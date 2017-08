USR Suceava: Construirea grădiniței în curtea Școlii nr. 9 e ilegală. Trebuie făcută consultare publică pentru identificarea unei clădiri care să permită „acomodarea” unei grădinițe

USR Suceava a transmis, miercuri, o scrisoare deschisă primarului Sucevei, Ion Lungu, privind intenția acestuia de a amplasa o grădiniță cu program prelungit în curtea Școlii nr. 9.

Vă prezentăm integral documentul transmis de USR Suceava

Filiala judeteana USR Suceava este alaturi de grupul de cetateni ai cartierului Obcini, parinti, copii si cadre didactice, care considera nepotrivit amplasamentul unei cladiri noi cu destinatia de gradinita in incina Scolii Gimnaziale ‘Ion Creangă’.

USR Suceava recunoaste necesitatea infiintarii unei grădinițe cu program prelungit în cartierul Obcini, dar atrage atentia ca edificarea unei cladiri noi in incina Scolii Gimnaziale ‘Ion Creangă’ este ilegala.

Conform Cap.1 Art 1. (3) din “Norma de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor”, emisa de Ministerul Sanatatii si publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr. 59 bis din 22.03.1996, cu completarile si modificarile ulterioare: “Terenul aferent unitatilor pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor trebuie sa permita desfasurarea in aer liber a activitatilor copiilor si tinerilor, asigurand pentru aceasta (…) intre 10 si 50 m2 pentru un elev, pe tura”.

Scoala Gimnaziala ‘Ion Creangă’ are in acest moment un efectiv de 1.280 de elevi, cu un program organizat in doua ture de aproximativ 650 elevi/tura. Terenul liber de constructii din incinta scolii ar trebui deci sa ocupe o suprafata minima de 6.500 mp, ceea ce deja depaseste suprafata actuala disponibila (retinand ca, pe langa cladirea initiala cu o suprafata de 1.754 m2, in incinta scolii a mai fost construita si o sala de sport de capacitate mare). Edificarea unei noi cladiri in aceasta incinta este asadar imposibila; din contra, ar trebui alocate noi suprafete aferente desfasurarii in aer liber a activitatilor elevilor.

USR Suceava considera necesara protejarea parcului din curtea Scolii Gimnaziale ‘Ion Creangă’, infiinţat de către părinți, profesori și de comunitatea cartierului Obcini din fonduri proprii și sponsorizări, si îngrijit an de an de către copii si dascali. Astfel, recomandam ca acest parc de 1.400 m2 sa fie indexat in “Registrul spatiilor verzi din Mun. Suceava” si ocrotit ca atare.

Avand in vedere densitatea foarte mare a fondului construit din Cartierul Obcini, precum si cvasiinexistenta terenurilor libere propice construirii unei noi unitati de invatamant in aceasta zona, USR Suceava recomanda demararea unei consultari publice pentru identificarea unor cladiri existente care sa permita reconversia functionala pentru acomodarea unei gradinite cu program prelungit, in conditiile respectarii normelor de siguranta, de sanatate publica si de protectie a mediului.

Scrisoarea deschisă este semnată de Teodora Munteanu, președinte USR Suceava.