Parlamentarii AUR de Suceava cer premierului să coreleze salariul minim și pensia minimă cu coșul minim de consum pentru un trai decent. Acesta a fost calculat la 3.275 lei pentru o persoană adultă

Parlamentarii AUR de Suceava au solicitat, luni, printr-o interpelare adresată premierului Nicolae Ciucă să aplice măsurile Uniunii Europene care impune calcularea unui ”coș de bunuri și servicii la prețuri reale” pentru salariul minim, adăugând că și pensionarii au dreptul la un „coș de bunuri și servicii la prețuri reale” ca pensie minimă subliniind că acest coș minim de consum reprezintă „pragul sărăciei”.

„Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu formând dosarul 18454/2022 cu privire la corelarea salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată cu coșul minim de consum pentru un trai decent și referitor la actualizarea standardelor de cost pentru serviciile sociale. În Planul Național de Redresare și Reziliență( PNRR) este stabilit un mecanism pentru stabilirea salariului minim în acord cu un coș minim de consum pentru un trai decent calculate pentru bunuri și servicii, la prețuri reale”, arată parlamentarii AUR de Suceava.

Totodată, aceștia atrag atenția că Parlamentul European a adoptat în data de 14.09.2022 o nouă legislație privind salariile minime adecvate în UE care impune calcularea unui ”coș de bunuri și servicii la prețuri reale” pentru salariul minim.

Parlamentarii AUR de Suceava spun că și pensionarii au dreptul la un „coș de bunuri și servicii la prețuri reale” ca pensie minimă care ar putea fi primul pas pentru un trai decent după o viață de muncă.

„Avocatul Poporului nominalizează propunerile legislative depuse de parlamentarii AUR pentru armonizarea cu legislația europeană și precizează că nu înțelege de ce nu se adoptă o astfel de legislație în România. Astfel, parlamentarii AUR au depus L198/2022 si L676/2022 care prevăd armonizarea salariului minim, dar și armonizarea pensiei minime cu valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent prevăzut în anexa 1 a OUG 217 din 2000 care este exact norma adoptată recent Parlamentul European, respectiv calcularea unui ”coș de bunuri și servicii la prețuri reale” pentru salariul minim. Sursa de finanțare este prevăzută a fi impozitarea drastică a părții necontributive a pensiilor speciale și eliminarea finanțării de la bugetul de stat a partidelor politice parlamentare”, arată semnatarii.

Parlamentarii AUR de Suceava spun că acceptă chiar ca propunerile lor legislative să devină inițiativa premierului dacă nu poate trece peste faptul că partidul AUR este conectat la traiul de zi cu zi al românilor.

„Vă rugăm, scoateți românii din sărăcie! Prețul bunurilor și serviciilor a crescut enorm. Rata inflației pentru luna august 2022 a fost stabilită la 15,3%. O indexare a tuturor pensiilor cu 10% nu este corectă pentru pensionarii care au o pensie sub coșul minim de consum pentru că îi menține sub pragul sărăciei. În aceeași situație sunt toți românii care au veniturile sub coșul minim de consum”, arată parlamentarii AUR de Suceava.

Semnatarii interpelării subliniază că indexările preconizate pentru salariul minim al românilor nu acoperă rata inflației.

„Uniunea Europeană impune calcularea unui ”coș de bunuri și servicii la prețuri reale” pentru salariul minim. Pensionarii au și ei dreptul la un „coș de bunuri și servicii la prețuri reale” ca pensie minimă. Coșul minim de consum reprezintă ”pragul sărăciei”. Potrivit raportului Institutului de Cercetare a Calității Vieții și Syndex România din luna septembrie 2022, coșul minim de consum pentru un trai decent este de 3.275 lei pentru o persoană adultă. Precizăm că acceptăm și un calcul făcut de către Institutul Național de Statistică, dar care să fie în conformitate cu anexa 1 din OUG 217/2000 și de asemenea să fiți de acord cu precizările Avocatului Poporului cu privire la standardele de cost pentru serviciile sociale”, mai susțin semnatarii.

De aceea, parlamentarii AUR de Suceava îi transmit premierului Nicolae Ciucă că se impune, în mod firesc, ca suma ce rezultă din această armonizare cu legislația europeană privind calcularea unui ”coș de bunuri și servicii la prețuri reale” să fie suportată de la bugetul de stat cu sprijinul Uniunii Europene, considerând că așa cum a fost convinsă Uniunea Europeană să suporte indemnizațiile privind trecerea românilor prin pandemiei tot așa se poate obține o indemnizație privind scoaterea românilor din sărăcie.

În acest scop, parlamentarii AUR de Suceava arată că va trebui ca Institutul Național de Statistică să calculeze, de îndată, valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent, actualizat conform OUG 217/2000, iar Guvernul să coreleze salariul minim și pensia minimă cu valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent conform raportului Avocatului Poporului.

„Coșul minim de consum reprezintă ”pragul sărăciei” ori dacă măsurile pe care le luați, domnule prim-ministru, nu au ca obiectiv scoaterea românilor din sărăcie denotă șubrezenia cu care vă urmați crezul de a conduce Guvernul României”, arată semnatarii.

Aceștia cer premierului să spună care este data la care pensionarii vor avea ca pensie minimă valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent și care este data la care românii vor avea ca salariul minim valoarea coșului minim de consum.