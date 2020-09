Europarlamentarul USR PLUS Dragoș Tudorache, la Vatra Dornei: Principala noastră promisiune este să redăm locuitorilor acestui oraș sentimentul de apartenență la «Perla Bucovinei». Garanția acestei promisiuni sunt candidații noștri.

Europarlamentarul Dragoș Tudorache, s-a aflat miercuri, 16 septembrie, la Vatra Dornei, unde a susținut o conferință de presă alături de mai mulți candidați ai Alianței USR PLUS din județ la alegerile locale. Au mai participat Radu – Adrian Rey, candidat la primăria Vatra Dornei și co-președinte filialei județene USR PLUS Suceava, Dan Nichiforel, candidat la președinția Consiliului Județean Suceava, deputatul USR Daniel Popescu, Codrin Țăranu, co-președintele USR PLUS Vatra Dornei și Cristina Pavel, candidat pentru Consiliul Județean.

Luând cuvântul, domnul europarlamentar Dragoș Tudorache a făcut referire la renumele de odinioară a orașului Vatra Dornei, cunoscut ca fiind „Perla Bucovinei”, punând retoric întrebarea „Oare câți dintre locuitorii acestui oraș mai simt azi că trăiesc în „Perla Bucovinei?”. El a făcut referire la oportunitățile de dezvoltare pierdute ale proprietarilor de hoteluri și pensiuni din Vatra Dornei, și la locurile de muncă dispărute prin închiderea fabricii de lactate, arătând că „am așteptat cu toții timp de 30 de ani ca politicienii, clasa politică, indiferent de partid, să facă ceva pentru noi. Și tocmai pentru că am simțit că nu mai este nimic de sperat de la ei am decis cu toții să facem acest pas și să intrăm în politică”. Amintind faptul că sunt mai mult de 16 mii de oameni în țară care au lăsat deoparte confortul personal sau profesional pentru a fi candidați ai USR PLUS la alegerile locale, Dragoș Tudorache a spus că Alianța USR PLUS își asumă acest rol de a curăța primăriile, consiliile locale și consiliile județene de hoție și de corupție. Alianța își ia angajamentul unor bugete deschise și transparente și a unor proiecte pentru comunitate și pentru nevoile cetățeanului. „Însă cel mai puternic angajament al nostru îl reprezintă oamenii noștri: prin onestitatea și competența lor, candidații noștri reprezintă cea mai bună garanție pe care o dăm electoratului”, a încheiat Dragoș Tudorache, urându-le succes candidaților USR PLUS la primăria Vatra Dornei și la consiliului județean.

Mulțumindu-i pentru sprijin, Radu – Adrian Rey a spus că echipa USR PLUS este o echipă de oameni competenți, care știe că este foarte important să accesăm fondurile europene, prin proiecte mari, ambițioase, integrate, puse în practică de profesioniști. „Până acum s-au implementat cu greu câteva proiecte lipsite de anvergură. Acestea însă nu reprezintă și nu aduc dezvoltare, și este momentul de a schimba din temelii acest sistem de mici proiecte neconectate strategic cu nevoile locuitorilor acestui oraș. Vom lupta pentru interesele cetățenilor. Consultarea lor este pe lista noastră de priorități, fiindcă ne dorim o conlucrare deschisă cu cetățenii, să lucrăm cu ei și pentru ei.

Creștem substanțial valoarea fondurilor europene accesate pentru finanțarea proiectelor și deschidem administrația locală către parteneriate public-private. Luptăm pentru interesele municipiului Vatra Dornei pe plan județean, național și internațional printr-o bună reprezentare la toate nivelurile. Reconectăm administrația din Vatra Dornei la Europa.” a afirmat Radu – Adrian Rey.

Dan Nichiforel, candidat al Alianței USR PLSU la președinția Consiliului Județean, s-a adresat celor prezenți cu un mesaj de susținere fermă a lui Radu – Adrian Rey: „Dragi dorneni, vă vorbește un dornean, ca unul care a petrecut o copilărie formidabilă în acest oraș, înainte de a-mi continua parcursul de inginer și manager timp de 20 de ani în țară, și alți 20 de ani în Germania și apoi în Statele Unite. M-am întors acasă. Suntem aici pentru a-l susține pe Radu pentru primărie. Mesajul meu către dorneni este unul simplu și intens: trebuie să se producă acea schimbare pe care o așteptăm de zeci de ani: administrație publică locală trebuie să fie capabilă să contribuie decisiv la prosperitatea cetățeanului!”

În cuvântul său, Codrin Țăranu, candidat USR PLUS la Consiliul Local Vatra Dornei, a arătat că avem în sfârșit posibilitatea de a alege opțiunea cea mai bună, nu opțiunea cea mai puțin greșită! „Mă bucur să văd azi candidați precum Radu – Adrian Rey, un om calificat, care va alinia din nou Vatra Dornei cu modernitatea europeană și cu instituțiile europene, și această promisiune este girată azi chiar de prezența europarlamentarului USR PLUS Dragoș Tudorache“, a spus Codrin Țăranu, co-președintele USR PLUS Vatra Dornei.

Cristina Pavel, candidat la Consiliul Județean a arătat care au fost motivele de a se implica în politică, și a descris apoi succint câteva exemple de proiecte ale candidaților USR PLUS pentru județul Suceava. Cristina Pavel a încheiat îndemnându-i pe locuitorii orașului Vatra Dornei să vină la vot și să voteze echipa USR PLUS, care îndrăznește să propună un alt model de a face politică și mai ales de a face administrație: o administrație transparentă, responsabilă, care pune cetățeanul în centrul preocupării ei. Pe 27 septembrie, locuitorii din Vatra Dornei au ocazia să aducă în administrația locală oameni onești şi competenți, oameni care nu mai vor să stea deoparte, oameni care doresc o administrație publică în slujba cetățeanului.

În încheierea conferinței de presă Nicolae Daniel Popescu, deputat USR, a concluzionat că dornenii trebuie să vină la vot în 27 septembrie, pentru că în sfârșit, au cu cine vota! Călătorind des între București și Vatra Dornei, Daniel Popescu a simțit din plin frustrarea și părerea de rău a multora pentru decăderea acestei regiuni frumoase a Bucovinei. Însă, cunoscându-l pe Radu – Adrian Rey de mulți ani și știind că este un om competent, cu studii și cu o experiență care îl recomandă din plin, Nicolae Daniel Popescu a spus că „în persoana lui Radu – Adrian Rey ca primar am certitudinea că stațiunea Vatra Dornei este pe mâini bune”. Deputatul a subliniat de asemeni faptul că pentru un parlamentar „este foarte important să avem oameni competenți în teritoriu, cum este Radu – Adrian Rey, cu care să putem lucra și cu care să putem concepe legi bune pentru localitățile României. Radu și echipa lui sunt oameni tineri, integri, și pot aduce acel suflu nou de schimbare, pentru a face într-adevăr din Vatra Dornei o stațiune de interes național și internațional. Veniți la vot în 27 septembrie, pentru că aici, la Vatra Dornei și în întreg județul Suceava, aveți cu cine vota”.