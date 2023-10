Regizorul rădăuțean Adrian Țofei lucrează la post-producția filmului We Put the World to Sleep, în timp ce primul film realizat la Rădăuți al trilogiei Be My Cat a ajuns viral pe rețele de socializare

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Filmul horror Be My Cat: A Film for Anne (2015) realizat la Rădăuți de Adrian Țofei a ajuns viral pe TikTok în Statele Unite și Marea Britanie cu ocazia apropierii Halloweenului, unde clipul influencerului Scott Westwood (@Kazascoot) a strâns peste 800 de mii de vizualizări în doar câteva zile. Scott oferă o scurtă prezentare a filmului și zice că e „unul dintre cele mai bune pe care le-a văzut vreodată”, încheind cu reacția sa live în timp ce urmărește o scenă intensă din film.

Valul viral Be My Cat pe TikTok în SUA și UK a început acum câteva luni când recenziile influencerilor @rickysixsixsix și @bigfatcult au strâns peste 340 de mii, respectiv 60 de mii de vizualizări. Iar în 2021 filmul a ajuns viral în Indonezia și Tailanda, unde un clip TikTok a ajuns la peste 670 de mii de vizualizări.

De asemenea, publicația americană IndieWire, care e una dintre cele mai respectate și influente in domeniul filmului la Hollywood, a inclus Be My Cat anul acesta în topul celor mai bune filme horror independente de văzut acum alături de producții de mare succes precum The Witch, Hereditary, Barbarian sau Titane (câștigătorul Palme d’Or la Cannes), cât și în topul celor mai bune filme found footage, zicând că Be My Cat „este o bijuterie ascunsă, meta și sublimă care nu este cu nimic mai puțin decât un neîntrerupt coșmar, un înfiorător studiu de personaj și un debut uluitor pentru Țofei„. Be My Cat poate fi urmărit în România gratuit pe YouTube (în limba engleză) sau comandat pe DVD sau Blu-ray semnat de Adrian Țofei.

Momentan Adrian Țofei lucrează împreună cu soția sa, actrița Duru Yücel, la finalizarea post-producției lung-metrajului We Put the World to Sleep produs împreună, în care ambii joacă rolurile principale. E un film independent, fără nicio susținere de la stat sau privată majoră, a doua parte a trilogiei începută cu Be My Cat, pe care oricine o poate susține cu donații pe pagina de Patreon a lui Adrian și Duru, donații fără de care munca la film nu s-ar putea finaliza.