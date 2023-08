Cinci servicii de raportare corporativa in afara analizei financiare

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Raportarea corporativa este un instrument ce ofera numeroase beneficii factorilor de decizie din firmele private si companiile de stat. Utilizat indeosebi din punct de vedere al analizei situatiei financiare pentru a oferi informatii utile persoanelor interesate, raportarea corporativa a evoluat catre surprinderea unor elemente din afara analizei financiare. Prin intermediul acestui document, companiile pot realiza o adevarata carte de vizita ce demonstreaza o cultura organizationala de top.

Raportarea corporativa nefinanciara este un demers din ce in ce mai important, ce trebuie aplicat atat in urma impunerii unor reglementari din ce in ce mai stricte, cat si din punct de vedere al identificarii unor situatii de risc care ar putea pune in pericol succesul in afaceri. O astfel de raportare corporativa poate fi realizata in mod corespunzator de catre firme de consultanta in afaceri, precum Mazars in Romania, angajatii acesteia fiind la curent cu cele mai noi tendinte din lumea businessului, legate de aceasta problema.

Iata ce servicii de raportare corporativa exista in afara analizei financiare!

Raportarile non-financiare reprezinta o modalitate eficienta de prezentare a unei companii, avand rolul de a dovedi comportamentul social adecvat si atitudinea corespunzatoare fata de probleme, precum protejarea mediului inconjurator, implementarea unor solutii personalizate de abordare a problemelor ivite in cale si punerea la punct a unor solutii care sa se bazeze pe inovatiile introduse in domeniul afacerilor.

Rapoartele anuale non-financiare integrate sunt documente extrem de utile, deoarece prezinta elemente legate de guvernanta corporativa, responsabilitatea sociala, sustenabilitatea si protejarea mediului inconjurator intr-un mod holistic, fiecare parte fiind integrata si permitand obtinerea unei imagini generale detaliate. Cu ajutorul unui astfel de raport, partile interesate pot avea la dispozitie imaginea completa si coerenta a performantelor companiei, nu doar in ceea ce priveste activitatea propriu-zisa, ci si in elemente conexe, precum angajamentul fata de comunitate si atitudinea ecologica; Identificarea situatiilor cu potential riscant din domeniul guvernantei corporative este un alt element al raportarii non-financiare. In acest mod se pot identifica prezenta unor conflicte de interese, lipsa transparentei sau practici de conducere neconforme. Consultanta in afaceri permite dezvoltarea unor strategii utile, ce pot rezolva situatiile problematice rapid si fara urmari negative;

Identificarea indicatorilor de performanta reprezinta un pas extrem de important in monitorizarea si gestionarea eficacitatii unei organizatii. Stabilirea acestor indicatori prin intermediul unei echipe de specialisti poate furniza informatii esentiale in ceea ce priveste atingerea obiectivelor si a prioritatilor stabilite. Aceasta analiza se poate face in domenii cheie pentru afacerea respectiva, cum ar fi marketing, productie, inovatie, resurse umane, servicii pentru clienti si altele; Dezvoltarea unor cadre de raportare integrate poate oferi o imagine completă a performanței și a impactului unei organizații. Acest lucru presupune crearea unui sistem eficient care include aspecte financiare, sociale, de mediu și de guvernanță. Pentru a oferi mai multa credibilitate in astfel de rapoarte, companiile pot lua in considerare verificarea de catre o terta parte independenta; Colectarea si compararea datelor non-financiare pentru raportare catre consiliul de administratie, management si alte parti interesate presupune colectarea datelor din surse relevante pentru a obtine rezultate precise si actualizate. Dupa colectare, urmeaza analiza, interpretarea si compararea acestora pentru evalua performanta unei organizatii.

In concluzie, raportarea corporativa non-financiara trebuie sa devina un instrument utilizat in mod frecvent de catre companiile private si de stat, pentru ca ofera o serie de avantaje care contribuie in mod decisiv la dezvoltarea sanatoasa a afacerilor.

