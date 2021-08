Liderul PNL Piemonte Italia, suceveanul Cristian Pascariu, îi îndeamnă pe liberalii suceveni să-l susțină pe Ludovic Orban la Congresul PNL: România nu trebuie să se piardă, aveți grijă de ea pentru că vocea voastră va rămâne a noastră, vocea de mâine, pentru o Românie pe care ne-o dorim cu toții!

Președintele PNL Piemonte Italia, suceveanul Cristian Pascariu, a transmis, miercuri, un mesaj al Organizației PNL Diaspora Italia pentru membrii Partidului Național Liberal filiala Suceava, primari, consilieri și membri ai Biroului Politic Județean.

În mesaj, acesta spus că deși se numesc “Diaspora”, sunt tot români, dar plecați de-acasă.

„Am fost și suntem alături de voi pentru că NE PASĂ și împreună dorim să construim o ROMÂNIE PUTERNICĂ ȘI NORMALĂ. Au fost alegeri după alegeri, importante, unde noi, membri PNL din Diaspora, am fost mereu prezenți și implicați! Urmeaza Congresul Național al PNL – alegerile noastre interne, alegeri care fără îndoială își vor pune amprenta, nu doar în data de 25 Septembrie, ci și la următoarele alegeri electorale când Românii își vor deschide din nou buletinele de vot și vor vota în funcție de comportamentul nostru”, se arată în mesaj.

Totodată, se precizează că, în acest moment, cetățeanul simplu e pus la încercare, pentru că trăiește o confuzie totală și trăiește cu speranța în cei din PNL.

„Situația o cunoaștem cu toții, dar, de această dată, facem noi apel la voi! Avem nevoie să fiți responsabili în decizia votului și a bunei conduite precum am fost noi la alegerile locale, la care, nu ne-am simțit Diaspora, dimpotrivă, am fost noi, membri PNL în care au crezut o țară întreagă atunci când, în sfârșit, după 30 de ani am câștigat! Am fost una cu țara. Împreună! Moțiunea “Forța Dreptei” este programul politic care va reuși să ofere o direcție clară in urmatorii ani. Ludovic Orban propune în moțiunea cu care va candida la Congresul din septembrie o clarificare doctrinară a PNL în sensul adoptării unei linii conservatoare bazată pe drepturile și libertățile individuale, familie, credință creștină și națiune. România nu trebuie să se piardă, aveți grijă de ea pentru că vocea voastră, va rămâne a noastră, vocea de mâine, pentru o Românie pe care ne-o dorim cu toții!”, a transmis PNL Diaspora Italia.

Mesajul este de remarcat în condițiile în care președintele organizației județene PNL Suceava, Gheorghe Flutur, prim vicepreședintele PNL Suceava, primarul Ion Lungu, și-au anunțat susținerea pentru Florin Cîțu.