Tăriceanu spune că Băișanu va mai fi membru ALDE până luni, când se întrunește Delegația Permanentă a partidului. Băișanu anunță că va cere organizarea unui Congres și că va ataca în justiție decizia de excludere

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, miercuri seara, la TVR că deputatul de Suceava Alexandru Băișanu mai este membru ALDE până luni când se va întruni Delegația Permanentă și va oficializa demiterea din partid a acestuia.

Captură video România 9

El a explicat că în partid s-a luat decizia ca cei care vor accepta să fie numiți în funcție în Guvernul PSD vor fi automat excluși din partid și că a fost un vot al unui număr de 83 în favoarea acestei decizii, cu două abțineri.

Președintele ALDE a arătat că luni în Delegația Permanentă se vor oficializa excluderile după ce Grațiela Gavrilescu, Ion Cupă și Alexandru Băișanu au acceptat să intre în Guvernul Dăncilă.

„Domnul Băișanu mai e membru ALDE până luni, când va avea loc ședința Delegației Permanente. Preocuparea mea nu e de domnul Băișanu ca persoană. E vorba de orice membru ALDE care încalcă prevederile statutului”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

În studio se afla deputatul ALDE de Suceava Alexandru Băișanu care a declarat că nu a plecat din ALDE și că îl respectă pe președintele partidului, Călin Popescu Tăriceanu pe care îl consideră în continuare președintele partidului.

„Nu am plecat. Nu e plecat nimeni. Altcineva are senzația că am plecat. Eu am un președinte pe care îl respect, pe domnul Tăriceanu”, a declarat Alexandru Băișanu.

Invitat de moderator să intre în dialog cu Băișanu, Tăriceanu a refuzat spunând că nu poate face dialog prin televiziune pe această temă.

În emisiune Alexandru Băișanu a prezentat mai multe întâmplări care au dus la această situație, inclusiv apropierea ALDE de Pro România și susținerea canidatului independent Mircea Diaconu în condițiile în care ieșirea de la guvernare s-a făcut pentru ca Tăriceanu să candideze din partea ALDE la Președinția României.

Întrebat dacă a fost contactat de Teodor Meleșcanu pentru a accepta să fie propus pentru funcția de ministru pentru relația cu Parlamentul, Băișanu a spus că a fost contactat direct de Viorica Dăncilă și că a avut o discuție la Guvern cu ea și cu mai mulți miniștri.

El a mai arătat că a acceptat această nominalizare pentru că e nevoie ca țara să fie guvernată și a spus că moțiunea inițiată de PNL nu va trece pentru că PNL nu-și dorește să preia guvernarea țării pentru că sunt probleme grave.

Totodată, Alexandru Băișanu a declarat că în ședința Delegației Permanente de luni va cere organizarea unui congres, subliniind că se dorește îndepărtarea din conducerea ALDE a unor persoane din apropierea lui Călin Popescu Tăriceanu care au acaparat decizia în partid.

El a mai anunțat că dacă va fi exclus din partid va contesta decizia și că va nu-și va pierde calitatea de membru de partid.