Avantajele unui filtru de apă în casa ta

Cu siguranță ai auzit despre filtrele de apă. Probabil chiar și cunoști multă lume care folosește astfel de filtre. Și îți dorești și tu. Sau poate te-ai săturat să cheltuiești sume mari de bani pe apa îmbuteliată. În oricare dintre aceste situații, ar trebui mai întâi să afli tot ceea ce trebuie să știi despre aceste filtre, despre funcționalitatea acestora și despre beneficiile și avantajele pe care le pot aduce sănătății și bunăstării tale zilnice.

Ce este un filtru de apă?

Un filtru apă este un dispozitiv bazat pe tehnologii de purificare pentru consumul uman pentru a îmbunătăți calitatea apei de la robinet. Dată fiind vechimea și starea țevilor de apă din aproape întreaga țară, impuritățile și contaminanții se pot acumula în interiorul conductelor casnice, alterând gustul și calitatea apei care curge de la robinet. În acest articol, îți vom spune mai multe despre filtrele de apă de la robinet și vom discuta, de asemenea, despre beneficiile acestora.

De ce este recomandabil să folosești un filtru de apă?

Putem spune că utilizarea unui filtru apă este întotdeauna recomandabilă, deoarece, pe lângă faptul că oferă mari beneficii, îmbunătățește calitatea și puritatea apei. Și nu trebuie să schimbi nicio baterie chiuvetă bucătărie pentru a instala un filtru de apă.

Uneori, apa care vine de la robinet conține o prezență excesivă de sedimente minerale cristalizate (cum ar fi calcarul și fierul) care fac apa dură sau feruginoasă. Iar în alte ocazii, aceasta este cauzată de erori de instalare a conductelor interioare din casele noastre. Din aceste motive și din multe altele, trebuie să ne asigurăm că apa pe care o consumăm este în cele mai bune condiții, astfel încât sănătatea noastră să nu fie afectată după consum. Acest lucru este posibil prin instalarea unui filtru apă în casă.

Beneficiile filtrelor de apă de la robinet, atât la chiuveta bucătărie, cât și – de ce nu – la chiuveta baie

După ce am aflat ce este un filtru de apă și de ce este recomandată utilizarea acestuia, îți spunem pe scurt care sunt principalele beneficii ale acestor sisteme:

1. Instalarea este rapidă și ușoară.

2. Vei obține un nivel mult mai ridicat de puritate a apei.

3. Îți îmbunătățești sănătatea gastrointestinală.

4. Toate bacteriile care pot rămâne în apă sau din cauza stării țevilor sunt eliminate.

5. Vei economisi bani și vei contribui la protecția mediului prin reducerea consumului de plastic.

6. Poți avea un filtru de apă chiar și la chiuveta baie sau chiar și la duș, îmbunătățind astfel calitatea apei și având grijă de părul și corpul tău.

7. Întreținerea este foarte simplă.

8. Nu e nevoie să cumperi o nouă baterie chiuvetă bucătărie sau chiuvetă baie

Instalează un filtru apă menajeră și beneficiază de avantajele sale

Locuitorii orașelor sunt obișnuiți să cumpere apă în sticle de plastic pentru a garanta familiei lor o băutură sănătoasă. Această dinamică, din ce în ce mai răspândită, duce la o creștere a costurilor pentru fiecare familie, care, în ciuda acestui fapt, este implicată într-un consum nesustenabil, inclusiv la nivel de mediu. În acest caz, răspundem la una dintre întrebările din acest articol: La ce servește un filtru apă?

Există o soluție pentru a rezolva problema calității apei din gospodărie și, în același timp, pentru a răspunde nevoii de a reduce costurile asociate cu cumpărarea atâtor baxuri de apă în fiecare săptămână, iar aceasta este instalarea unui filtru apă menajeră.

Tehnologia și atenția sporită acordată sănătății membrilor familiei au făcut posibilă evidențierea pe piață a beneficiilor filtrelor de apă potabilă. Acest lucru permite familiilor să achiziționeze în cunoștință de cauză un produs autentic care îmbunătățește calitatea apei și, la rândul său, permite economii financiare considerabile.

Un „must” în fiecare gospodărie pentru o protecție și o puritate optimă a apei. Igiena maximă în sistemul de apă potabilă este esențială pentru o viață sănătoasă, utilizarea unui filtru apă va face ca alimentarea cu apă să fie mai pură.

Alte avantaje ale utilizării unui filtru de apă la chiuvetă bucătărie sau chiuvetă baie

De fapt, filtrele de apă de la robinet, cunoscute și sub numele de purificatoare de apă, au câteva avantaje dincolo de beneficiile pentru sănătatea noastră.

În primul rând, este adevărat că se reduce consumul de sticle de apă și se produc mai puține deșeuri. Mai ales dacă alegi să instalezi sistemul sub chiuvetă bucătărie sau chiuvetă baie, unde trebuie să schimbi periodic filtrul. În plus, acestea ușurează puțin impactul asupra buzunarelor noastre, economisind în același timp banii cheltuiți pe sticlele de apă. Și, așa cum am spus, nu e nevoie de o nouă baterie chiuvetă bucătărie sau chiuvetă baie.

În plus, un alt mare avantaj poate fi regăsit în acele zone în care apa curată care curge prin pânza freatică riscă să fie contaminată, fie din motive de mediu, fie din cauza activității umane. În acest caz, există problema contaminării cu substanțe perfluoroalchilice, care sunt utilizate pe scară largă în produsele de curățare, în produsele agricole și în alte produse de origine industrială. Iar în unele zone, aceeași problemă apare și în cazul arsenicului. În aceste cazuri, utilizarea unui filtru de apă de la robinet este o alegere excelentă.