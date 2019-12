Deputatul PNL Ioan Bălan: Într-o singură zi Guvernul Orban a îndreptat trei măsuri toxice luate de PSD împotriva românilor, iar acum își va asuma un nou plan curajos, jucând cu mandatul pe masă îndreptarea altor erori ale guvernărilor PSD

Vicepreședintele regional al PNL, deputatul de Suceava Ioan Bălan, a declarat, miercuri, în Parlament, că în ultimii şapte ani de zile, modelul economic greşit promovat de PSD a condus în situaţia nedorită în care banii românilor au ajuns să sprijine economiile altor state şi să creeze locuri muncă bine plătite în străinătate, nu în România.

„Datele statistice dure şi seci ne arată că majoritatea produselor cumpărate astăzi de români sunt fabricate în alte state europene sau din exteriorul Europei. Autoturisme, electronice, textile şi produse alimentare vin în cantităţi tot mai mari din import, pentru că în România industria şi agricultura s-au prăbuşit încet şi sigur, chiar cu ajutorul guvernelor socialiste”, a spus Bălan.

El a subliniat că cei din PSD care se autodeclarau că sunt „mândri că sunt români” au pus lacătul pe mărci importante din industria românească, pe care, ulterior, le-au tăiat şi le-au vândut la fier vechi.

„În agricultură, efectivele de animale din zootehnie au scăzut la mai puţin un sfert, fie din cauza lipsei măsurilor de sprijin din parte Guvernului, fie din cauza habarnismului acestuia de a pune capăt unor epidemii devastatoare. Numai în anul 2019, peste jumătate de milion de porci au dispărut din cauza incompetenţei lui Petre Daea de a opri extinderea pestei porcine”, a spus deputatul liberal.

El se întreabă cine ar îndrăzni să dea vina pe străini pentru prostia guvernelor PSD-iste şi pentru faptul că şi de acest Crăciun carnea de porc din magazinele româneşti vine din Spania, Italia, Franţa sau din alte ţări.

„Problema nu e la ei, ci la noi, în România, unde ani de zile am fost guvernaţi anapoda şi împotriva intereselor economiei româneşti”, a spus deputatul liberal sucevean.

El a adăugat că la învestitura Guvernului PNL a fost sceptic că premierul Ludovic Orban ar putea să repare ceea ce a stricat PSD în zeci de ani, dar a constatat că numai într-o lună Guvenul împreună cu parlamentarii PNL au reuşit să repare lucruri deosebit de importante pentru ţară.

„Într-o singură zi, am reuşit să îndreptăm trei măsuri toxice luate de PSD împotriva românilor. Am eliminat recursul compensatoriu, adică acea măsură luată de Dragnea şi Dăncilă prin care zeci de mii de condamnaţi periculoşi au fost eliberaţi înainte de termen, generând o stare totală de teamă şi nesiguranţă în rândul cetăţeanului român. Am eliminat toxica acciză la carburanţi, cea care ne-a distrus tuturor puterea de cumpărare şi care a făcut mai ieftine produsele de import decât cele româneşti. Am abrogat, de asemenea, supra-impozitarea contractelor de muncă cu timp parţial, pentru a da şansa tinerilor să se angajeze mai uşor şi fiecare să plătească numai în funcţie de cât munceşte. Ultimele două măsuri vor reprezenta o gură de oxigen pentru întreprinderile româneşti, care au fost sugrumate de PSD prin taxe şi birocraţie absurdă”, a declarat Ioan Bălan.

El a menționat că în următoarele zile, PNL alături de Guvernul Orban îşi vor asuma un nou plan curajos, jucând cu mandatul pe masă îndreptarea altor erori ale guvernărilor PSD.

„Astfel, pentru a reda Parlamentului prestigiul cuvenit, Guvernul îşi va angaja răspunderea pe noi măsuri legislative reparatorii: eliminarea măsurilor anti-economice şi anti-româneşti prevăzute în Ordonanţa Lăcomiei PSD, asigurarea transportului gratuit pentru elevi şi deblocarea sistemului de justiţie. Urmează, apoi, adoptarea, înainte de 1 ianuarie, a unui nou buget de stat, astfel încât toţi agenţii economici să cunoască parametri de dezvoltare pentru anul viitor”, a anunțat liderul liberal regional.

El a mai declarat că susține cu toată forţa demersurile Guvernului Orban, prin care se va reuşi salvarea României de la o catastrofă economică şi socială.

„De asemenea, aşa cum toţi mă cunoaşteţi, voi convinge reprezentanţii Guvernului să ne angajăm şi asupra unor alte proiecte curajoase, care să creeze bunăstare reală pentru români, prosperitate pentru cei care muncesc onest şi dezvoltare occidentală de la Siret la Giurgiu şi de la Tulcea la Jimbolia”, a conchis Ioan Bălan.