LIVE TEXT: Organizaţia judeţeană PNL Suceava își alege noua conducere

Aproximativ 1000 de persoane participa la alegerile Organizatiei Judetene Suceava a PNL, care au loc la Casa Culturii din municipiul resedinta de judet.

La sedinta participa si prim-vicepresedintele PNL Catalin Predoiu, care este și vicepreședintele Camerei Deputaților.

Pe scena Casei Culturii au luat loc primarii PNL din judet, consilierii judeteni, alesi locali si parlamentarii PNL de Suceava.

Gheorghe Flutur, singurul candidat la funcția de președinte al Organizației Județene PNL Suceava:

”In Ajun de Sfantul Gheorghe imi revine sarcina de a deschide lucrarile conferintei de alegeri. Multumesc tuturor delegatilor care au venit la Suceava.

Peste opt saptamani, la Bucuresti vor fi 5000 de delegati si Suceava va avea un numar foarte mare de delegati si vom alege conducerea PNL la nivel national.

Din 27de ani de la Revolutie am avut sansa sa fiu in politica 17 ani si PNL sa conduca judetul aproape 5 ani. Am fost un mandat la putere intre 2008 si 2012.

Imi aduc aminte cum PNL la Suceava avea o singura cifra in sodajele de opinie. Erau doi consilieri judeteni si se dorea ca si din ei PSD sa se infrupte.

In 2004, eram un tanar senator si alaturi de Stolojan m-am ocupat de reconstructia partidului. Aici, acasa, am incercat si reusit sa echilibram fortele.

Trebuie sa se stie ca Suceava a avut un ministru care a aderat tara la UE. Am avut cele mai grele sarcini de stergere a steguletelor rosii si am reusit.

In 2008, impreuna cu dvs., am incercat primul mandat uninominal de presedinte al CJ. Si a fost o victorie mare a noastra intr-un judet unde nu aveam sanse mari.

Am platit in 2012 pentru erodarea guvernarii. Au trecut 4 ani de opozitie si anul trecut ne-am luat revansa. Trebuie spus ca Suceava a facut cel mai mare scor ca numar de voturi pentru CJ. Cu redistribuirea a fost 57%. 45 de primarii, iar echipa mea la CJ a castigat in 75 de localitati pentru CJ.

Vreau sa marturisesc ceva: am avut un proiect politic cand nu m-am inteles cu liderii PNL si am facut PLD si PDL, dar toate cu L de la liberali in ele.

Viata mi-a dat dreptate, dar la Suceva a existat un nucleu dur de liberali. Am avut sansa sa luptam si sa decidem marea fuziune si sa unificam dreapta.

De la Suceava va trebui sa dam semnalul de stabilitate si reconstrcutie pentru ce urmeaza. Suceava a fost un model de fuziune.

Indemnul meu e la unitate pentru mai departe. Nu sunt unii nu stiu cum si altii nu stiu cum. As vrea sa vorbiti mai mult despre realizarile administratiei liberale.

Adversarii o recunosc. Au fost atrase fonduri de un miliard de euro. De la infrastructura de drumuri, pana la Aeroportul Suceava unde ne-am luptat sa aducem fonduri.

Bravo pimarilor PNL si consilierilor si le multumesc pentru ca eu nu puteam face mare lucru singur. Secretul a fost munca in echipa. Al doilea secret a fost sa nu fii purtatorul de barfe spre Bucuresti si sa iti rezolvi lucrurile acasa. Asa a fost puternica Suecava. Ne-am spalat rufele aici. Asta va trebui sa facem in continuare ca sa reusim.

Le cer primarilor echilibrul rabdare si sa luptam cat mai mult pentru PNL. Eu, personal, ma declar multumit pentru ce a fost.”

Sala a pastrat un moment de reculegere in memoria lui Ion Cobîcă, fost manager al BCR Suceava si membru in BPJ al PNL.

Gheorghe Flutur a predat mandatul si sedinta e condusa de Ovidiu Doroftei. Gestul e simbolic, Doroftei este tanar si este din fostul PNL, apropiat a fostului presedinte PNL, Alexandru Băișanu.

Ioan Balan, deputat:

”E o onoare sa vorbesc unei echipe de invingatori. Noi am castigat in alegeri, avem presedinte de CJ, am castigat Primaria Suceava si inca 45 de primarii.

Am fost cei mai buni la nivel national. Fiti mandri ca nu am lasat Bucovina pe mana PSD. Speranta e la noi.

Avem cea mai tare echipa de primari si consilieri locali care sunt respectati si iubiti de cetateni. Dragi PNL-isti, suntem, de deaprte, cei mai puternici si dupa ziua de azi, vom fi si mai puternici. Am toata increderea ca vom avea dupa alegerile astea cea mai buna echipa. E sarcina noastra sa nu lasam PSD sa revina la conducerea judetului. PSD in Bucovina nu mai are ce cauta. A adus doar scoli ruinate, saracie si subdezvoltare.

Oamenii se uita cu speranta la noi. Nu avem voie sa gresim. Fiti puternici pentru ca in spatele vostru aveti ca mai puternica echipa liberala din Romania.

PSD va trebi sa plece de la guvernare cat mai curand. Ei au esuat inainte sa inceapa sa guverneze. Au inceput cu minciuni si au proptit economia in gard.

PNL trebuie sa fie pregatit sa guverneze si asta nu inseamna numai declaratii politice la TV. Va insemna oameni pregatiti si onesti care sa-si iubeasca tara.

PNL Suceava are cea mai buna echipa. PNL isi va respeta angajamentele si nu va lasa PSD sa distruga tara.”

Ion Lungu, președintele Organizației Municipale Suceava a PNL, primar al municiului Suceava:

”PNL la Suceava are un bilant pozitiv atat la judet, unde Flutur a castigat cu 57 %, cat si la municipiu. Am castigat de patru ori la rand Primaria.

Fac politica de 20 de ani. Vad foarte multi oameni pesimisti. PSD care e pe culme, dar in 2000 era mai puternic decat azi. Se manifestau mai puternic si faceau ce ii taia capul.

Si totusi cinci oameni la Voronet am stabilt sa il sprijinim pe Flutur pentru CJ si sa construim o echipa la Suceava.

Cred ca PNL trebuie sa fie varful de lance al unei constructii de dreapta la Suceava. Cine doreste sa vina alaturi de noi si sa facem o alternativa viabila la PSD pentru 2020.”