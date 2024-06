Gheorghe Șoldan despre candidatul la președinția României: Vom susține un social-democrat

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Deputatul PSD de Suceava Gheorghe Șoldan, președinte ales al Consiliului Județean Suceava, a declarat, vineri, la Sâmbăta de Sus unde se întrunește conducerea PSD că la alegerile prezidențiale PSD va avea propriul candidat.

„Nu se poate să nu avem candidat pentru că am câștigat alegerile detașat. Am câștigat alegerile locale. Am încredere în actuala conducere că va lua decizia cea mai bună. Cu siguranță, în perioada următoare vom anunța și candidatul pentru alegerile prezidențiale”, a spus Șoldan.

El a fost întrebat dacă va fi vorba de un candidat din partid sau extern și a răspuns că până acum conducerea partidului a luat cea mai bună decizie și este convins că o va face pe mai departe.

„Voi susține un social-democrat. La Suceava vom susține un social-democrat”, a spus Șoldan.

