Deputatul USR de Suceava, Radu Ciornei, răspuns la acuzele aduse de „grupul de parlamentari PSD Suceava”: Sunt direct vinovat pentru respingerea TUTUROR amendamentelor populiste, scrise cu toptanul, cu bugete fanteziste și fără nicio legătură cu realitatea

Deputatul USR de Suceava Radu Ciornei a transmis, duminică, un răspuns exhaustiv „grupului de parlamentari PSD Suceava” pentru acuzele care i s-au adus printr-un comunicat de presă.

Vă prezentăm integral răspunsul oferit de deputatul Radu Ciornei:

„Considerați această scrisoare deschisă un drept la replică adresat grupului de parlamentari PSD Suceava ce m-au găsit vinovat de ipocrizie și lipsă de interes pentru binele județului.

După o săptămână în care am luptat, alături de colegii din coaliție, pentru a avea un buget de stat lipsit de povara amendamentelor populiste și ipocrite, propuse cu miile de către PSD, m-am trezit atacat de către noua opoziție într-un comunicat de presă semnat de către “ Grupul Parlamentar PSD Suceava” Ei bine, acest grup afirmă despre mine următoarele : “Minciuna lor are picioare scurte și ca să discutăm la obiect luăm numai cazul Sucevei unde, unii parlamentari din actuala coaliție de guvernare, au votat contra dezvoltării județului. Cel mai la îndemână exemplu este cel al centurii Fălticeniului unde deputatul Ciornei Radu Tudor de la USR, care clamează că principala sa activitate la București constă în a rezolva problemele de infrastructură ale județului, a votat împotriva amendamentului care prevedea bani pentru realizarea acesteia.” . În mod normal ar fi trebuit să îmi văd de treabă, să pregătesc întâlnirea de mâine de la CNAIR, întâlnire săptămânală la care particip de la înființarea acestui grup de lucru și să analizez proiectele de legi aflate pe agenda Camerei Deputaților și a comisiilor din care fac parte. Astăzi am decis să mă aplec puțin asupra afirmațiilor acestui grup binevoitor ce, de ani și ani de zile dorește doar binele națiunii și al sucevenilor, grup ce a găsit, în persoana mea, veriga slabă ce zădărnicește eforturile legitime, perene, ale unor oameni de bine. Dar hai să vedem cine sunt acești oameni preocupați de viitorul județului, județ căruia, în deceniul trecut, petrecut aproape integral la guvernare, l-au ridicat la standarde europene, mondiale, astrale.

Eugen Bejinariu – un om ce trudește pentru Suceava, un deputat model, ce apare meteoric, folosind o cunoscută sintagmă fotbalistică numită “un-doi”. Adică dă și du-te ! . Scăpat de urmărirea DNA în dosarul Microsoft din lipsă premeditată de cvorum, apoi de votul coaliției condusă de Dragnea, domnul Bejinariu este omul în jurul căruia se clădește echipa. Alături de Ioan Stan, un erudit, un om cu un discurs și o retorică fară cusur, un om cu studii făcute bine și la timp, stau umăr lângă umăr tinerii social democrați Gheorghe Șoldan (despre care, facându-mi mea culpa, recunosc că nu știu nimic, negasindu-i absolut nicăieri CV-ul) și fiul lui Piedone. Nu doresc să fiu lipsit de respect dar acest tânăr domn al cărui nume nu mă voi obosi niciodată să îl rețin nu are decât un singur atribut, și nicio calitate. Este zămislit de către controversatul edil bucureștean. Și atât.

Doamna Mirela Adomnicai, este singurul om cu care am discutat, pe care am auzit-o în dezbateri și care scapă turma, din punct de vedere al competenței și al profesionalismului, care s-a achitat de bine de sarcinile de prefect dar, nu cred că un singur om poate legitimiza, din punct de al competenței, această pleiadă de corifei vocali ce au găsit deja, după două luni de guvernare, în persoana subsemnatului, răul și minciuna între parlamentarii suceveni. Depling, în continuare, faptul că pixul lui Ciolacu, girat de stalinistul șef, specialist în pomi și tractoare au revărsat o boltă de curcubeu peste organizația locală PSD, sărind de pe liste oameni precum Tiberius Brădățan sau Alexandru Rădulescu, atragându-și oprobriul organizațiilor din județ, declanșând chiar și o micro revoltă.

