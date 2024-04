Dizzy s-a alăturat echipei lui Lucian Harșovschi: Lucian este persoana în care eu am incredere că poate genera modernizarea orasului nostru

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Raluca Tuchlei, cunoscută sucevenilor drept Dizzy, a anunțat, joi, că a ales să se implice în politică și să se alăture echipei lui Lucian Harșovschi.

„Pentru că Suceava întinerește am decis să mă implic direct și să îmi ofer sustinerea, expertiza și toată energia mea lui Lucian Harșovschi în competiția pentru Primaria Municipiului Suceava!”, a anunțat Raluca Tuchlei.

Ea a spus că până acum nu a mai făcut politică, dar că s-a implicat în diferite acțiuni în Suceava și a organizat evenimente caritabile, s-a implicat în diverse proiecte educaționale și târguri de adopție de căței, iar din 2015 organizează anual, alături de echipa sa, evenimentul caritabil “Noi Tundem, Tu Donezi”, un eveniment devenit deja tradiție unde pe baza unei donații sucevenii se pot tunde, iar banii strânși sunt direcționați către diferite cazuri sociale.

Dizzy a menționat că s-a implicat de-a lungul anilor în diferite proiecte educaționale care au ca rol încurajarea tinerilor să se implice în activități de voluntariat, să își perfecționeze abilitățile de a vorbi limba engleză cât și de a-și dezvolta latura creativă.

„Tinerii trebuie încurajați și susținuți deoarece ei reprezintă viitorul. Orașul nostru are nevoie de noi perspective, dar și de specialiști, iar Lucian este persoana în care eu am încredere că poate genera modernizarea orașului nostru. Lucian Harșovschi are curajul și experiența necesară să pună în mișcare acele motoare care să atragă fonduri europene, investiții, parteneriate”, a mai spus Raluca Tuchlei.

Ea a precizat că este antreprenor, a călătorit în toată lumea, este un om de echipă și a ales să fac pasul în față într-un context provocator.

„Lucian, sunt alături de tine și hai să facem Suceava mai frumoasă!”, a transmis Raluca Tuchlei.