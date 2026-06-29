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Deputatul sucevean Petru-Gabriel Negrea atrage atenția asupra efectelor reducerii voucherelor de vacanță asupra turismului românesc


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Deputatul Petru-Gabriel Negrea a adresat o interpelare Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, prin care solicită explicații și măsuri concrete privind impactul reducerii valorii voucherelor de vacanță asupra industriei turismului.

În documentul trimis, parlamentarul sucevean subliniază că programul voucherelor de vacanță a fost unul dintre cele mai eficiente instrumente de susținere a turismului intern, contribuind la dezvoltarea economiilor locale, menținerea locurilor de muncă și sprijinirea antreprenorilor din HoReCa.

„Efectele negative se resimt în toate regiunile țării – de la Bucovina la litoral, în stațiunile balneare, montane și în toate celelalte destinații turistice. Scăderea numărului de turiști înseamnă încasări mai mici pentru hoteluri, pensiuni, restaurante și alte afaceri conexe, punând în pericol mii de locuri de muncă”, se arată în interpelare.

Deputatul Negrea adresează trei întrebări concrete ministrului:

  1. Ce analiză de impact a stat la baza deciziei de reducere a voucherelor și cum justifică efectele economice asupra turismului și economiilor locale?
  2. Ce măsuri concrete are în vedere Ministerul pentru sprijinirea antreprenorilor și angajaților din turism afectați, inclusiv în Bucovina?
  3. Intenționează Ministerul să revină la valoarea integrală a voucherelor sau să implementeze un mecanism alternativ de sprijin?

Parlamentarul solicită un răspuns scris în termenul legal și subliniază necesitatea protejării turismului românesc și a afacerilor locale.


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