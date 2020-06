Dan Ioan Cușnir: Cârmacii liberali ai Sucevei nu au nici o urmă de aplecare spre ceea ce își doresc locuitorii municipiului și ai județului Suceava. Promovează ideile lor în loc să promoveze ideile și nevoile sucevenilor.

Președintele organizației municipale PSD Suceava, consilierul județean Dan Ioan Cușnir, a apreciat, marți, că liberalii care conduc acum Primăria Suceava și Consiliul Județean Suceava nu sunt interesați de problemele reale ale sucevenilor și finanțează proiecte pe care ei le-au stabilit fără să se consulte cu ceilalți.

Vă prezentăm integral comunicatul de presă semnat de Dan Ioan Cușnir:

„La fiecare pas liberalii Lungu și Flutur ne arată că habar nu au de prioritățile Sucevenilor și nu au nici o urmă de aplecare spre ceea ce își doresc cetățenii, locuitorii municipiului și ai județului Suceava.

Într-un sistem sănătos, conducătorii află care sunt prioritățile locuitorilor și se concentrează pe rezolvarea acestora. Lungu și Flutur neavând respect față de oameni, nu îi interesează prioritățile Sucevenilor și fac doar ceea ce le trece lor prin cap, fără o minimă consultare. În continuare se pun pe ei pe primul loc, ne vorbesc despre “EU” în loc să ne vorbească despre “NOI”, promovează ideile lor în loc să promoveze ideile și nevoile Sucevenilor.

Un exemplu din municipiul Suceava: EU Ion Lungu am hotărât că vopsirea bordurilor în galben și negru este mai importantă decât marcarea trecerilor de pietoni. Și ce dacă NOI, pietonii ne punem viață în pericol sau dacă NOI șoferii riscăm să nu vedem la timp trecerile de pietoni? Eu Ion Lungu știu mai bine decât VOI Sucevenii care sunt prioritățile, borduri colorate în loc de siguranță rutieră!

Un exemplu din județul Suceava: Eu liberalul Gheorghe Flutur care toată viață mea am fost bugetar, am hotărât să cheltuim 1,5 milioane de euro pentru o nouă sala de ședințe, inutilă. Eu Gheorghe Flutur am hotărât să promovez un Aqua Parc la Frasin la competiție cu Zona Arinis din Gura Humorului. Și ce dacă mai este ceva similar în apropiere la doar 5 km? Și ce dacă Eu Gheorghe Flutur nu m-am consultat nici măcar cu Consilierii Județeni? Eu, Gheorghe Flutur știu ce vrea lumea! Și ce dacă NOI locuitorii din județul Suceava vrem Drumuri Județene decente? Și ce dacă Drumurile Județene sunt distruse și dăm doar câteva exemple: DJ 208B la Hantești, DJ 208D Adâncata-Hantești, DJ 178B la Granicești, DJ 178F la Voitinel, DJ 178G la Ciprian Porumbescu, DJ 291A la Siret, DJ 208 la Patrauti, DJ 208E la Foraști, DJ 208C la Vulturești, DJ 208A Liteni Suceava? Eu Gheorghe Flutur am decis să avem o inutilă sală de ședințe în loc de infrastructura rutieră pe care v-o doriți VOI Sucevenii!

Acestea sunt doar 2 exemple despre mentalitatea greșită a cuplului de cârmaci liberali dar eterni bugetari Flutur și Lungu care fără să se consulte cu echipele, cheltuie banii Sucevenilor. Ca să fie foarte clar, banii pe care îi cheltuie Lungu și Flutur sunt banii din taxele și impozitele Sucevenilor. Inclusiv ceea ce ei numesc “banii gratuiți Europeni” sunt bani din taxele și impozitele țărilor din Europa deci și din România deci și din Suceava; banii Europeni cărora Flutur și Lungu le spun bani gratuiți Europeni provin, în parte, tot din Suceava și din România.