Cât poți câștiga atunci când joci la cazinourile online?

Se câștigă cu adevărat atunci când joci pe platformele de casino online?

Câștigurile potențiale oferite de către cazinourile online și terestre au determinat peste 4.2 miliarde de oameni să își încerce șansele la nivel global. Dintre aceștia, 1.6 miliarde de persoane continuă să joace pe platformele de iGaming și în cele peste 9300 de cazinouri din întreaga lume.

Sloturile cu jackpoturi progresive, precum Mega Moolah, Mega Fortune, Jackpot Giant, Age of the Gods sau Aztec Millions, la care s-au câștigat zeci de milioane de dolari reprezintă categoria cea mai populară printre jucătorii de casino. Cu toate acestea, se câștigă mult mai frecvent la poker și la alte jocuri de masă, precum blackjack și ruletă. Însă, pentru a ajunge pe lista câștigătorilor, nu ai nevoie doar de noroc, ci și de multă îndemânare!

Șansele de câștig la cazino depind de abilitățile jucătorului?

Fiecare categorie de jocuri de noroc presupune o combinație între noroc și control. În timp ce sloturile sunt jocuri în care norocul joacă un rol extrem de important (95%), la celelalte jocuri de noroc, jucătorii își pot influența șansele de câștig. Iar acest lucru se reflectă în câștigurile obținute de jucători de-a lungul timpului.

Pokerul este jocul în care norocul are cel mai scăzut nivel de influență asupra câștigului (numai 30%). Restul de 70% este reprezentat de abilitățile jucătorului, care, chiar și în lipsa unor cărți utile, poate reuși să influențeze rezultatul final, optând pentru alte strategii, așa cum este capacitatea de a blufa.

La jocurile de loto, bingo și care oferă câștig instant (scratching cards), norocul reprezintă 90% din ponderea șanselor de câștig. Jucătorii care preferă jocurile de masă, precum ruleta, vor observa că norocul constituie 80% din șansele de câștig. Celelalte jocuri de cărți, din care va fi exclus pokerul, precum baccaratul și blackjackul, implică 70% noroc atunci când vine vorba de câștiguri.

Un alt tip de jocuri de noroc la care rezultatul final depinde în mare măsură de jucător este reprezentat de pariurile sportive. În cazul acestei categorii de jocuri, norocul este important într-un procent de 40%, iar capacitatea de predicție a jucătorului reprezintă 60%. De altfel, așa cum se întâmplă și în cazul jocului de poker, la pariurile pe evenimentele sportive și esports, datele statistice sunt esențiale pentru a câștiga.

Pokerul – jocul de noroc cu cei mai mulți câștigători!

Având în vedere că acest joc de noroc dispune de un nivel de control atât de ridicat (70%) a condus la apariția unei liste de câștiguri foarte mari. Primii cinci câștigători din toate timpurile la poker au obținut sume uriașe:

Justin Bonomo – 58.954.124 dolari;

Bryn Kenney – 57.221.865 dolari;

Daniel Negreanu – 49.942.498 dolari;

Stephen Chidwick – 44.665.132 dolari;

Jason Koon – 42.387.726 dolari.

În plus, turneele de poker le permit jucătorilor să obțină sume imense, așa cum este cazul lui Antonio Esfandiari, care a reușit să rea un premiu de 18.35 milioane de dolari la un singur concurs. Este vorba despre ediția din 2012 a competiției WSOP Big One for One Drop. Mai mult decât atât, competițiile de poker oferă premii garantate, cu o valoare care a ajuns în 2022 și la 15 milioane de dolari.

Cât se câștigă la celelalte jocuri de masă?

Blackajckul a oferit câteva câștiguri masive de-a lungul timpului, chiar dacă în cazul unora dintre ele a fost vorba de utilizarea unor strategii care nu erau permise. Cel mai cunoscut caz este al echipei MIT, care au contorizat în conturi peste 80 de milioane de dolari. De asemenea, Kerry Packer a obținut un câștig de 40 de milioane de dolari jucând blackjack.

Lista câștigătorilor la blackjack este completată de nume precum Ken Uston (4.5 milioane de dolari), Dana White (2 milioane de dolari) sau CEO-ul Heritage Development, Don Johnson (15.1 milioane de dolari). Ruleta a oferit în timp câteva câștiguri memorabile, precum suma de 3.5 milioane de dolari obținută de Pedro Grendene Bartelle sau 2 milioane de lire sterline de către Sir Philip Green.

Pariurile sportive – jocurile de noroc cu cele mai mari șanse de câștig pe termen lung?

Pariorii pe evenimentele din lumea sporturilor și a celor de esports beneficiază de șanse de câștig mai bune în comparație cu jucătorii de cazinou. Acest lucru se datorează posibilității utilizării datelor statistice la completarea biletelor.

De altfel, 10% dintre cei care au atins nivelul profesionist la pariuri sportive, au raportat încasări ce se cifrează în jurul sumei de 100.000 de dolari pe an. Cel mai mare câștig înregistrat de-a lungul timpului este cel obținut de către Jim McIngvale, care și-a trecut în cont suma de 75 de milioane de dolari.

Iar lista celor care au plasat bilete ce s-au soldat cu câștiguri imense este continuată de câștigători precum Bill Waters (3.5 milioane dolari), Dave Oancea (2.5 milioane dolari) și Steve Whiteley (1.45 milioane lire sterline). Cu toate acestea, mare parte dintre jucători preferă sloturile, chiar dacă șansele de câștig sunt destul de mici în comparație cu pariurile sportive și pokerul.