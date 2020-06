Ioan Stan îl acuză pe Gheorghe Flutur că în loc de realizări reia aceleași promisiuni electorale vechi și că nu va face nimic din tot ceea ce anunță

Președintele organizației județene PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, l-a acuzat, sâmbătă, într-un comunicat de presă pe președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, de manipulare, miciună și demagogie.

Vă prezentăm integral comunicatul semnat se senatorul PSD Ioan Stan:

„Nici n-a început bine perioada de campanie și dl Gheorghe Flutur a dat startul la minciuni, multe dintre ele fiind aceleași de acum patru ani.

Prima dintre ele este legată de podul de peste Siret de la Talpa, care ar trebui să lege județul Suceava de județul Botoșani. Aici a anunțat președintele Consiliului Județean că a alocat pentru studiile tehnice 100.000 de lei de la bugetul instituției pe care o conduce, asta după ce in 2019 cu mâna lui a scos acest obiectiv de pe lista de investiții. Bineînțeles că nu se va întâmpla nimic concret în lunile următoare cu acest proiect, această alocare fiind una în scop pur electoral, fără nicio altă finalitatea decât manipularea cetățenilor.

A doua minciună a dlui Flutur este aceea că PNL-ul plătește datoriile guvernării PSD. Îi amintim dlui Gheorghe Flutur că până a prelua ei guvernarea, PSD-ul a plătit toate ratele la programul Utilități și Mediu, plus datoriile la termoficare pentru orașele Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului și Rădăuți. Guvernarea PNL-istă a plătit o rată pentru programul anterior menționat și în rest, a sistat plățile. Ca să nu mai pomenim de ajutorul disperat de care are nevoie primarul din Câmpulung Moldovenesc ca să ajungă la zi cu datoriile pentru termoficare orașului.

În al treilea rând, îi atragem atenția că atâtat timp cât am fost noi la guvernare și am gestionat PNDL-ul, n-am făcut nicio discriminare pe criterii politice și am dat banii la timp pentru lucrările desfășurate prin acest program, indiferent de culoarea politică. Nu am făcut ca ei, care prima oară plătesc lucrările acolo unde primarii în funcție sunt de la PNL, iar pe cei de la PSD îi ignoră cu bună știință sperând că prin asta îi va face să piardă din electorat.

După cum putem vedea cu toții, singura tactică politică a PNL-ului și a reprezentanților săi în teritoriu este manipularea, minciuna, demagogia. În loc să vină în fața electoratului cu realizări, vin doar cu promisiuni, multe dintre ele fiind de acum vechi. Dar e lucru știut că atunci când minți mult, e greu să vii c-o minciună nouă. Pentru că despre realizări, nici nu poate fi vorba sub administrația liberală”