Acum patru ani, dacă vă mai amintiți, prima grijă a PSD ului a fost OUG 13. Pe lângă neuronii uciși, marșurile pe străzile Sucevei, alături de mii de concetățeni, ramân o amintire plăcuta. A fost momentul în care am realizat că mafia aceasta a social-cleptocratiei nu este de nezdruncinat. Amintirea ticăloșiei unora ca Dragnea, Iordache, Șerban Nicolae, Codrin Stefanescu este vie în amintirea Românilor gazați și călcați în picioare de către slugile lui Carmen Dan și a șefilor jandarmeriei. Apariția televizată a celor trei ticăloși în uniformă, anunțând că jandarmerița bătută în piață este paralizată iar cel mai greu moment din viață lor a fost să îi anunțe pe părinții fetei că nu va mai merge niciodată a fost epitomul minciunilor pesediste, Am avut atunci imaginea aceea cumplită pe retină, a dobermanilor din Ferma Animalelor, aparând porcii puterii. În toți anii de după 1989 rețetă stalinistă, deloc nouă, a preluării și conservării puterii de către PSD a fost una clasică. Ridicarea în poziții extrem de înalte a unor indivizi care prin propria lor competența nu vor putea ajunge niciodată acolo. Ridicarea unor oameni incompetenți, gata de orice ticăloșie pentru a-și conserva privilegiile. Din păcate, așa cum o știți cu toții a mers strună, obligând tinerii competenți să părăsească țara. Au ajuns miniștri oameni precum Danut Andrusca, atât de limitat verbal și intelectual, încât proprii săi șefi i-au interzis să deschidă vreodată gura. Ei bine, cei care au ținut prizonier legislativul României de 8 ani încoace ( nu vă lăsați înșelați de faptul că au cedat guvernarea, a fost o manevră perversă, pentru că un guvern fară legislativ este efectiv amputat de principala putere) nu mai au mașina de vot care nega orice inițiativă venită din opoziție și vota tot felul de aberații. Slugile lui Dragnea, alături de cei care nu au văzut nimic rău nici în OUG 13, nici în amputarea legilor Justiției m-au găsit vinovat.

Și, până la urmă, da, oameni buni, sunt vinovat pentru faptul că prima dată, în decenii am primul cabinet parlamentar funcțional, ce ascultă oamenii și nu se ascunde în spatele unui orar minimalist și a unui telefon la care nu răspunde nimeni, da sunt vinovat pentru că merg saptamânal la CNAIR și țin legătura cu echipele de proiectanți, de constructori, ce înaintează pas cu pas către realizări care, în cazul vostru, au rămas decenii întregi pe planșete sau, mai rău, în pliante electorale și programe de guvernare. Sunt direct vinovat pentru respingerea TUTUROR amendamentelor populiste, scrise cu toptanul, cu bugete fanteziste și fară nicio legătură cu realitatea. Păi bine, ipocriților, ia calculați câte zile ați fost la putere din 2009 încoace, abia în săptămâna dinaintea bugetului v-au lovit revelațiile că nu avem centuri ocolitoare, spitalele sunt praf, nu avem utilități în secolul XXI și avem nevoie de mii grădinițe și de creșe ? Dar unde au fost aceste cereri în momentul în care făceați scut în jurul lui Dragnea, câți dintre voi i-au strigat lui Dragnea, la congres, când a spus : “Vreți să mai fiu președintele vostru ?” Nu, Dragneo ! Vei fi președintele nostru când ne vei da bani pentru centura Falticeniului, pentru grădinița din Cosna, pentru podul de la Milișăuți și pentru utilități în Poiana Stampei ! “. Ați avut vreunul coloană vertebrală să vă înfruntați stăpânul ? Nici măcar unul dintre voi nu a mieunat în direcția liderului maxim, iar prin obediența voastră criminală ne-ați adus la statutul de paria în Uniunea Europeană. După ce am crezut că nu se poate o idioțenie mai mare decât o moțiune de cenzură împotriva propriului ministru care se închisese în cabinet, ne-ați adus-o pe Viorica. Mai are rost să comentez ? da, are rost pentru că Sorin Grindeanu acum ne dă lecții de la tribuna parlamentului în calitate de lider PSD. Vajnici politicieni…

