Dan Ioan Cușnir: În loc de creșterea calității vieții sucevenilor, Flutur și Lungu se ocupă de chimir și bundiță. Asta este adevărată explicație a faptului că jumătate dintre Suceveni au fugit din județ

Președintele executiv al organizației municipale PSD Suceava, consilierul local Dan Ioan Cușnir, apreciază că numărul mare de suceveni care lucrează în străinătate este determinat de faptul că județul rămâne subdezvoltat, cu aproape cele mai mici salarii din țară în timp ce cei care trebuie să se ocupe de dezvoltare, de centuri ocolitoare, de parcuri industriale și de incubatoare de afaceri, organizează festivaluri și hore pe toloacă.

Vă prezentăm integral comunicatul semnat de Dan Ioan Cușnir:

„Anul viitor, în 2024, Flutur Gheorghe va avea 20 de ani de când conduce Județul Suceava, cu o pauză de 4 ani în perioada 2012-2016; de facto el a condus județul Suceava și în perioada 2004-2008. Lungu Ioan va avea 20 de ani de când conduce Municipiul Suceava.

Amândoi ne explică cât de mult bine au făcut, cât de tare au dezvoltat județul și cât de mult au modernizat Suceava; Flutur Gheorghe o face prin chiuituri și strigături pe la tot felul de festivaluri, nunți și cumetrii; Lungu Ioan o face prin cântări la microfon, ușor de asemuit cu zgomote sinistre și ciudate pe la Revelioane, Zilele Sucevei și Festivalul Plăcintelor.

Amândoi sunt plătiți cu zeci de mii de lei lunar din banii Sucevenilor, ca să administreze banii Sucevenilor din taxe și impozite, pentru a crește calitatea vieții Sucevenilor. Amândoi ne spun că administrează la superlativ Județul și Municipiul Suceava. Este ca și cum Flutur Gheorghe a adus cireșele și Crăciunul în Bucovina iar Lungu Ioan a adus apa caldă, asfaltul și aerul curat în Suceava.

Să vedem ce spun statisticile, ce spun cifrele, ce spune matematica?

Un studiu al INS (Institutul Național de Statistică) arată că în clasamentul salariilor nete din România, Suceava se află pe locul 38 din 42, fiind întrecută de județe precum Tulcea, Sălaj, Călărași, Giurgiu și pentru ca umilință să fie maximă și de Vaslui și Botoșani.

Eram obișnuiți ca Suceava să fie alături de Tulcea și Sălaj peste Botoșani și Vaslui, dar aceste județe au trecut pe lângă Suceava la fel ca chiuiturile lui Flutur Gheorghe de „oacaca, oacaca” pe lângă urechile investitorilor. Încă puțin și vor rade și cei din Teleorman de Bucovina lui Flutur Gheorghe.

Și mai grav este faptul că în timp ce creșterea medie în România este de 4,8%, în Suceava creșterea este de sub 1%. Asta înseamnă că Suceava lui Flutur Gheorghe pur și simplu nu ține pasul cu restul țării, diferența dintre ei și noi crește, zi de zi, luna de luna, an de an.

Nu o spun eu, nu o spunem noi, o spune Institutul Național de Statistică și matematica nu poate fi combătută nici măcar prin chiuituri și strigăte de hora.

Asta este adevărată față a lui Flutur Gheorghe, un fel de repetent în administrație. Un codaș infumurat care se ține țanțos, care în loc de centuri ocolitoare la Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc și Gura Humorului se ocupă de hore și nunți, în loc de parcuri industriale și incubatoare de afaceri se ocupă de festivism ieftin pe toloacă, în loc de creșterea calității vieții Sucevenilor se ocupă de chimir și bundiță.

Asta este adevărată explicație a faptului că jumătate dintre Suceveni au fugit din Județ. Sucevenii din Diaspora au fugit de sărăcia generată de administrația lui Flutur Gheorghe. De fapt Flutur Gheorghe organizează în mod cinic Luna Diasporei pentru a-i păcăli pe Sucevenii care fug de sărăcie, cum că el le vrea binele când de fapt el este cel care i-a alungat prin celebra sa impotență administrativă.

Cine îl protejează pe Gh. Flutur și până când? ”