

Jocul responsabil

Da, jocul responsabil este un îndemn pe care toate cazinourile din România şi-l respectă şi da, jucătorii care nu urmează regulile de bază, pot ajunge să fie dependenţi de această boală a jocurilor de noroc. Este important să nu depăşeşti un anumit timp în fața sloturilor, să nu cheltui toţi banii necesari sau să faci împrumuturi doar pentru că simţi nevoia să te joci din plin. Conștientizează că nu te poţi îmbogăţi instant peste noapte…este foarte greu.

Aceste probleme pot fi soluţionate cu ajutor specializat. Nu te teme să îl ceri dacă eşti în această situaţie.

FAQ

1. Unde este legal pentru români sa joace la casino?

Doar la site-urile cu licența ONJN sunt legale pentru jocul online și offline. Pentru România, ONJN e singura autoritate care acceptă sau nu operatori. Verificați lista neagră înainte de a face alegeri pe care le puteți regreta sau, mergeți la sigur cu una din propunerile de mai sus.

2. Sunt depunerile și retragerile protejate la casino?

Fiecare bănuț este în siguranță cand tranzacționezi prin cardurile de credit/debit, portofele virtuale, sau alte metode de plata la casino. Datele sunt criptate, doar tu le recunosti si așa, plata este sigură.

3. Modul de joc demo este activ în România?

Unii operatori accepta varianta demo de joc doar pentru înregistrați, alții nu. De preferat este sa ai cont pentru a înțelege mai bine cum funcționează aceste jocuri de noroc.

4. Pot jucătorii se joace online în afara țării, la alte cazinouri europene?

Nu, nu este posibil. Doar site-urile cu licență ONJN sunt acceptate pentru jocul în țară. Orice tentativa de a juca în afara țării pe un site online neacceptat de ONJN poate fi pedepsit cu o amendă cuprinsa între 5000 si 10.000 de RON.

5. Există o strategie minune pentru jocurile de casino?

Ne este strategie 100% garantată câștiguri dar, în ultimii ani mulți jucători aleg Martingale când joacă online (pentru ca este ușor de înțeles și perfectă pentru blackjack și ruletă)

6. De unde știi care sunt cele mai bune site-uri de cazinouri online în 2022?

Top 3 favorite in lista specialiștilor sunt Favbet, Netbet și 888Casino. Descoperă-le pe toate în lista de la începutul acestui articol.

7. Care sunt cele mai atractive promoții de cazinou online în 2022?

Cele mai bune promoţii sunt pachetele de bun venit dar şi rotirile gratuie sau bonusurile fără depunere. Lista continuă şi cu ofertele cashback sau cu alte promoţii unice ca un bonus aniversar.

8. Este un joc recomandat noilor jucătorii?

Pentru început, este indicat jocul demo, gratuit care nu are nevoie de fonduri reale. După familiarizarea jucătorului cu modul de joc, este indicat jocul cu bani reali la sloturi sau jocuri de masă cu RTP/margine a casei bună.

