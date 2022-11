Casele de pariuri online din Romania au nenumarate bonusuri si oferte. Aici poti gasi cele mai avantajoase bonusuri case de pariuri https://casapariurionline.com/bonusuri-pariuri/. Devenind tot mai populare la noi in tara, agentiile de pariurile sportive sunt intr-o competitie destul de stransa si pentru a putea urca in clasament, acestea sunt nevoite sa ofere bonusuri cat mai mari, fie ele de inregistrare, oferita prin campionate sau aniversare.

Pentru amatorii de pariuri sportive, noi am pregatit cateva informatii legate de bonusuri si conditiile de acordare ale acestora, precum si care sunt bonusurile de inregistrare la cateva dintre cele mai bune case de pariuri din Romania din momentul actual.

Tipuri de bonusuri case de pariuri

In momentul de fata, agentiile care au fost selectionate atent de catre noi au numeroase bonusuri, iar mai jos noi am pregatit o lista pentru tine cu tipurile de bonusuri case de pariuri care exista, de la bonusuri de bun venit pana la bonusuri aniversare sau bonusuri fara depunere.

· Bonusuri la inregistare – Acest bonus este cel mai valoros, si se acorda de obicei la prima depunere, el poate fi un procent din suma depusa, sau un freebet/pariu fara risc. La unele case de pariuri, exista si bonusuri fara depunere pentru noii jucatori

· Free Bet – acest bonus consta intr-un pariu gratuit, ca si valoare fiind de obicei intre 5 RON si avand posibilitatea sa ajunga pana la 100RON la unele case de pariuri

· Pariuri fara risc – la acest tip de pariu, jucatorul poate plasa un pariul din banii lui, insa daca acesta este pierzator, suma va fi returnata pariorului, de obicei acest tip de pariuri se incadreaza la bonusuri fara depunere

· Bonus pentru reincarcare – bonusul care se acorda cand faci o depunere, avand posibilitatea de a fi acorda si in alte circumstante decat cel de bun venit

· Bonusuri pentru aniversare – acest bonus poate fi de mai multe tipuri, dintre cele mentionate mai sus, si el se acorda in momentul in care pariorul isi serbeaza ziua de nastere

Bonusuri la inregistrare

Mai jos am pregatit pentru tine cateva dintre cele mai bune bonusuri la inregistrare oferite de catre agentiile de pariere pentru a putea alege o casa de pariuri:

Betano

Bonusul de bun venit pentru pariuri sportive este 100% din prima depunere in valoare de 500 de RON si 100% din prima depunere de pana la 1000 RON pentru cazino.

Favbet

In momentul de fata gasesti la Favbet bonus de bun venit este de 100 RON ca si pariu fara risc si fara conditii de rulaj la pariuri sportive.

888sport

Ca si bonusuri la inregistrare poti primi la 888sport o oferta de pana la 500RON in procent de 100% la prima depunere.

Betfair

La Betfair ai o oferta de 550 RON 100% la prima depunere, un bonus destul de bun pe piata din Romania.

Sportingbet

Daca te inregistrezi la Sportingbet ai bonus de bun venit in valoare de 500 RON la prima depunere.

Netbet

La Netbet, oferta actuala este un bonus in valoare de 500 RON ca si pariu fara risc, insemnand ca poti plasa un pariu de maxim 500 RON iar daca este pierzator, banii iti vor fi returnati.

Fortuna

La Fortuna ai bonus de bun venit in valoare de 500 RON la prima depunere, insa conditiile de rulaj de 6 ori suma primita bonus, pe cote de minim 1.5.

Casa pariurilor

In oferta de bonusuri la inregistrare, primesti un bonus de bun venit in valoare de 600 RON la primele 3 depuneri. Printre alte bonusuri casa pariurilor ofera unele dintre cele mai bune promotii din Romania.

Mozzart bet

La Mozzart bet ai bonusuri la inregistrare in valoare de 1750 RON, probabil fiind cel mai mare din Romania in momentul actual in limita a 500RON cu 50%, 100% si 200% pentru primele trei depuneri.

Cum alegem cele mai bune bonusuri case de pariuri

Pentru a putea alege o casa de pariuri si de te bucura de bonusuri la inregsitrare, noi iti recomandam la ce sa fii atent inainte de a crea un cont la casa respectiva.

· Termeni si conditii

· Cote minime pentru rulare

· Conditiile de rulaj

· Eligibilitate

· Tipul de bonus

· Perioada de valabilitate

Acum ca stii ce trebuie sa urmaresti, iti uram success in alegerea unei case de pariuri si iti dorim spor la pariat!