Viorica Dăncilă recunoaște că PSD a fost sancționat la europarlamentare, dar crede că va câștiga alegerile prezidențiale: De fiecare dată am fost pe locul întâi și am pierdut alegerile prezidențiale. De data asta suntem pe locul doi și vom câștiga alegerile prezidențiale

Președintele PSD, Viorica Dăncilă, candidat la alegerile prezidențiale, a apreciat, miercuri, la Interviurile News Bucovina că este singurul candidat care se bate cu Klaus Iohannis și că va câștiga alegerile prezidențiale.

„În acest moment consider că singurul candidat care se bate cu Klaus Iohannis în mod adevărat este Viorica Dăncilă pentru că toți ceilalți lideri au ascultat când le-a ordonat Klaus Iohannis să demită guvernul. S-au subordonat într-un fel hotărârii președintelui Iohannis”, a spus Viorica Dăncilă.

Ea a arătat că ceilalți lider implicați în competiția electorală au ascultate comandantul suprem care este Klaus Iohannis.

„Domnul Iohannis a dat ordinul, iar domnul Barna cu ceilalți au luat poziția de drepți și au executat. Pe urmă, degeaba vin și se revoltă. Au fost parte la decizia domnului Iohannis”, a spus liderul social-democrat care consideră că în acest moment bătălia se dă între Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă.

Totodată, ea a recunoscut că la alegerile europarlamentare, electoratul a sancțional PSD.

„Noi am înțeles mesajul oamenilor. Am înțeles că de fapt ne-am îndepărtat de la mesajul pe care și-l doreau, de la ceea ce-și doreau. Acum am vorbit cu oamenii și am luat măsurile pe care oamenii le-au dorit. Am vorbit mai mult de aceste măsuri pentru că măsurile erau luate dinainte, dar nu erau discutate în spațiul public și oamenii au căpătat încredere”, a spus Dăncilă.

Ea a arătat că speră că să câștige alegerile prezidențiale deși este pentru prima dată când PSD este cotat cu a doua șansă pentru prima dată.

„De fiecare dată am fost pe locul întâi și am pierdut alegerile prezidențiale și le-a câștigat cel de pe locul doi. Sper că regula se păstrează. De data asta suntem pe locul doi și vom câștiga alegerile prezidențiale”, a spus Dăncilă.

Ea a amintit că în 2014, candidatul PSD, Victor Ponta, avea 30 la sută, iar Klaus Iohannis, 15 la sută.

„Cine a câștigat? Klaus Iohannis. De data asta Klaus Iohannis este pe primul loc, este susținut de „Guvernul meu”. Eu sunt pe locul doi, dar cred cu tărie că foarte mulți români mă vor susține”, a spus premierul demis.

Ea a mai declarat că președintele României nu trebuie să iubească doar culoarea galbenă.

„Președintele României trebuie să iubească deopotrivă roșu, galben și albastru.Președintele României trebuie să fie președintele tuturor, și al meu și al dumneavoastră și al celor care l-au votat și al celor care nu l-au votat pentru că este președintele României și nu președintele unui partid politic”, a spus Viorica Dăncilă.

Mai mult, ea crede că a avea o femeie președinte ar duce această abordare la cea mai înaltă funcție în stat.

„O femeie președinte este un om mult mai implicat. Am avut până acum un președinte care a stat mai mult în vacanță, un președinte care a lucrat doar câteva zile pe săptămână, un președinte pe care nu l-am văzut în mijlocul oamenilor”, a spus Dăncilă care consideră că un președinte trebuie să meargă în mijlocul oamenilor, să vadă ce probleme au oamenii, să se implice să fie un președinte activ.

„Eu cred că este nevoie de un președinte femeie, un președinte care să-i trateze ca pe propria familie, să aibă grijă și de cei mai în vârstă, și de femei și de bărbați și de copii, un președinte care să simtă românește, care să iubească România și să-i iubească pe români. Eu cred că o femeie președinte ar da dovadă de mult mai multă înțelegere, mult mai multă afecțiune față de români și cred că ar reprezenta, în ceea ce mă privește, cu mai multă demnitate România pe plan extern”, a mai declarat Viorica Dăncilă. (T.B.)