LIVE TEXT: Conferință de presă a Consiliului Executiv Județean al PMP Suceava

Prim-vicepreședintele Organizației Județene PMP Suceava, Marian Andronache, susține o conferință de presă la Hotel Imperium Suceava. La această conferință participă și membrii Consiliului Executiv Județean ai PMP Suceava.

În sala unde are loc conferința de presă, antrenul este asigurat de un pianist care interpretează piese de muzică clasică.

Marian Andronache:

„Au fost ceva tensiuni in partid si nu vreau sa le discut in detaliu. Important e ca acum suntem o echipa puternica. Celor care nu le place corectitudinea si transparenta nu mai au ce cauta in PMP Suceava.

Pana in mai trebuie sa definitivama alegerile in toata tara si in vara vom avea conferinta nationala de alageri. Pentru ca fuziunea cu UNPR nu s-a realizat, de la 1 ianuarie membrii UNPR, care isi depun adeziune la PMP raman cu noi. Cei care au statut de ales local si nu pot adera la noi vor fi asteptati.

Consiliul Executiv Judetean interimar de la Suceava va avea rolul de asigura cadrul pentru organizarea alegerilor din data de 10 martie.

Suntem o echipa unita si sudata. Multi au facut parte si din fostul CJEx si din pacate activitatea in acel consiliu nu a convenit multora si am considerat ca suntem o alta echipa si vrem sa ne pregatim pentru alegerile europarlamentare din 2019.

Organizatia PMP Suceava doreste ca la urmatoarele alegeri sa facem un scor din cel putin doua cifre.

E o mare minciuna politica cum ca PNL a acaparat PMP. Discutia a pornit de la majoritatea din CL Suceava. Ne-am asumat asta. Un cuvant dat si o strangere de mana inseamna foarte mult si nu pot strica majoritatea pentru ca cineva vrea asta. S-au mintit toti membrii CJEx cum ca e de la nivel national sa nu votam majorari de taxe si impozite. S-a mintit. Seara s-a luat decizia cu taxele la Suceava si dimineata cand am sunat la Bucuresti nici nu era vorba de nici o directiva nationala. Corneliu Popovici a incercat sa o scalde si sa aiba o discutie cu mine si cu primarul Lungu, dupa decizia din CEx. Nu a fost insa cazul.

Memoriul semnat de cei 64 de lideri de organizatii iarasi a fost o minciuna. Am contactat semnatarii si ei nu stiau ce semnasera. Fac apel catre toti cei 64 care au semnat memoriul pentru Bucuresti pentru ca avem nevoie de toti oamenii din partid.