Cele mai așteptate seriale din 2023

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



2023 va fi un an plin de seriale emoționante și captivante. Publicul va avea de ales dintr-o multitudine de titluri, fie că sunt producții noi sau producții începute în anii precedenti. În acest articol îți vom prezenta care sunt cele mai așteptate seriale care vor apărea în 2023.

Vikings: Valhalla, Sezonul 2 (Netflix)-12 ianuarie 2023

Vikings: Valhalla este o nouă serie de televiziune de pe Netflix, prezentând o continuare a serialului de succes Vikings. Succesul serialului Vikings o poate demonstra și faptul că NetEnt a lansat un slot care poate fi jucat la cazinouri online inspirat de acesta. Sezonul 2 al continuării acestuia, și anume, seria Vikings : Valhalla promite să fie mai bun decât primul sezon, cu mai multe trădări, lupte și intrigi politice. Seria încearcă să creeze o imagine mai adâncă a vikingilor și a vieții lor în acea vreme. Cu o mulțime de acțiune și aventuri, Vikings: Valhalla este un must-see pentru fanii seriei. Seria prezintă personaje noi și interesante, precum și o mulțime de vikingi bine-cunoscuți, precum Lagertha, Rollo, Ivar și Floki, care sunt prezentați în sezonul 2 . Acesta este unul dintre serialele din ianuarie 2023.

The Last Of Us (HBO) – 15 ianuarie 2023

The Last of Us este un serial de televiziune de drama post-apocaliptică bazat pe jocul video cu același nume dezvoltat de Naughty Dog și publicat de Sony Interactive Entertainment. Serialul va fi difuzat pe HBO și este produs de Craig Mazin, Neil Druckmann și Carolyn Strauss. Serialul va fi prezentat sub formă de episoade de 30 de minute, iar producția va fi filmată în locații din întreaga lume. Acest serial promite să ofere publicului o experiență de televiziune profundă și captivantă, care va capta esența jocului video și va aduce la viață acest univers post-apocaliptic și personajele sale memorabile.

You Sezonul 4, Partea 1 (Netflix) -9 februarie 2023

Dacă aveți chef de urmărire ușoară și crimă în Noul An, Penn Badgley este aici pentru a vă ajuta. Actorul își reia rolul lui Joe Goldberg pentru cel de-al patrulea sezon al acestui serial mortal care provoacă dependență, iar de această dată acțiunea are loc la Londra. Acolo, un grup bogat de prieteni îl invită pe Joe – acum cunoscut sub numele de profesorul Jonathan Moore – în rândul lor. (Desigur, vor regreta în cele din urmă.) Prima jumătate a sezonului va fi lansată în februarie, dar Netflix reține jumătatea următoare până pe 9 martie 2023.

Yellowjackets Sezonul 2 (Showtime) – – 26 martie 2023

Sezonul 1 Yellowjackets a fost un mare succes, așa că nu a fost o surpriză când Showtime a reînnoit seria pentru sezonul 2, care va avea premiera pe 26 martie Există destul de multe mistere de rezolvat în sezonul 2 Yellowjackets , inclusiv ce sa întâmplat cu copilul Shaunei. Distribuția care revine include Melanie Lynskey, Christina Ricci, Juliette Lewis și Tawny Cypress

Concluzie

Serialele care vor apărea în 2023 promit să fie unele dintre cele mai captivante, interesante și spectaculoase producții de până acum. Acestea se vor concentra pe o varietate de subiecte pentru a fi pe placul tuturor.