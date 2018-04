LIVE TEXT: Noul președinte interimar al Organizaţiei Municipale PMP Suceava este consilierul local Constantin Munteanu

Conducerea judeteana a PMP Suceava sustine o conferinta de presa la sediul partidului.

La conferinta de presa participa viceprimarul Sucevei, Marian Andronache, secretarul general Anca Gatlan si consilierul local Constantin Munteanu.

Marian Andronache:

„E prima conferinta de presa a PMP dupa alegerile din 10 martie. Au fost discutii referitor la functiile pe care le ocup in organizatia judeteana. Dupa alegeri si validarea acestora nu mai vreau sa fie discutii neprincipiale si pornim la drum cu o echipa validata. Mi-am dat demisia de la PMP municipiu.

Noul presedinte interimar al PMP municipiul Suceava este consilierul local Constantin Munteanu.”

Constantin Munteanu:

„Vom pastra aceeasi directie de dezvoltare si vom sustine organizatia de tineret si pe presedintele sau, Andrei Ciutac, care este foarte activ.

Vom pune un mare accent pe dezvoltarea organizatiilor sectiilor de votare din Suceava.”

Marian Andronache:

„Am demisionat si din functia de presedinte al Ligii alesilor locali PMP. Noul presedinte al Ligii este Dan Dumitru, consilier local din Preutesti.”

Anca Gatlan:

„Alegerea primarilor intr-un singur tur de scrutin s-a dovedit a fi o greseala. Am inceput o campanie de strangere de semnaturi ca sa schimbam legea si sa existe doua tururi de scrutin pentru primar. Campania noastra are ca scop captarea parerii cetatenilor si sa revenim la alegerea primarilor in doua tururi.

Suceava isi propune minim 30.000 de semnaturi la nivelul judetului pentru schimbarea legii privind alegerea primarului in doua tururi.”

Marian Andronache:

„Alegerile europarlamentare vor fi un examen pentru PMP la nivelul organizatiilor locale. Cine performeaza va intra pe liste la alegeriel locale. Pana la finele anului vom avea organizatii in toate localitatile din judetul Suceava.

In acest an vom moderniza zece locuri de joaca pentru copii. In zona Amurgului vom avea primul loc de joaca protejat cu gard de protectie si camere de luat vederi.

Va fi cel mai frumos si complet loc de joaca din oras cu program pentru toate categoriile de varsta.

Am scos 12.000 de metri cubi de pamant dupa ce am decolmatat iazurile din zona de agrement Tatarasi. Am descoperit ce vor cetatenii si vom continua modernizarea zonei de agrement.

Vom avea si camere de luat vederi in Zona de Agrement Tatarasi ca sa limitam distrugerile.”