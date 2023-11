Master Auto Glass – locul in care parbrizul tau este schimbat in bune conditii!

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Parbrizele masinilor sau ale camioanelor se pot sparge din diferite motive. Chiar si la cea mai mica zgarietura sau lovitura acestea pot avea de suferit, iar ulterior se poate sparge intreaga sticla. In acest sens, Master Auto Glass vine in ajutorul tuturor soferilor care se confrunta cu problemele de acest tip. Inlocuirea parbrizului nu este o problema, indiferent de tipul masinii sau al camionului. Parbrizul este schimbat in bune conditii, unde vizibilitatea si luminozitatea nu vor avea de suferit. Poti merge cu incredere la aceasta firma, deoarece masina ta va fi pe maini foarte bune.

Daca esti in cautarea unui loc in care sa soliciti schimbare parbrize camioane in Suceava, ai nimerit in locul potrivit! Compania ofera garantia executarii de montaj si a rezistentei parbrizului, timpul de executie este unul relativ scurt, iar preturile sunt competitive. Nu se va resimti nicio diferenta intre parbrizul din fabrica si cel inlocuit de catre echipa tehnica, asadar te poti bucura din nou de camionul tau in bune conditii! In termen de 8 ore, parbrizul va fi inlocuit si fixat, curatat si gata sa fie folosit pe drumurile lungi. Astfel, daca ai intampinat probleme cu parbrizul, mergi cu el la Master Auto Glass si lasa grijile pe mana celor priceputi in acest domeniu!

Tehnicienii se vor ocupa in detaliu de parbrizul camionului sau al masinii, astfel incat montajul sa se realizeze la standarde optime. Siguranta este foarte importanta, acesta fiind si motivul pentru care lucreaza doar cu sticla de calitate, unde nu se va observa nicio diferenta in materie de vizibilitate sau luminozitate. Intreaga echipa este una dedicata timpului scurt si a lucrarilor de calitate, iar in acest fel te poti bucura de ambele avantaje.

Servicii de inlocuire parbrize sau geamuri pentru autoturisme

Daca esti sofer de autoturism, stii cat este de important ca masina sa fie in bune conditii, mai ales pe drumurile lungi. In cazul in care geamurile sau parbrizul s-au fisurat ori o lovitura intr-un colt poate afecta intregul parbriz, este recomandat sa il inlocuiesti in scurt timp. Se poate intampla ca pabrizul sa se sparga in mers ori sa pice, asadar cu siguranta nu iti doresti acest lucru.

La Master Auto Glass ai parte de inlocuirea parbrizului in scurt timp si beneficiezi totodata si de garantie. Se pot inlocui parbrizele in cheder, cat si cele cu adeziv, iar modul de montare este cel care influenteaza durata procedurii. Imediat dupa montarea parbrizului este interzisa spalarea sau urcarea masinii pe elevator.

Rapiditate si preturi competitive

In cadrul acestei companii ai parte de rapiditate si preturi competitive in ceea ce priveste montajul parbrizului. Durata serviciului de montare este de minim 40 de minute, pana la maxim 4 ore pentru autoturisme. Pretul este unul accesibil, iar ulterior vei beneficia de garantie.

La final, vei avea parte de un parbriz nou, de o lumina excelenta si o vizibilitate perfecta, pentru a te bucura din nou de sofat!

Contact: [email protected].