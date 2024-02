Ioan Bălan, critic la adresa lui Gheorghe Șoldan: Un oportunist politic care încearcă mereu să se agațe de realizările președintelui Flutur încercând prin tot felul de clișee politicianiste să se așeze în capul mesei

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Deputatul PNL de Suceava Ioan Bălan a comentat, sâmbătă, cu sarcasm, încercările deputatului PSD Gheorghe Șoldan de a se lipi de unii dintre miniștri PSD pentru a arăta electoratului că s-ar fi implicat în unele proiecte care se derulează în județul Suceava în încercarea acestuia de a minimiza aportul major și semnificativ pe care îl are președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, în atragerea de proiecte importante pentru județ.

„Mi-am făcut și eu poze cu Maia Morgenstern, dar asta nu înseamnă că mă revendic a fi actor”, a spus deputatul liberal.

El a arătat că indiferent dacă le place sau nu celor din PSD, Gheorghe Flutur, președintele Consiliul Județean Suceava este promotorul ideii de continuare a autostrăzii de la Pașcani la Siret și cel care acționat permanent pentru ca acest proiect să treacă de pe planșe în teren.

„Dacă cei din PSD și-ar fi dorit cu adevărat să facă ei proiectul acesta ar fi făcut-o atunci când erau la putere, dar, culmea, ei au hotărât ca autostrada A7 să ajungă doar până la Pașcani. Asta este realitatea”, a spus deputatul.

Potrivit acestuia, „unii de prin PSD”, prin tot felul de ședințe foto vor să-și lipească imaginea de construcția acestei autostrăzi, fiind o chestiune ce ține doar de rațiuni electorale, dar a subliniat că viața a arătat în nenumărate rânduri că nu prin șmecherii, ce țin doar de PR și activism de partid, se poate face diferența.

„Văd un oportunist politic care încearcă mereu să se agațe de realizările președintelui Flutur încercând prin tot felul de clișee politicianiste să se așeze în capul mesei. Ce ironie… Să clamezi că ești tânăr și să vrei schimbarea, dar în același timp să apelezi la vechile metehne psd- iste, care nu fac altceva decât să căpușeze imaginea și activitatea unui om, și aici mă refer la președintele Consiliul Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care chiar își face treaba”, a spus Ioan Bălan.

Deputatul liberal a adăugat că în această perioadă în care tehnologia IT permite, există posibilitatea de a găsi, la o simplă căutare pe Google cine a inițiat anumite proiecte și chiar și data la care a făcut-o.

„Meritul punerii în mișcare a proiectului autostrăzii A7, Pașcani- Siret, aparține lui Gheorghe Flutur, proiectul fiind parte din cel cu care a câștigat mandatul de președinte al Consiliului Județean Suceava”, a ținut să precizeze Ioan Bălan.

El a mai transmis că de multe ori ca politician a fost pus în situația de a înțelege exacerbarea politicianismului și ridicolului în competiție și consideră că nu este suficientă împăunarea unor politicieni cu merite care nu le aparțin și să ajungă ca aceștia să mintă, uneori prin omisiune, iar de alte dăți sfidând de-a dreptul ridicolul, doar ca să pară că se pot ridica la rangul de candidat.

„Și albina și musca zboară. Unde se așază este ceea ce face diferența. De aceea toate realizările lui Șoldan nu pot fi arătate, ele doar se simt în aerul dezagreabil pe care-l împrăștie atunci când se laudă cu munca altuia. Mereu am spus, că în politică se pot spune lucruri și se pot folosi cuvinte grele, dar întotdeauna trebuie să existe un echilibru și o linie roșie care sub nicio formă nu trebuie depășite. Unii mai tineri și fără experiență cred că doar depășind această linie pot face diferența. Viața și votul cetățenilor ne vor arăta cine are dreptate”, a concluzionat deputatul Ioan Bălan.