Ați pus pe liste, în această legislatură, indivizi cu IQ ul congruent cu numărul de la cizme, care urlă în sala de plen, precum în jungla africana, fară pic de respect pentru instituție, transformând Parlamentul într-o Curte a Miracolelor sau un stadion suburban, în timp ce colegii mei își țin discursurile de la tribuna Parlamentului. Colegii voștri folosesc, de la aceeași tribuna, aluzii numerice sexuale, care stârnesc râsetele guturale ale acelorași parlamentari grobieni, care acum nu mai știu dacă au fost scăpați dintr-un pix prea generos sau au fost aduși pe post de bullies sau chiar ( Doamne ferește !) bătăuși, dacă o vă cere momentul.

În finalul acestei scrisori nu am să vă cer nici decență, respect, bună cuviință sau obiectivitate pentru că , stimați pesedisti suceveni, care mi-ați reperat, din unghiul vostru ipocrit, mic și părtinitor de vedere, „miniciunile” știu că nu aveți aceste atribute. Vă rog să mă criticați mai abitir. Să îmi urmăriți activitatea, drumurile, discursurile, orele de muncă, oamenii cu care mă întâlnesc, poate că învățați, în sfârșit, și voi, bune practici parlamentare.

Pe final, ca lectură suplimentară, vă dau ceva cu care ar fi trebuit să fiți familiarizați. Aceste linkuri sunt dedicate și trompetelor dumneavoastră din presă care deja critică de două luni, lipsa de realizări a noului guvern, mai ales pe partea de infrastructură. Nici lor nu le pot cere decență. Dați-i înainte, stimabililor ! Rupeți-vă în direct cămeșile, pentru că peste 4 ani în Județul Suceava ( așa cum vedeți în globurile voastre de cristal) se va merge pe drumuri de glod, cu căruțele, din incompetența lui Drula & co. Dar dați un ochi și aici înainte să ne cereți demisia în bloc, pentru că, vezi Doamne, habar nu avem de nevoile județului.

PSD a avut 11 ani să facă ce au promis aici. Ne dați, domnilor, și nouă măcar câteva luni ?

Centura Falticeniului, spitalele Sucevei, toate investițiile, le vom face așezat, bine gândit, nu prin amendamente decerebrate depuse cu brațul. V-ați demonstrat, timp de ani și ani, incompetența și neputință.

Ajunge !

2009-2012: http://storage1.dms.mpinteractiv.ro/…/program-guvernare…

2012-2016: https://media.hotnews.ro/…/document-2012-12-20-13852506…

2016-2020: https://media.hotnews.ro/…/document-2016-11-16-21419788…

După ce ați citit promisiunile pesediste din perioada 2009-2020 vă las aici încheierea neprihăniților mei colegi din legislativ, cărora, timp de 12 ani pasărea le-a fost cea mai mare povară. Judecați și singuri, oi fi eu vinovat de lipsa de dezvoltare a Sucevei sau chiar tâlharii strigă, ca din gură de șarpe, reclamând furtul ?

“Or politica este și despre fapte, nu despre vorbe. Iar faptele lor, concretizate în voturile date, demonstrează că județul nostru și interesele sucevenilor nu se află pe agenda unora dintre parlamentariii de la PNL și USR Suceava”

PS : Stimați pesedisti suceveni, cum Dumnezeu v-a dus mintea să ne găsiți țapi ispășitori pentru lipsa de dezvoltare a Sucevei, voi cinstiții, voi neprihăniții, voi care numai bine ați vrut să faceți județului ( dar, na…nu s-a putut mai mult în ăștia 12 ani) exact în săptămâna în care madamele Goleac ( soție de anchetat penal) și Vicol furau la vot în Parlament. Cum ?”