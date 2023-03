5 beneficii ale gutuilor

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Originare din Orientul Mijlociu și Asia Centrală, gutuile sunt fructe consumate și îndrăgite de oameni de pretutindeni. Sunt asemănătoare merelor și perelor, dar nu la fel de populare și se preferă consumul acestora sub formă de dulceață sau coapte.

Gutuile au puține calorii și sunt bogate în vitamine și minerale, ceea ce le face opțiuni ideale pentru persoanele care vor să aibă un stil de viață echilibrat și sănătos.

Iată care sunt principalele beneficii ale gutuilor și cum pot ajuta odată ce sunt introduse în alimentație!

1. Bogate în vitamine și minerale

Gutuile sunt surse excelente de vitamine și minerale, printre care vitamine C, fibre, potasiu și magneziu. Vitamina C este o un nutrient esențial care susține sistemul imunitar și care reduce riscul dezvoltării bolilor cronice. De asemenea, vitamina C ajută la menținerea aspectului luminos și tânăr al pielii. (2)

Datorită conținutului bogat în fibre, gutuile încurajează digestia normală și pot fi incluse în dieta zilnică a celor care fac sport în mod regulat și vor să aibă o greutate controlată. Gutuia, beneficii și modalitățile de a o utiliza sunt detaliile pe care nu le poți ignora dacă ești interesat de alimentația echilibrată.

2. Pot reduce inflamația

Gutuia conține o cantitate semnificativă de compuși cu proprietăți antiinflamatorii (1), care pot ajuta la reducerea riscului de a dezvolta afecțiuni serioase, printre care cancerul sau boli ale inimii.

Acești compuși pot ajuta și la eliminarea stresului oxidativ și la încurajarea aspectului sănătos și tânăr al pielii. De asemenea, un consum regulat de gutui poate încetini procesul de îmbătrânire a pielii și a organismului în general.

3. Ușor de folosit în rețete

Gutuile nu se consumă doar crude, ci, ca orice alte fructe, sunt versatile în rețetele de prăjituri, gemuri sau alte preparate. Gutuile sunt folosite adesea și sub formă de sos sau pastă, în special în bucătăria specifică Orientului Mijlociu și cea spaniolă.

Dacă îți dorești să consumi mai multe gutui, dar nu ești cel mai mare fan al gustului amărui, poți să alegi să le folosești în torturi sau checuri simple și să le pregătești la cuptor.

4. Pot promova sănătatea inimii

Antioxidanții sunt prezenți într-un număr mare în componența gutuilor, ceea ce ajută la promovarea sănătății inimii și poate preveni afecțiunile grave.

Antioxidanții neutralizează radicalii liberi din organism și previn formarea plăcii pe artere. De asemenea, cantitatea de fibre pe care o conțin gutuile pot regla glicemia. Potasiul din gutui este un alt nutrient esențial pentru reducerea tensiunii arteriale și reducerea riscului de infarct. (3)

5. Susțin pierderea sănătoasă în greutate

Gutuile sunt bogate în fibre și conțin un număr redus de calorii. Fibrele ajută la senzația de sațietate, care te ajută să reduci numărul de gustări nesănătoase de care îți poate fi poftă de-a lungul zilei.

Consumul de gutui te ajută să reduci numărul de calorii consumate, fără a simți foame, ceea ce duce la scăderea în greutate natural, fără diete restrictive și periculoase pentru sănătate.

Caloriile reduse și cantitatea mare de nutrienți fac din gutui un element esențial în alimentația zilnică. Acordă atenție posibilelor efecte adverse și continuă să le consumi doar dacă observi beneficii adevărate.

