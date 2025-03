Avem, în final, posibilitatea de a face Implanturi dentare all on 4, în Suceava? Da! Află aici unde

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Venim cu o veste bună:, îți poți face implanturi dentare all on 4 în Suceava, la cabinetul stomatologic ISMED. Află aici despre această procedură la mare căutare astăzi.

Mulți suceveni călătoreau până în Iași sau chiar București pentru a se trata, până acum nu demult. Tehnici precum implanturi dentare all on 4 in Suceava nu se prea găseau – ori, dacă găseai un cabinet stomatologic care să ofere acest tip de tratament, acesta venea la pachet cu prețuri piperate, uneori chiar mai scumpe decât în orașele mai mari. Află că sucevenii nu mai trebuie să petreacă timp pe drumuri pentru a obține zâmbetul perfect.

Ce înseamnă implant dentar all on 4?

Pe scurt: implantul dentar e un șurub inserat în mandibulă sau osul maxilar. Peste implant se pune coroana dentară – acesta devine pe urmă, în termeni colocviali, dintele fals. Un implant dentar all on 4 este recomandat persoanelor care poartă proteză, pentru că implică montarea unei proteze dentare permanente pe patru astfel de șuruburi, în loc de coroane.

În funcție de caz și sănătatea osului, se folosesc 6 implanturi sau rareori chiar 8. Este bine de știut că, în unele situații, vei avea nevoie și de un sinus lift sau adiție de os, dacă masa osoasă nu este pregătită pentru un implant. Deci, chiar și dacă osul a recidivat în urma căderii dinților, vei avea mereu o soluție la îndemână.

De ce este atât de căutată procedura?

Unii vor căuta pe internet termeni precum “dinți ficși în 24 de ore” și vor ajunge la aceleași rezultate, anume implanturile dentare all on 4. Așadar, poți trage concluzia chiar tu de ce este la mare căutare astăzi. Unde, înainte, mulți oameni cheltuiau sume exorbitante pe un număr mare de implanturi dentare, astăzi costurile sunt mai reduse, mulțumită acestui tratament inovativ.

Cum arată tratamentul: te programezi la ISMED, îți vor fi extrași dinții rămași, iar în loc vor fi inserate implanturile dentare, peste care se montează o proteză provizorie. Mai apoi, după vindecarea completă și integrarea implantului în os, va urma să fie montată proteza permanentă. Este, așadar, o soluție rapidă, elegantă și eficientă, combinând tehnici moderne de protetică dentară și estetică.

Cui i se recomandă implanturile dentare all on 4?

Persoanelor care suferă de anodonție (lipsa totală de dinți sau a mai multor dinți)

Persoanelor cu dinți stricați aproape în totalitate

Persoanelor afectate de parodontoză

Unde se află cabinetul ISMED?

Cei care sunt din cartierul Burdujeni probabil au trecut pe lângă aceast cabinet, mai ales dacă locuiesc zona Bisericii Sfântul Andrei. ISMED se află pe strada Tineretului, nr. 7. Este într-o locație ușor accesibilă. Deci, chiar dacă ești din afara orașului, vei putea găsi cu ușurință cabinetul stomatologic.

Acestea fiind spuse, la ISMED poți beneficia de o plenitudine de tratamente, fiind un cabinet ce oferă și alte servicii, precum chirurgie oro-maxilo-facială, stomatologie generală și chiar estetică facială. Programează-te acum cu încredere și recapătă încrederea în zâmbetul tău!

Contact

Telefon: 0770 823 823

Email: [email protected]

Sursă foto: pexels.com